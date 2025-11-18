Vingroup, Vinhomes 'gánh' thị trường

Thị trường 18/11 giằng co suốt phiên, nhưng bộ đôi VIC và VHM giữ vai trò trụ đỡ chủ lực, giúp VN-Index duy trì sắc xanh bất chấp dòng tiền yếu và độ rộng phân hóa.

Bộ đôi VIC và VHM dẫn đầu nhóm bảo vệ thị trường hôm nay. Ảnh: VIC.

Bất chấp phiên hồi phục đầy hứng khởi hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam trong ngày 18/11 vẫn giao dịch với tâm thế dè chừng. Suốt phiên sáng, VN-Index gần như “dậm chân tại chỗ”, chỉ chạy loanh quanh trong biên độ hẹp và liên tục giằng co quanh vùng tham chiếu.

Sự thiếu vắng hoàn toàn của một nhóm ngành dẫn dắt khiến dòng tiền hành xử cầm chừng, quan sát nhiều hơn là dấn thân.

Bảng điện tử phân hóa ngay từ đầu phiên khi phần lớn nhóm cổ phiếu chỉ dao động nhẹ, không tạo được xu hướng rõ rệt. Lực đỡ hiếm hoi đến từ một vài đại diện thuộc nhóm ngân hàng và bất động sản, trong đó “họ Vin” tiếp tục đóng vai trò như chiếc phao giữ nhịp thị trường trong bối cảnh tâm lý chung có phần lúng túng.

Bước sang buổi chiều, cục diện vẫn không thay đổi theo hướng tích cực hơn. Biên độ dao động của VN-Index được nới rộng, cho thấy lực mua - bán liên tục giằng co. Chỉ đến khi một số cổ phiếu vốn hóa lớn nhập cuộc mạnh tay hơn, chỉ số mới giữ được sắc xanh khi đi vào những phút cuối phiên. Tuy vậy, đó vẫn chưa phải là tín hiệu cho thấy dòng tiền đã thực sự quay lại một cách tự tin.

Thanh khoản trên toàn thị trường nhích lên mốc 25.000 tỷ đồng , đủ để phản ánh sự quan tâm nhất định nhưng chưa thể coi là một sự bứt phá. Dòng tiền mới vẫn khá dè dặt, còn lực cầu bắt đáy chỉ xuất hiện ở vài nhịp hấp dẫn mang tính cơ hội hơn là xu hướng.

Kết phiên, VN-Index tăng 5,5 điểm (+0,3%) lên 1.659,92 điểm. Ở các sàn còn lại, diễn biến lại có phần trái chiều: HNX-Index lùi 1,33 điểm (-0,5%) xuống 267,36 điểm, còn UPCoM-Index giảm 0,66 điểm (-0,6%) xuống mức 120 điểm.

Toàn thị trường thể hiện rõ sự phân hóa: 363 mã tăng (14 mã tăng trần), 891 mã đứng tham chiếu và 347 mã giảm (3 mã giảm sàn).

Riêng rổ VN30 cũng không khá hơn khi rơi vào tình trạng giằng co tương tự, với 13 mã tăng, 2 mã đi ngang và 15 mã giảm. Kết quả là chỉ số VN30 chỉ nhích gần 5 điểm, tạm thời áp sát mốc 1.900 điểm.

VN-Index tăng 3 phiên liên tiếp nhưng chưa thật sự bứt phá. Ảnh: TradingView.

Trụ đỡ chủ lực cho VN-Index trong phiên 18/11 tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ đôi “họ Vin”. Trong đó, VIC tăng 1,4% và VHM bật 2,1% đã đóng vai trò như 2 điểm tựa quan trọng, giữ nhịp thị trường trong bối cảnh dòng tiền vẫn còn dè dặt.

Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng cũng góp công lớn khi loạt mã VPB (+2,5%), CTG (+1,1%), HDB (+1,3%), TCB (+0,6%) và TPB (+2,6%) đồng loạt giao dịch tích cực. NVL gây chú ý khi leo 5%, còn HVN tiếp tục thể hiện phong độ ổn định với mức tăng 2,5%. HPG - cổ phiếu dẫn dắt của ngành thép - cũng góp phần củng cố sắc xanh khi tăng thêm 0,7%.

Ngược lại, sự rung lắc lại xuất phát từ một loạt mã đầu ngành giảm điểm, kéo thị trường liên tục trồi sụt trong phiên. GVR (-2,9%) và VNM (-2,3%) là hai cái tên gây sức nặng lớn nhất ở chiều giảm. Ngoài ra còn có VCB (-0,5%), LPB (-1,3%), FPT (-1%), GAS (-1%), BCM (-1,7%), MSN (-0,9%), MBB (-0,4%) và BSR (-0,9%). Đây đều là những mã có tỷ trọng lớn trong rổ, nên chỉ cần biến động nhẹ cũng đủ khiến chỉ số chao đảo.

Một điểm sáng đáng ghi nhận là khối ngoại duy trì lực gom hàng khá bền bỉ ở nhóm bluechip. HPG được mua ròng 377 tỷ đồng , FPT (+ 105 tỷ đồng ), VPB (+ 92 tỷ đồng ).

Tuy vậy, quy mô giao dịch của khối ngoại cả phiên vẫn ghi nhận mức bán ròng 160 tỷ đồng . Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc họ tranh thủ cơ cấu danh mục ở những mã đã tăng mạnh trong thời gian gần đây, như VIX (- 151 tỷ đồng ), MBB (- 137 tỷ đồng ) và VCI (- 131 tỷ đồng ).