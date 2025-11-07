Công ty 200.000 tỷ của ông Nguyễn Đăng Quang nộp hồ sơ lên sàn HoSE

Masan Consumer nộp hồ sơ đăng ký niêm yết hơn 1 tỷ cổ phiếu trên HoSE.

Ông Nguyễn Đăng Quang từng nói Masan Consumer chính là "viên kim cương gia bảo" của tập đoàn. Ảnh: MSN.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của CTCP Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer (UPCoM: MCH). Doanh nghiệp đăng ký niêm yết hơn 1,067 tỷ cổ phiếu, với tổ chức tư vấn là CTCP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI).

Cách đây hơn một tháng, Masan Consumer đã thông qua nghị quyết chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang HoSE, dự kiến hoàn tất trong quý IV hoặc nửa đầu năm 2026.

Thời điểm nghị quyết được công bố, cổ phiếu MCH đóng cửa ở mức 128.100 đồng/đơn vị. Đến ngày 7/11, mã này giao dịch ở mức 194.900 đồng/đơn vị, tương đương tăng 52%.

Trong giai đoạn này, cổ phiếu MCH từng gây chú ý khi xác lập chuỗi 12 phiên tăng điểm không ngừng nghỉ, bất chấp thị trường chung liên tục điều chỉnh.

Tạm tính theo mức giá hiện tại, vốn hóa của Masan Consumer đã vượt ngưỡng 200.000 tỷ đồng , vượt qua nhiều tên tuổi lớn như Vinamilk ( 120.000 tỷ đồng ), PV Gas ( 150.000 tỷ đồng ), FPT ( 173.000 tỷ đồng ), thậm chí cả công ty mẹ là Tập đoàn Masan ( 193.000 tỷ đồng ).

Với quy mô vốn hóa này, cổ phiếu MCH có khả năng lọt các rổ chỉ số quan trọng sau khi niêm yết trên HoSE.

Trong sự kiện gặp gỡ nhà đầu tư mới đây, ông Michael Hung Nguyen, Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Masan - Masan Group cho biết: "Với bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang có nhiều tín hiệu khả quan, chúng tôi tự tin về IPO của Masan Consumer". Vị lãnh đạo đồng thời chia sẻ vốn hóa của Masan Consumer sau khi lên HoSE có thể ở mức rất cao và đủ điều kiện gia nhập rổ VN30.

Theo lãnh đạo Masan, việc niêm yết MCH trên HoSE là một phần trong chiến lược dài hạn, có thể tác động tích cực đến vốn hóa của cả công ty mẹ và các công ty con.

Thành lập năm 2000, Masan Consumer khởi đầu với ngành hàng gia vị và hiện đã mở rộng sang 8 ngành hàng tiêu dùng lớn. Doanh nghiệp sở hữu nhiều thương hiệu quen thuộc với người Việt như Chin-su, Tam Thái Tử, Omachi... cùng các sản phẩm gia vị, thực phẩm tiện lợi và đồ uống.

Về tình hình kinh doanh, Masan Consumer là doanh nghiệp duy nhất trong hệ sinh thái của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang ghi nhận kết quả đi xuống trong quý III/2025. Quý vừa qua, doanh thu của Masan Conssumer đạt hơn 7.500 tỷ đồng , giảm 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 19% so với cùng kỳ, còn 1.900 tỷ đồng .

Ban lãnh đạo cho rằng đây là sự sụt giảm ngắn hạn, do doanh nghiệp đang tái cấu trúc hệ thống phân phối thông qua dự án Retail Supreme - chương trình nhằm tối ưu hàng tồn kho tại các nhà phân phối và điểm bán sỉ.

Theo đại diện Masan, việc sắp xếp lại mạng lưới phân phối là bước đi cần thiết để hướng tới tăng trưởng bền vững trung và dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào kết quả một quý.

Ông Danny Lê, Tổng giám đốc Masan Group cho biết từ tháng 10, Masan Consumer đã ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực và kỳ vọng tăng trưởng sẽ quay lại từ quý IV/2025, duy trì đà này sang năm 2026.