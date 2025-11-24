SSI muốn huy động hơn 6.200 tỷ lấy lại 'ngôi vương' ngành chứng khoán

Đợt tăng vốn lớn sẽ giúp SSI vượt TCBS về quy mô, mở rộng margin và đầu tư công nghệ để đón đầu lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán.

Theo HoSE, tính tới đầu tháng 10, SSI ghi nhận quý thứ 4 liên tiếp mở rộng thị phần, đạt 11,82%, là mức cao nhất kể từ năm 2020. Ảnh: Phương Lâm.

CTCP Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) cho biết đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Theo phương án đã được phê duyệt, công ty dự kiến phát hành tối đa 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1, tức cổ đông nắm giữ 5 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán được Chứng khoán SSI ấn định ở mức 15.000 đồng mỗi cổ phiếu. Nếu toàn bộ lượng cổ phiếu được phân phối thành công, SSI có thể huy động khoảng 6.234 tỷ đồng .

Công ty cho biết nguồn vốn thu được sẽ được bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, đồng thời dùng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các loại giấy tờ có giá khác.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của SSI ước tăng lên hơn 24.900 tỷ đồng . Mức vốn này sẽ giúp SSI vượt CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) - hiện có vốn điều lệ 23.133 tỷ đồng , qua đó lấy lại vị trí doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất ngành chứng khoán.

Động thái tăng vốn của SSI diễn ra trong bối cảnh nhiều công ty chứng khoán đẩy mạnh mở rộng quy mô tài chính. Bên cạnh các thương vụ IPO của TCBS, VPBankS và VPS, nhiều doanh nghiệp khác cũng triển khai kế hoạch tăng vốn mạnh, trong đó Chứng khoán HD cũng đặt mục tiêu nâng vốn từ gần 1.500 tỷ lên 11.000 tỷ đồng .

Việc mở rộng năng lực tài chính được xem là yếu tố quan trọng giúp các công ty chứng khoán gia tăng hạn mức cho vay ký quỹ, mở rộng tự doanh và đầu tư công nghệ, đặc biệt khi thị trường đang tiến tới mục tiêu nâng hạng.

Kế hoạch tăng vốn được đưa ra trong bối cảnh SSI ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Doanh thu hoạt động riêng trong 9 tháng đầu năm đạt 9.329 tỷ đồng , tăng 48% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.943 tỷ đồng , tăng 37% và tương đương 96% kế hoạch cả năm.

Báo cáo tài chính cho thấy dư nợ cho vay ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán của SSI tại thời điểm 30/9 đạt hơn 39.231 tỷ đồng . Đây là mức cao kỷ lục của công ty, tăng hơn 17.000 tỷ đồng so với đầu năm và tăng trên 6.000 tỷ đồng chỉ sau một quý.

Việc đẩy mạnh cho vay margin khiến quy mô tài sản và nợ vay của SSI tăng mạnh. Cuối quý III, tổng tài sản của SSI đạt 99.678 tỷ đồng , tăng hơn 27.000 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ phải trả gần 69.366 tỷ đồng , trong đó vay ngắn hạn chiếm hơn 65.419 tỷ đồng , tăng 20.000 tỷ đồng và chủ yếu đến từ nguồn vay ngân hàng. Chi phí lãi vay 9 tháng đầu năm của SSI đạt 1.772 tỷ đồng , tăng 61% so với cùng kỳ.