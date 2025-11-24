Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

SSI muốn huy động hơn 6.200 tỷ lấy lại 'ngôi vương' ngành chứng khoán

  • Thứ hai, 24/11/2025 16:53 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Đợt tăng vốn lớn sẽ giúp SSI vượt TCBS về quy mô, mở rộng margin và đầu tư công nghệ để đón đầu lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán.

Theo HoSE, tính tới đầu tháng 10, SSI ghi nhận quý thứ 4 liên tiếp mở rộng thị phần, đạt 11,82%, là mức cao nhất kể từ năm 2020. Ảnh: Phương Lâm.

CTCP Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) cho biết đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Theo phương án đã được phê duyệt, công ty dự kiến phát hành tối đa 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1, tức cổ đông nắm giữ 5 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán được Chứng khoán SSI ấn định ở mức 15.000 đồng mỗi cổ phiếu. Nếu toàn bộ lượng cổ phiếu được phân phối thành công, SSI có thể huy động khoảng 6.234 tỷ đồng.

Công ty cho biết nguồn vốn thu được sẽ được bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, đồng thời dùng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các loại giấy tờ có giá khác.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của SSI ước tăng lên hơn 24.900 tỷ đồng. Mức vốn này sẽ giúp SSI vượt CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) - hiện có vốn điều lệ 23.133 tỷ đồng, qua đó lấy lại vị trí doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất ngành chứng khoán.

Động thái tăng vốn của SSI diễn ra trong bối cảnh nhiều công ty chứng khoán đẩy mạnh mở rộng quy mô tài chính. Bên cạnh các thương vụ IPO của TCBS, VPBankS và VPS, nhiều doanh nghiệp khác cũng triển khai kế hoạch tăng vốn mạnh, trong đó Chứng khoán HD cũng đặt mục tiêu nâng vốn từ gần 1.500 tỷ lên 11.000 tỷ đồng.

Việc mở rộng năng lực tài chính được xem là yếu tố quan trọng giúp các công ty chứng khoán gia tăng hạn mức cho vay ký quỹ, mở rộng tự doanh và đầu tư công nghệ, đặc biệt khi thị trường đang tiến tới mục tiêu nâng hạng.

Kế hoạch tăng vốn được đưa ra trong bối cảnh SSI ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Doanh thu hoạt động riêng trong 9 tháng đầu năm đạt 9.329 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.943 tỷ đồng, tăng 37% và tương đương 96% kế hoạch cả năm.

Báo cáo tài chính cho thấy dư nợ cho vay ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán của SSI tại thời điểm 30/9 đạt hơn 39.231 tỷ đồng. Đây là mức cao kỷ lục của công ty, tăng hơn 17.000 tỷ đồng so với đầu năm và tăng trên 6.000 tỷ đồng chỉ sau một quý.

Việc đẩy mạnh cho vay margin khiến quy mô tài sản và nợ vay của SSI tăng mạnh. Cuối quý III, tổng tài sản của SSI đạt 99.678 tỷ đồng, tăng hơn 27.000 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ phải trả gần 69.366 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn chiếm hơn 65.419 tỷ đồng, tăng 20.000 tỷ đồng và chủ yếu đến từ nguồn vay ngân hàng. Chi phí lãi vay 9 tháng đầu năm của SSI đạt 1.772 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Công ty thép của Vingroup có tổng giám đốc mới, tăng vốn lên 15.000 tỷ

VinMetal bất ngờ nâng vốn điều lệ lên 15.000 tỷ đồng và thay tổng giám đốc. Lãnh đạo mới của doanh nghiệp là một nhân sự cấp cao của Thép Pomina.

11:03 14/11/2025

Chuyển động mới tại công ty 200.000 tỷ của ông Nguyễn Đăng Quang

Masan Consumer dự kiến nâng vốn điều lệ gần 13.000 tỷ đồng sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng.

20:46 13/11/2025

SHB tính tăng vốn lên trên 2 tỷ USD

SHB dự kiến tăng vốn thêm 7.500 tỷ đồng thông qua phát hành 750 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng, qua đó lọt top 4 ngân hàng tư nhân lớn nhất.

21:46 30/10/2025

Hồng Nhung

SSI Tiền mã hóa Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn chứng khoán vốn

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

Đọc tiếp

VinSpeed lien tuc tang von hinh anh

VinSpeed liên tục tăng vốn

13:49 9/11/2025 13:49 9/11/2025

0

Chỉ sau nửa năm, quy mô vốn của VinSpeed đã tăng gấp 5,5 lần, tương ứng tăng thêm 27.000 tỷ đồng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý