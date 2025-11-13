Vingroup muốn khởi công khu bến cảng, logistics 14 tỷ USD vào năm 2027

Dự án khu bến cảng và trung tâm logistics Nam Đồ Sơn có diện tích nghiên cứu quy hoạch hơn 4.300 ha, tổng mức đầu tư gần 14,2 tỷ USD.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đang lấy tham vấn ý kiến, Tập đoàn Vingroup dự kiến khởi công dự án khu bến cảng và trung tâm logistics Nam Đồ Sơn tại xã Kiến Hải và phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng vào đầu năm 2027, phân kỳ đầu tư trong 3 giai đoạn.

Giai đoạn đầu tính từ năm 2027 đến 2030, lúc này, Vingroup sẽ "rót" khoảng 29.100 tỷ đồng , triển khai 2 cầu cảng với tổng chiều dài tuyến bến 900 m cùng hệ thống hậu phương cảng; đầu tư hạ tầng trung tâm logistics 536 ha phía sau cảng và khoảng 3,9 km đường trục chính kết nối dùng chung.

Giai đoạn 2031-2035, tập đoàn dự kiến bổ sung 22 cầu cảng, cùng hệ thống hậu phương đồng bộ, hạ tầng trung tâm logistics 1.876 ha. Giai đoạn năm 2036-2040, công trình sẽ có thêm 18 cầu cảng.

Với tiến độ trên, cảng của Vingroup có thể phục vụ 2 triệu TEUs một năm vào 2030. Đến 2035, công suất dự kiến nâng lên 24 triệu TEUs một năm và 42 triệu TEUs vào 2040.

Dự án khu bến cảng và trung tâm logistics Nam Đồ Sơn có diện tích nghiên cứu quy hoạch hơn 4.300 ha. Trong đó, khu bến cảng có diện tích 1.134 ha, với 21 bến, 42 cầu cảng đáp ứng được tàu trọng tải lớn đến 200.000 tấn. Khu logistics sau cảng quy mô gần 2.880 ha gồm các cơ sở công nghiệp, kho bãi, hậu cần... Tổng mức đầu tư cho dự án này khoảng 373.841 tỷ đồng , tương ứng gần 14,2 tỷ USD .

Trước đó, Vingroup đã thông qua chủ trương đầu tư dự án, cho biết sẽ góp 15% tổng vốn đầu tư, tương đương hơn 56.000 tỷ đồng , phần còn lại sẽ huy động từ các nguồn vốn khác. Dự án có thời hạn hoạt động trong 70 năm.

Hải Phòng là nơi Vingroup đặt tổ hợp nhà máy sản xuất xe VinFast rộng 335 ha. Nhà máy đã đi vào vận hành từ năm 2019 với công suất ban đầu 250.000 ôtô và 250.000 xe máy điện mỗi năm. Đến đầu năm nay, VinFast điều chỉnh dự án, nâng công suất ôtô lên 500.000 xe/năm. Đồng thời, hãng cũng dự kiến tăng công suất xe máy và xe đạp điện lên 1 triệu chiếc/năm, gấp 4 lần hiện tại.

Ngoài ra, Vinhomes - doanh nghiệp chuyên trách mảng bất động sản của Vingroup - cũng đang đẩy mạnh triển khai các dự án bất động sản tại địa phương này.

Với bất động sản khu công nghiệp, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự kiến khởi công 2 khu công nghiệp đều nằm tại khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng từ đầu năm sau gồm dự án Tân Trào và Ngũ Phúc giai đoạn 1.