Vợ ông chủ Masan rời ghế HĐQT Vinacafé Biên Hòa sau 12 năm

Bà Nguyễn Hoàng Yến - vợ ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan (MSN) - đã giữ vị trí thành viên HĐQT Vinacafé Biên Hòa trong hơn 12 năm.

CTCP Vinacafé Biên Hòa (HoSE: VCF) đã công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Hoàng Yến khỏi vị trí thành viên HĐQT kể từ ngày 10/11. Trước đó, bà Yến cũng đã chủ động gửi đơn từ nhiệm vị trí này.

Bà Nguyễn Hoàng Yến là vợ ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan (MSN). Bà gia nhập Vinacafé Biên Hòa từ tháng 5/2013 và giữ vị trí thành viên HĐQT trong hơn 12 năm cho đến nay.

Hiện bà Yến vẫn đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ sinh thái Tập đoàn Masan, bao gồm: thành viên HĐQT CTCP Masan, thành viên HĐQT Tập đoàn Masan, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer), thành viên HĐQT CTCP Bột giặt NET....

Tại phiên họp bất thường vừa qua, các cổ đông Vinacafé Biên Hòa cũng thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT trong phần còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030, giảm xuống còn 3 người.

Vào tháng 10/2011, CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) đã lấn sân thị trường đồ uống và nước giải khát thông qua công ty con là Công ty TNHH MTV Masan Beverage, mua lại 50,3% cổ phần của Vinacafé Biên Hòa.

Đến tháng 2/2018, Masan Beverage tăng tỷ lệ sở hữu tại Vinacafé Biên Hòa lên 98,49%. Sau đó, nhiều lần Masan Beverage muốn mua thêm số cổ phiếu VCF còn lại để nâng tỷ lệ sở hữu lên 100% nhưng không thành công.

Vinacafé Biên Hòa được thành lập vào năm 1968, ban đầu là một nhà máy sản xuất cà phê hòa tan. Qua nhiều năm phát triển, Vinacafé đã mở rộng quy mô và trở thành một thương hiệu cà phê phổ biến trong và ngoài nước. Thương hiệu này nổi tiếng với các sản phẩm cà phê hòa tan, cà phê phin, và gần đây là các sản phẩm thức uống cà phê chế biến sẵn.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của VCF đạt 1.855 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 362 tỷ đồng , tăng lần lượt 11% và 26% so với cùng kỳ năm 2024.