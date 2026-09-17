Công ty tỷ phú Trần Bá Dương mở thêm dự án nuôi heo hơn 1 triệu con/năm

Thaco Agri vừa được chấp thuận đầu tư dự án nông nghiệp hơn 1.600 ha tại Gia Lai, gồm trồng cây lâu năm và chăn nuôi heo với tổng đàn luân chuyển dự kiến 1,34 triệu con/năm.

Tập đoàn của tỷ phú Trần Bá Dương đang tích cực triển khai các dự án nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: Thaco.

UBND tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty TNHH MTV Cao su Trung Nguyên đầu tư dự án phát triển nông nghiệp bền vững Thaco Agri tại xã Pờ Tó. Doanh nghiệp này là thành viên của CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri), thành viên Tập đoàn Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 3.800 tỷ đồng , trên diện tích 1.625 ha, trong đó khoảng 1.400 ha đất nông nghiệp trồng cây và 225 ha đất xây dựng chuồng trại, kho, xưởng sản xuất, văn phòng... Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Dự án hướng đến trồng, chăm sóc, phát triển cây lâu năm và chăn nuôi heo. Quy mô chăn nuôi thường xuyên khoảng 566.000 con heo các loại, với tổng đàn luân chuyển, xuất nhập chuồng dự kiến khoảng 1,34 triệu con/năm.

Về tiến độ, từ quý III đến quý IV năm nay, dự án dự kiến hoàn tất các thủ tục về chủ trương đầu tư, thiết kế cơ sở, giao đất và cấp phép xây dựng. Từ đầu năm 2027 đến quý IV/2027, doanh nghiệp sẽ khởi công các hạng mục, đồng thời thực hiện thủ tục về môi trường và phòng cháy chữa cháy. Dự kiến dự án hoàn thành, đi vào hoạt động trong quý I/2028.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư tuân thủ các quy định về đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định liên quan. Đồng thời, doanh nghiệp được đề nghị phối hợp, hỗ trợ địa phương cải thiện hạ tầng giao thông, sinh kế, ưu tiên tuyển dụng lao động tại chỗ và tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Thaco Agri được thành lập năm 2019, thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Thaco do tỷ phú Trần Bá Dương sáng lập và giữ chức Chủ tịch HĐQT. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, với vốn điều lệ ban đầu 17.200 tỷ đồng .

Tại Gia Lai, trước đó, doanh nghiệp đã được UBND tỉnh giao triển khai 6 dự án trồng cao su tại 3 xã. Trong đó, xã Ia Púch có 3 dự án với diện tích 1.930 ha, xã Pờ Tó có 2 dự án với 1.200 ha và xã Ia Le có 1 dự án với diện tích 660 ha.

Việc được chấp thuận dự án nông nghiệp mới hơn 1.600 ha tại Gia Lai diễn ra trong bối cảnh Thaco Agri đang tiếp tục mở rộng quỹ đất phát triển nông nghiệp. Đầu tháng 9, Sở Tài chính TP Đà Nẵng đã thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của Thaco Agri đối với hai dự án phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh và dược liệu, với tổng diện tích khoảng 3.800 ha.

Hiện Thaco Agri quản lý khoảng 85.000 ha đất nông nghiệp tại Việt Nam, Lào và Campuchia, phát triển các khu liên hợp trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, chế biến thực phẩm và vật tư nông nghiệp.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu trồng mới 10.700 ha chuối, nâng tổng diện tích lên 15.800 ha. Diện tích cây ăn trái gồm sầu riêng, xoài, bưởi dự kiến đạt 8.200 ha, tổng đàn bò hơn 200.000 con. Doanh nghiệp cũng tiếp tục xây dựng, đưa vào hoạt động các nhà máy sản xuất vật tư nông nghiệp, chế biến và hoàn thiện hệ thống logistics.