Chuyển động mới tại công ty 200.000 tỷ của ông Nguyễn Đăng Quang

  • Thứ năm, 13/11/2025 20:46 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Masan Consumer dự kiến nâng vốn điều lệ gần 13.000 tỷ đồng sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng.

Masan Consumer được ông Nguyễn Đăng Quang gọi là "viên kim cương gia bảo" của Tập đoàn Masan. Ảnh: MCH.

HĐQT Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer (UPCoM: MCH) vừa thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, tỷ lệ phát hành dự kiến là 22,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu MCH sẽ nhận thêm 225 cổ phiếu mới.

Với hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MCH dự kiến phát hành khoảng 237,8 triệu cổ phiếu thưởng, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 13.000 tỷ đồng sau khi hoàn tất. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận chưa phân phối hơn 3.835 tỷ đồng.

Ngày 7/11 trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) cũng đã thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của CTCP Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer (UPCoM: MCH). Doanh nghiệp đăng ký niêm yết hơn 1,067 tỷ cổ phiếu, với tổ chức tư vấn là CTCP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI).

Cách đây hơn một tháng, Masan Consumer đã thông qua nghị quyết chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCoM lên HoSE, dự kiến hoàn tất trong quý IV hoặc nửa đầu năm 2026.

Thời điểm nghị quyết được công bố, cổ phiếu MCH đóng cửa ở mức 128.100 đồng/cổ phiếu. Đến ngày 7/11, mã chứng khoán này giao dịch ở mức 194.900 đồng/cổ phiếu, tương đương tăng 52%.

Trong giai đoạn này, cổ phiếu MCH từng gây chú ý khi xác lập chuỗi 12 phiên tăng liên tiếp, bất chấp thị trường chung điều chỉnh.

Tạm tính theo giá hiện tại, vốn hóa của Masan Consumer đã vượt ngưỡng 200.000 tỷ đồng, vượt qua nhiều tên tuổi lớn như Vinamilk (120.000 tỷ), PV Gas (150.000 tỷ), FPT (173.000 tỷ), thậm chí cả công ty mẹ là Tập đoàn Masan (193.000 tỷ).

Với quy mô vốn hóa này, cổ phiếu MCH có khả năng lọt các rổ chỉ số quan trọng sau khi niêm yết trên HoSE.

Theo lãnh đạo Masan, việc niêm yết MCH trên HoSE là một phần trong chiến lược dài hạn, có thể tác động tích cực đến vốn hóa của cả công ty mẹ và các công ty con.

Thành lập năm 2000, Masan Consumer khởi đầu với ngành hàng gia vị và hiện đã mở rộng sang 8 ngành hàng tiêu dùng lớn. Doanh nghiệp sở hữu nhiều thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng Việt như Chin-su, Tam Thái Tử, Omachi... cùng các sản phẩm gia vị, thực phẩm tiện lợi và đồ uống.

Về tình hình kinh doanh, Masan Consumer là doanh nghiệp duy nhất trong hệ sinh thái của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang ghi nhận kết quả đi xuống trong quý III/2025. Quý gần nhất, doanh thu của Masan Consumer đạt hơn 7.500 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế theo đó giảm 19%, còn 1.900 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo Masan cho rằng đây là sự sụt giảm ngắn hạn, do doanh nghiệp đang tái cấu trúc hệ thống phân phối thông qua dự án Retail Supreme - chương trình nhằm tối ưu hàng tồn kho tại các nhà phân phối và điểm bán sỉ.

Theo đại diện Masan, việc sắp xếp lại mạng lưới phân phối là bước đi cần thiết để hướng tới tăng trưởng bền vững trung và dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào kết quả một quý.

  • Nguyễn Đăng Quang

    Nguyễn Đăng Quang

    Ông Nguyễn Đăng Quang hiện là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group). Theo định giá của Forbes ngày 5/3/2019, tài sản ông Nguyễn Đăng Quang đạt mức 1,3 tỷ USD, xếp thứ 1.717 thế giới.

    • Năm sinh: 23/8/1963
    • Nơi sinh: Quảng Trị

  • Masan Group

    Masan Group

    Tiền thân của Masan Group là công ty Cổ phần Hàng hải Masan hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển. Sau đó, mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản phẩm đóng gói và tài chính, ngân hàng. Năm 2010, Masan tiến vào lĩnh vực khoáng sản khi tiến hành mua lại dự án Núi Pháo từ Dragon Capital.

    • Thành lập: 2004
    • Mã cổ phiếu: MSN

  • CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk)

    CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk)

    Vinamilk là một công ty sản xuất, kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa cũng như thiết bị máy móc liên quan. Ngoài việc phân phối mạnh trong nước, công ty còn xuất khẩu sang 43 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Pháp, Đức, khu vực Trung Đông, Đông Nam Á. Theo thống kê của tạp chí Nikkei, Vinamilk lọt vào top 300 công ty năng động nhất châu Á vào năm 2016.

    • Thành lập: 1976
    • Mã cổ phiếu: VNM

