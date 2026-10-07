Ưu tiên vật liệu thi công sân bay Long Thành và các đường kết nối

Đồng Nai được yêu cầu tăng công suất khai thác đá, ưu tiên nguồn vật liệu cho sân bay Long Thành và các tuyến đường kết nối trong giai đoạn nước rút.

Sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút trước khi vận hành vào tháng 12. Ảnh: ACV.

Theo Báo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 516/TB-VPCP ngày 7/10 về kết luận của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại buổi kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các tuyến giao thông kết nối trên địa bàn TP.HCM và Đồng Nai.

Theo đó, dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 phải hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2026 theo chủ trương đầu tư được Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại lớn trong khi thời gian không còn nhiều. Dự án vẫn gặp khó khăn về nguồn nhân lực, thanh toán, nguyên vật liệu và giá cả tăng cao.

Phó thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan chuyển sang trạng thái nước rút, tăng tốc; tổ chức thi công 24/7 đối với các hạng mục đường găng và có khối lượng còn lại lớn.

Tăng công suất khai thác đá, ưu tiên cho Long Thành

UBND thành phố Đồng Nai được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị sản xuất đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn có ngay giải pháp nâng cao công suất khai thác theo quy định, gồm tăng ca, tăng kíp, tăng thời gian khai thác, bổ sung máy móc, thiết bị.

Nguồn vật liệu phải được ưu tiên phục vụ thi công dự án sân bay Long Thành và các tuyến đường kết nối, bảo đảm cung cấp đủ, kịp thời vật liệu xây dựng cho các dự án.

TP.HCM và Đồng Nai đồng thời phải huy động cả hệ thống chính trị, phối hợp với chủ đầu tư để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu, cấp điện, cấp nước và hạ tầng kỹ thuật. Các phần việc thuộc thẩm quyền địa phương phải được hoàn thành trong tháng 10, không để ảnh hưởng đến tiến độ đưa dự án vào khai thác.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phải rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại, đặc biệt tại các gói thầu có khối lượng lớn và nằm trên đường găng.

Mọi nguồn lực được yêu cầu tập trung để sân bay Long Thành "về đích" đúng hạn. Ảnh: ACV.

ACV phải lập tiến độ chi tiết từng hạng mục, xác định rõ các công việc phục vụ khai thác thương mại, thời điểm vận hành chạy thử, vận hành thương mại và thời gian hoàn thành toàn bộ dự án giai đoạn 1. Báo cáo phải hoàn thành trước ngày 10/10.

Trên cơ sở đó, các nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư và nguồn lực tài chính; tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ, nhất là tại các gói thầu đường găng.

Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân lực, thiết bị, tài chính và tiến độ sẽ bị kiên quyết xử lý, trường hợp cần thiết xử lý vi phạm hợp đồng theo quy định.

Phó thủ tướng Thường trực yêu cầu ACV và các nhà thầu thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thanh toán, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để nghiệm thu, thanh toán khối lượng đã thực hiện. Việc này phải hoàn thành trong tháng 10, không để xảy ra tình trạng khối lượng đã thực hiện nhưng chậm được thanh toán.

ACV cũng phải phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định chuyên ngành hàng không trước khi đưa sân bay vào vận hành. Kế hoạch và thời gian dự kiến khai thác thương mại phải được thông báo sớm cho các hãng hàng không trong nước và quốc tế để chủ động chuẩn bị, đăng ký đường bay và xây dựng phương án khai thác.

Đẩy nhanh các tuyến giao thông kết nối

Về đường bộ, Bộ Xây dựng, TP.HCM, Đồng Nai và VEC được yêu cầu chỉ đạo nhà thầu tập trung nguồn lực, tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Quá trình thực hiện phải tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường, đặc biệt với các hạng mục xử lý nền đất yếu.

Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Công an rà soát, thống nhất phương án tổ chức giao thông đối với các tuyến cao tốc mới hoàn thành, bảo đảm kết nối liên thông, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông.

Về đường sắt, TP.HCM và Đồng Nai được yêu cầu phối hợp với Bộ Xây dựng cùng các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường sắt đô thị kết nối Long Thành với Tân Sơn Nhất, trung tâm TP.HCM và Đồng Nai như Thủ Thiêm - Long Thành, Bến Thành - Thủ Thiêm, Tham Lương - Bến Thành, Bến Thành - Suối Tiên kéo dài.

Trong quá trình triển khai, các địa phương phải thống nhất giải pháp, công nghệ, bảo đảm đồng bộ, kết nối và liên thông giữa các dự án.