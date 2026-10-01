Nhiều chủ đầu tư nhà ở vẫn được dự báo lãi lớn

Theo MBS, lợi nhuận toàn thị trường quý III/2026 được dự báo tăng 25% so với cùng kỳ, trong đó bất động sản dân cư dẫn đầu với mức tăng 214%.

Theo dự báo của CTCP Chứng khoán MB (MBS), tốc độ tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường quý III/2026 có thể chậm lại so với quý I và II do mặt bằng lãi suất cao và hiệu ứng nền thấp dần thu hẹp. Dù vậy, lợi nhuận toàn thị trường vẫn có thể tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, một số nhóm ngành vẫn được dự báo ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận cao trong quý như bất động sản dân cư tăng 214%, dầu khí tăng 94%, bán lẻ tăng 70% và vận tải tăng 53%...

Ở chiều ngược lại, lợi nhuận một số ngành có thể suy giảm do chi phí đầu vào tăng, gồm xây dựng giảm 85%, xuất khẩu giảm 42% và hàng không giảm 40%.

Lợi nhuận Vinhomes dự báo tăng mạnh

Theo MBS, bất động sản dân cư sẽ là nhóm có mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong quý III, với động lực chính đến từ Vinhomes.

MBS dự báo lợi nhuận ròng quý III của chủ đầu tư này có thể đạt khoảng 17.250 tỷ đồng , tăng 312% so với cùng kỳ năm ngoái. Động lực tăng trưởng đến từ hoạt động mở bán tại các dự án Global Gate Hạ Long và Sài Gòn Park.

Nhờ đó, backlog của Vinhomes đạt gần 200.000 tỷ đồng vào cuối quý trước. Trong đó, dự án Global Gate Hạ Long chiếm khoảng 15% và dự án Sài Gòn Park chiếm khoảng 18%.

MBS kỳ vọng trong quý III, Vinhomes sẽ ghi nhận khoảng 40.000- 50.000 tỷ đồng doanh số bán buôn từ hai dự án trên. Bên cạnh đó, dự án Wonder City và Royal Island tiếp tục đóng góp vào lợi nhuận từ hợp tác kinh doanh, với doanh thu dự phóng khoảng 15.000 tỷ đồng .

Qua đó, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp trong 9 tháng có thể đạt khoảng 65.000 tỷ đồng , vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Nam Long, Vincom Retail, Phát Đạt rộng cửa tăng trưởng

Với Nam Long, đơn vị phân tích dự báo lợi nhuận ròng quý III đạt khoảng 70 tỷ đồng trong bối cảnh thị trường bất động sản còn chịu ảnh hưởng từ mặt bằng lãi suất cao. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ cả năm được dự báo đạt 790 tỷ đồng , tăng so với mức 700 tỷ của năm 2025.

Không chỉ MBS, Công ty Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) trước đó cũng đưa ra dự báo tích cực về kết quả kinh doanh của Nam Long trong năm 2026. Theo đó, SSV dự báo lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ của chủ đầu tư này năm nay đạt khoảng 770 tỷ đồng , tăng 10% so với năm 2025.

SSV cho biết vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của Nam Long nhờ quỹ đất lớn, pháp lý rõ ràng và thị trường bất động sản tại các tỉnh lân cận TP.HCM đang phục hồi.

Nam Long đang tích cực triển khai các phân khu tiếp theo thuộc dự án Izumi City (170 ha) ở TP Đồng Nai. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đối với Vincom Retail, các chuyên gia phân tích tại MBS dự phóng lợi nhuận ròng quý III đạt khoảng 1.579 tỷ đồng , tăng 15% so với cùng kỳ nhưng giảm nhẹ 2% so với quý trước.

Tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục được hỗ trợ bởi hoạt động cho thuê cải thiện, tỷ lệ lấp đầy toàn hệ thống duy trì ở mức cao và giá thuê bình quân có xu hướng tăng. Các trung tâm thương mại mới cũng bắt đầu đóng góp vào doanh thu.

Đáng chú ý, dự án Vincom Plaza Đan Phượng khai trương từ cuối tháng 8 vừa qua, đã bổ sung gần 27.000 m2 diện tích sàn vào hệ thống và đạt tỷ lệ lấp đầy 93% trước khai trương. MBS dự báo trung tâm thương mại này sẽ bắt đầu đóng góp kết quả kinh doanh từ quý III. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ cả năm 2026 của doanh nghiệp theo đó được dự báo đạt 6.329 tỷ đồng , giảm 2%.

Với Phát Đạt, đơn vị phân tích dự báo lợi nhuận ròng quý III đạt khoảng 86 tỷ đồng , tăng 8% so với quý II. Doanh nghiệp có thể đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và bàn giao các sản phẩm tại dự án Bắc Hà Thanh trong quý IV, qua đó tạo động lực chính cho tăng trưởng lợi nhuận cốt lõi.

MBS dự báo lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ của Phát Đạt cả năm 2026 đạt 615 tỷ đồng , tăng 19%.

Với Đất Xanh, lợi nhuận ròng quý III dự báo đạt khoảng 65 tỷ, giảm 29% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu dự kiến giảm 53%, còn khoảng 500 tỷ đồng , do doanh thu môi giới giảm 60% và doanh nghiệp chỉ bàn giao một số ít sản phẩm tại dự án Gem Sky World.

Tuy nhiên, tính chung cả năm, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ của Đất Xanh có thể đạt khoảng 320 tỷ đồng , vẫn tăng 39% so với năm 2025.

Chủ đầu tư Nhà Khang Điền thì được dự báo ghi nhận lợi nhuận ròng quý III khoảng 150 tỷ đồng , giảm 36% do tỷ lệ hấp thụ và bàn giao tại dự án thấp tầng Gladia chậm lại. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ cả năm vẫn được dự báo đạt 1.290 tỷ đồng , tăng 23%.

Nhìn chung, các dự báo của MBS cho thấy kết quả kinh doanh quý III của nhóm bất động sản vẫn chịu ảnh hưởng bởi mặt bằng lãi suất cao, trong khi người mua thận trọng hơn trước các thông tin về quy hoạch.

Tuy nhiên, triển vọng cả năm của một số doanh nghiệp vẫn được đánh giá tích cực nhờ loạt dự án mới, tiến độ bàn giao được đẩy nhanh, hoạt động cho thuê cải thiện và quỹ đất lớn, tạo dư địa tăng trưởng trong dài hạn.