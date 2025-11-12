Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vợ ông chủ Masan rời ghế HĐQT Vinacafé Biên Hòa sau 12 năm

  • Thứ tư, 12/11/2025 17:40 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Bà Nguyễn Hoàng Yến - vợ ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan (MSN) - đã giữ vị trí thành viên HĐQT Vinacafé Biên Hòa trong hơn 12 năm.

CTCP Vinacafé Biên Hòa (HoSE: VCF) đã công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Hoàng Yến khỏi vị trí thành viên HĐQT kể từ ngày 10/11. Trước đó, bà Yến cũng đã chủ động gửi đơn từ nhiệm vị trí này.

Bà Nguyễn Hoàng Yến là vợ ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan (MSN). Bà gia nhập Vinacafé Biên Hòa từ tháng 5/2013 và giữ vị trí thành viên HĐQT trong hơn 12 năm cho đến nay.

Hiện bà Yến vẫn đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ sinh thái Tập đoàn Masan, bao gồm: thành viên HĐQT CTCP Masan, thành viên HĐQT Tập đoàn Masan, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer), thành viên HĐQT CTCP Bột giặt NET....

Tại phiên họp bất thường vừa qua, các cổ đông Vinacafé Biên Hòa cũng thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT trong phần còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030, giảm xuống còn 3 người.

Vào tháng 10/2011, CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) đã lấn sân thị trường đồ uống và nước giải khát thông qua công ty con là Công ty TNHH MTV Masan Beverage, mua lại 50,3% cổ phần của Vinacafé Biên Hòa.

Đến tháng 2/2018, Masan Beverage tăng tỷ lệ sở hữu tại Vinacafé Biên Hòa lên 98,49%. Sau đó, nhiều lần Masan Beverage muốn mua thêm số cổ phiếu VCF còn lại để nâng tỷ lệ sở hữu lên 100% nhưng không thành công.

Vinacafé Biên Hòa được thành lập vào năm 1968, ban đầu là một nhà máy sản xuất cà phê hòa tan. Qua nhiều năm phát triển, Vinacafé đã mở rộng quy mô và trở thành một thương hiệu cà phê phổ biến trong và ngoài nước. Thương hiệu này nổi tiếng với các sản phẩm cà phê hòa tan, cà phê phin, và gần đây là các sản phẩm thức uống cà phê chế biến sẵn.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của VCF đạt 1.855 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 362 tỷ đồng, tăng lần lượt 11% và 26% so với cùng kỳ năm 2024.

Ông Nguyễn Đăng Quang và Masan sắp nhận được hàng nghìn tỷ tiền mặt

Techcombank, VinaCafé Biên Hòa và Bột giặt NET vừa công bố lịch trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ cao, hứa hẹn mang về hàng nghìn tỷ đồng cho Masan Group và tỷ phú Nguyễn Đăng Quang.

11:09 22/9/2025

Vinacafé Biên Hòa lãi gần 1,4 tỷ/ngày, giá cổ phiếu siêu đắt đỏ

6 tháng đầu năm, Vinacafé Biên Hòa đạt doanh thu gần 1.309 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 249 tỷ đồng, tăng lần lượt 23% và 33% so với năm 2024.

21:16 22/7/2025

Vinacafé Biên Hòa sắp chia cổ tức với tỷ lệ 250% bằng tiền mặt

Từ năm 2011 đến nay, doanh nghiệp nhà Masan luôn đều đặn trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, với tỷ lệ cao nhất lên tới 660%.

16:25 24/8/2024

Diệu Thanh

rời ghế doanh nhân Nguyễn Hoàng Yến Masan Nguyễn Đăng Quang Masan Vinacafé Biên Hòa HĐQT

  • Nguyễn Đăng Quang

    Nguyễn Đăng Quang

    Ông Nguyễn Đăng Quang hiện là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group). Theo định giá của Forbes ngày 5/3/2019, tài sản ông Nguyễn Đăng Quang đạt mức 1,3 tỷ USD, xếp thứ 1.717 thế giới.

    • Năm sinh: 23/8/1963
    • Nơi sinh: Quảng Trị

  • Masan Group

    Masan Group

    Tiền thân của Masan Group là công ty Cổ phần Hàng hải Masan hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển. Sau đó, mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản phẩm đóng gói và tài chính, ngân hàng. Năm 2010, Masan tiến vào lĩnh vực khoáng sản khi tiến hành mua lại dự án Núi Pháo từ Dragon Capital.

    • Thành lập: 2004
    • Mã cổ phiếu: MSN

Đọc tiếp

