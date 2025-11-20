Thương vụ phát hành cổ phiếu lớn nhất lịch sử có diễn biến mới

Cổ đông Vingroup đã thông qua phương án phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vingroup sẽ tăng gấp đôi lên hơn 77.000 tỷ đồng.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup. Ảnh: VIC.

Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa ra thông báo đã hoàn tất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua 3 vấn đề, gồm phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề liên quan; thay đổi ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung điều lệ.

Trong biên bản kiểm phiếu, Vingroup cho biết đã gửi phiếu ý kiến cho 31.273 cổ đông, đại diện/sở hữu gần hơn 3,85 tỷ cổ phần. Trước đó, tại báo cáo thường niên năm 2024, Vingroup ghi nhận có 56.857 cổ đông đang sở hữu hơn 3,82 tỷ cổ phiếu VIC tại thời điểm cuối năm 2024.

Về nội dung chi tiết, cổ đông Vingroup đã thông qua phương án phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu thưởng bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phần VIC có quyền nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV này, thời điểm cụ thể giao cho Hội đồng Quản trị Vingroup quyết định. Cổ phiếu mới không bị hạn chế chuyển nhượng. Tuy nhiên, quyền nhận cổ phiếu phát hành sẽ không được phép chuyển nhượng.

Một nội dung khác cũng được thông qua là việc bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh, gồm sản xuất sắt, thép, gang; đúc sắt, thép; rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc; hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng.

Hội đồng Quản trị Vingroup cũng ban hành nghị quyết thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nghị quyết về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng đã được cổ đông thông qua.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vingroup sẽ tăng gấp đôi, lên hơn 77.000 tỷ đồng .

Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu VIC của Vingroup gây chú ý khi tăng mạnh từ vùng giá 43.000 đồng lên 220.000 đồng, qua đó đưa vốn hóa của Vingroup lên gần 850.000 tỷ đồng , cao nhất sàn chứng khoán.

Theo báo cáo tài chính quý III, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong 9 tháng của Vingroup đạt 169.611 tỷ đồng , tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 7.565 tỷ đồng , cao gấp 1,9 lần cùng kỳ năm 2024, hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2025. Tại ngày 30/9, tổng tài sản Vingroup chính thức vượt 1 triệu tỷ đồng , tăng 30% so với cuối năm ngoái.

Công ty cũng liên tục mở rộng các mảng kinh doanh. Gần nhất, Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố trụ cột Văn hóa, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái của tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Sự ra đời của trụ cột Văn hóa nâng tổng số lĩnh vực hoạt động của Vingroup lên 6, bên cạnh Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Hạ tầng, Năng lượng xanh, Thiện nguyện xã hội.