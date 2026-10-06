Chỉ đạo mới về nút giao gần 3.000 tỷ trên cao tốc Bến Lức - Long Thành

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu triển khai ngay việc di dời hạ tầng, hoàn thành giải phóng mặt bằng tại dự án nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác.

Theo Cổng thông tin điện tử TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh vừa dẫn đầu đoàn công tác thành phố khảo sát nơi làm nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, xã Bình Khánh. Đây là dự án trọng điểm, cấp bách, triển khai theo hình thức chỉ định thầu EPC.

Trước đó, ngày 1/7, UBND TP.HCM đã chính thức khởi công dự án này chào mừng Kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND xã Bình Khánh Phạm Minh Châu cho biết dự án thu hồi 21,44 ha đất, gồm 100 hồ sơ của 87 hộ gia đình, cá nhân. Xã Bình Khánh đang tích cực giải phóng mặt bằng, chi trả tiền và vận động người dân sớm bàn giao đất cho dự án.

Nhằm chỉ đạo kịp thời công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố trên địa bàn xã, Đảng ủy xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn.

Đồng thời, xã đã thành lập Tổ Vận động bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng nút giao thông kết nối đường Cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác trên địa bàn xã.

Phối cảnh nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

Chủ tịch UBND xã đã ban hành quyết định thành lập các tổ xác minh nguồn gốc, tình trạng pháp lý nhà, đất và tài sản gắn liền với đất; hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp và tổ thẩm tra đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án trên địa bàn xã.

Quyết định này nhằm đẩy nhanh công tác xác minh nguồn gốc, pháp lý đất đai, quá trình tạo lập, sửa chữa nhà và công trình trên đất, xác minh trực tiếp sản xuất để làm cơ sở hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp.

Từ ngày 15 đến 19/7, xã đã khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đủ 100/100 trường hợp. Đến ngày 15/9, UBND xã Bình Khánh đã phê duyệt giá đất bồi thường và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 100 hồ sơ. Đến ngày 2/10, đã có 45/100 trường hợp bàn giao mặt bằng, với diện tích 17,29/21,44 ha, đạt 80,64%. Trong số đó có 3 trường hợp đã nhận tiền và dự kiến bàn giao mặt bằng vào ngày 7/10.

Với những trường hợp còn lại, xã đang tiếp tục liên hệ, vận động và tháo gỡ các vướng mắc để người dân nhận tiền, bàn giao đất. Trong đó, có một số trường hợp còn vướng thừa kế, ủy quyền, thế chấp ngân hàng, một số chưa liên hệ được hoặc chưa xác định được người sử dụng đất.

Chỉ đạo buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các đơn vị tập trung giải phóng mặt bằng, thi công và di dời hạ tầng kỹ thuật để các phần việc triển khai đồng bộ tại dự án nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cùng đoàn công tác khảo sát nơi làm nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, xã Bình Khánh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM.

Lãnh đạo thành phố đánh giá cao xã Bình Khánh đã triển khai nhanh công tác giải phóng mặt bằng, chỉ trong thời gian 3 tháng đã hoàn tất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bắt đầu chi trả, bàn giao mặt bằng dự án. Qua đó, ông đề nghị địa phương tiếp tục tập trung xử lý những trường hợp còn lại.

Đối với việc di dời hạ tầng, ông Dinh yêu cầu phải triển khai ngay, không để đến lúc thi công mới xử lý. Chủ đầu tư phải chủ động phối hợp với các đơn vị điện lực, cấp nước, viễn thông để xác định cụ thể phạm vi ảnh hưởng và phương án di dời.

Với việc áp dụng hình thức chỉ định thầu EPC, ông Dinh nhấn mạnh các công việc tư vấn, thi công và di dời điện, nước, viễn thông cần được triển khai theo cơ chế phù hợp.

Theo quyết định phê duyệt của Sở Xây dựng TP.HCM, dự án được thực hiện theo dạng thức nút giao kim cương, tổng mức đầu tư gần 2.970 tỷ đồng từ ngân sách.

Dự án nhằm hình thành trục giao thông mới hướng tâm, kết nối giao thông giữa trung tâm thành phố với các xã Bình Khánh, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Long Hòa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông trong khu vực.

Khi nút giao này hoàn thành, nơi đây sẽ tăng cường khả năng lưu thông và kết nối các khu công nghiệp, khu đô thị mới và các khu du lịch sinh thái dọc theo tuyến đường Rừng Sác.