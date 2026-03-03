Giá thuê nhà đường Đồng Khởi giảm, vẫn lọt top đắt đỏ nhất thế giới

Báo cáo của Cushman & Wakefield cho thấy giá thuê mặt bằng bán lẻ trên đường Đồng Khởi đã giảm 6% còn 3.711 USD/m2/năm, song tuyến phố này vẫn xếp hạng 17 toàn cầu trong nhóm đắt đỏ nhất.

Đường Đồng Khởi là tuyến phố biểu tượng ở TP.HCM, quy tụ loạt thương hiệu xa xỉ như Gucci, Hermes, Dior, Louis Vuitton... Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong báo cáo "Main Streets Across the World" năm 2025 do Cushman & Wakefield công bố, thị trường mặt bằng bán lẻ Việt Nam ghi nhận xu hướng điều chỉnh trong năm qua, trong bối cảnh nhiều tuyến phố mua sắm trên thế giới vẫn duy trì đà tăng giá thuê.

Giá thuê mặt bằng đường Đồng Khởi và Tràng Tiền đều giảm

Cụ thể, báo cáo cho biết giá thuê mặt bằng bán lẻ tại đường Đồng Khởi (TP.HCM) đạt trung bình 3.711 USD /m2/năm trong năm ngoái, giảm 6% so với năm 2024, tương đương khoảng 8 triệu đồng/m2/tháng.

Dù giảm, đường Đồng Khởi vẫn nằm trong nhóm đắt đỏ của thế giới, xếp hạng 17 toàn cầu. Tuy nhiên, thứ hạng này tiếp tục lùi so với các năm trước, từ hạng 14 trong năm 2023, xuống hạng 15 (2024) và năm ngoái là hạng 17.

Nhìn tổng thể, báo cáo cho thấy đà tăng giá thuê toàn cầu cũng đang chậm lại, từ 5% năm 2024 xuống 4,2% năm 2025. Tuy nhiên, tỷ lệ tuyến phố ghi nhận giá thuê tăng lại nhỉnh hơn năm trước, với 58% (82 thị trường) tăng giá so với 55% (78 thị trường) của năm 2024. Ở chiều ngược lại, 16% (22 thị trường) giảm giá thuê; phần còn lại giữ ổn định theo năm.

Đáng chú ý, New Bond Street (London) đã vươn lên trở thành tuyến phố bán lẻ đắt đỏ nhất thế giới. Giá thuê tại đây tăng 22% trong năm qua, lên khoảng 24.000 USD /m2/năm, giúp tuyến phố này tăng 2 bậc, vượt Via Montenapoleone (Milan) và Fifth Avenue (New York).

BẢNG XẾP HẠNG CÁC TUYẾN PHỐ CÓ GIÁ THUÊ ĐẮT ĐỎ NHẤT TRÊN THẾ GIỚI Dữ liệu: Cushman & Wakefield Nhãn New Bond Street, London Via Montenapoleone, Milan Upper Fifth Avenue (từ đường 49 đến 60), New York Tsim Sha Tsui, Hong Kong Đại lộ Champs-Élysées, Paris Ginza, Tokyo Bahnhofstrasse, Zurich Pitt Street Mall, Sydney Myeongdong, Seoul Kohlmarkt, Vienna Dubai Mall (Fashion Avenue) West Nanjing Road, Thượng Hải Orchard Road, Singapore Kaufinger/Neuhauser, Munich Ermou, Athens Passeig de Gracia, Barcelona Dong Khoi (main street shops), TP.HCM

USD/m2/năm 24000 23400 21480 16271 14647 13500 11283 8534 7016 6458 5568 5558 5135 4493 4352 4000 3711

Xét theo khu vực, Châu Mỹ dẫn đầu tăng trưởng giá thuê với 7,9%, được thúc đẩy bởi tác động của tỷ giá hối đoái tại Nam Mỹ. Châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng ổn định 4% so với cùng kỳ năm trước, với mức tăng trưởng mạnh mẽ tại Budapest và London.

Trong khi đó, châu Á - Thái Bình Dương chậm lại còn 2,1%, với mức tăng mạnh ở Ấn Độ và Nhật Bản, đối nghịch với các thách thức kinh tế tại Trung Quốc đại lục và Đông Nam Á.

Trong bức tranh khu vực này, Việt Nam nằm trong nhóm thị trường điều chỉnh giảm đáng chú ý. Tại Hà Nội, phố Tràng Tiền - Hàng Khay đạt 3.350 USD /m2/năm, giảm 7% - là mức giảm mạnh nhất trong bảng xếp hạng châu Á - Thái Bình Dương theo dữ liệu báo cáo. Dù vậy, xét về thứ hạng khu vực, Đồng Khởi và Tràng Tiền - Hàng Khay vẫn giữ vị trí lần lượt 16 và 18, không đổi so với năm ngoái.

Có còn tiềm năng?

Bình luận về xu hướng giảm giá thuê này, bà Sona Aggarwal, Trưởng bộ phận Bán lẻ và Chiến lược khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Cushman & Wakefield cho rằng Việt Nam vẫn chịu tác động từ các yếu tố địa chính trị và kinh tế.

Đồng thời, trong bối cảnh thói quen mua sắm thay đổi, các nhà bán lẻ đang linh hoạt hơn trong chiến lược, thúc đẩy đổi mới trải nghiệm "phygital" - xóa nhòa ranh giới giữa không gian vật lý và kỹ thuật số, hướng đến một giai đoạn tăng trưởng dài hạn của khu vực.

Cushman & Wakefield nhìn nhận dù giá thuê cửa hàng mặt tiền tại Việt Nam có xu hướng giảm, phân khúc bán lẻ cao cấp vẫn cho thấy độ bền bỉ nhất định khi các thương hiệu mở rộng một cách chọn lọc. Sự tương phản này phản ánh xu hướng ưu tiên mặt bằng chất lượng cao của nhóm khách thuê phân khúc xa xỉ, trong đó giá thuê tại một số không gian thuộc khách sạn cao cấp đạt mức cao kỷ lục.

Đơn vị này đánh giá phân khúc cao cấp tại Hà Nội và TP.HCM đều có động lực doanh thu tương đương, góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trong bức tranh bán lẻ châu Á - Thái Bình Dương.

Thực tế, tại Hà Nội, Cushman & Wakefield cho biết trong khi giá thuê trung bình mặt phố Tràng Tiền ghi nhận mức điều chỉnh kỹ thuật giảm 7%, các trung tâm thương mại cao cấp và khối đế bán lẻ thuộc khách sạn hạng sang trong khu vực quận Hoàn Kiếm vẫn duy trì mặt bằng giá cao và tăng 4% so với cùng kỳ.

Bà Hoàng Nguyệt Minh, Tổng giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam nhận định ngành bán lẻ cao cấp Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM. Theo bà, nguồn cung bán lẻ cao cấp khan hiếm trong khi nhu cầu mở mới từ các thương hiệu cao cấp - nhất là nhóm thương hiệu lớn từ Pháp, Italy và Hàn Quốc - gia tăng, kéo theo giá thuê tăng tại các vị trí chất lượng cao, bao gồm cả mặt bằng nhà phố và trung tâm thương mại.