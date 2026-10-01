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Cao tốc Bến Lức - Long Thành ngày đầu thông xe

  • Thứ năm, 1/10/2026 13:40 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Sau 12 năm thi công, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 58 km đã thông toàn tuyến vào ngày 1/10, rút ngắn khoảng cách di chuyển từ miền Tây đến khu vực Đông Nam bộ.

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Từ 0h ngày 1/10, cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức được đưa vào khai thác toàn tuyến, cho phép ôtô chạy liên tục từ Tây Ninh đến Đồng Nai và ngược lại mà không phải qua các trục đường nội đô TP.HCM. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào 10h sáng ngày 1/10, dòng xe di chuyển thông thoáng hướng từ Quốc lộ 1A đến nút giao Nguyễn Văn Tạo, xã Nhà Bè TP.HCM.
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Hướng tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đồ họa: Quỳnh Danh.
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Ở chiều ngược lại từ Đồng Nai về Quốc lộ 1A, dòng xe cũng di chuyển nhộn nhịp và thông thoáng.

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Nhiều tài xế cho biết trước đây người dân miền Tây đi Đồng Nai hoặc các tỉnh, thành Đông Nam bộ thường phải qua nhiều tuyến đường của TP.HCM nên di chuyển rất chậm, do phải dừng chờ đèn tín hiệu nhiều lần.
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Tùy điểm xuất phát và điểm đến, hành trình của các tài xế có thể đi qua Nguyễn Văn Linh, Quốc lộ 1, Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây...
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Đây đều là những trục giao thông quan trọng nhưng có lưu lượng phương tiện lớn, thường chịu áp lực vào các khung giờ cao điểm. Khi cao tốc Bến Lức - Long Thành thông toàn tuyến, hành trình của các tài xế có thêm một lựa chọn mới.
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Sau khi đưa vào khai thác, cao tốc Bến Lức - Long Thành cho xe chạy tối đa 80-90 km/h, tùy đoạn.
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Từ nút giao cao tốc TP HCM - Trung Lương đến trước đường dẫn cầu Bình Khánh, tốc độ tối đa 90 km/h. Đoạn từ đầu cầu Bình Khánh đến hết phần đường đầu cầu Phước Khánh cho phép tối đa 80 km/h, trước khi tăng trở lại 90 km/h ở phần còn lại đến cuối tuyến.
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Hiện tại, ôtô từ miền Tây có thể chạy đến nút giao Quốc lộ 51 nhưng chưa chuyển trực tiếp sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
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Kết nối giữa hai cao tốc tại khu vực Tân Hiệp tạm thời chưa khai thác, chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền về một số hạng mục.
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Khởi công năm 2014, cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng mức đầu tư ban đầu 31.320 tỷ đồng, sau điều chỉnh còn hơn 29.587 tỷ đồng. Thời điểm triển khai, đây là dự án cao tốc lớn nhất phía Nam, được xây dựng với 4 làn xe, hai làn dừng khẩn cấp và tốc độ thiết kế 100 km/h.
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Dự án từng đặt mục tiêu hoàn thành sau 5 năm thi công, nhưng bị kéo dài do vướng thủ tục, nguồn vốn và cơ chế đầu tư. Công trình được khởi động lại từng phần sau khi các vướng mắc được tháo gỡ.
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Khi toàn tuyến đưa vào khai thác, hành trình từ khu vực miền Tây đến Đồng Nai được rút ngắn hơn một giờ so với trước. Tuyến đồng thời tạo thêm trục vận chuyển hàng hóa từ Tây Nam bộ đến các cảng biển phía đông và tăng kết nối với sân bay Long Thành, biển Vũng Tàu cho hàng triệu người dân miền Tây.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức thông xe toàn tuyến

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Quỳnh Danh

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