Trong khi lợi nhuận FPT tiếp tục tăng trưởng 2 chữ số, thị giá cổ phiếu lại liên tục đi xuống, hiện chỉ còn quanh 47.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP FPT (HoSE: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2026 với doanh thu đạt 44.959 tỷ đồng , tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế đạt 9.954 tỷ đồng , tăng 17%, tương đương bình quân gần 1.000 tỷ đồng mỗi tháng. Lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 8.836 tỷ đồng , tăng 13%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 4.703 đồng, tăng gần 13%.

Trong cơ cấu kinh doanh, khối Công nghệ tiếp tục giữ vai trò chủ lực với doanh thu 39.917 tỷ đồng , tăng 15% so với cùng kỳ và chiếm gần 89% tổng doanh thu tập đoàn.

Lợi nhuận trước thuế của khối này đạt 5.668 tỷ đồng , tăng 17%.

KẾT QUẢ KINH DOANH NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY CỦA FPT Số liệu 10T2026 tính lợi nhuận trước thuế. Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 10T2026 Doanh thu thuần Tỷ đồng 27717 29830 35657 44010 52618 62849 70112 44959 Lợi nhuận sau thuế

3912 4424 5349 6491 7788 9427 11232 9954

Mảng công nghệ đóng góp gần 90% doanh thu

Đáng chú ý, dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) nước ngoài mang về 32.079 tỷ đồng doanh thu, tăng 12%. Trong đó, thị trường Nhật Bản đóng góp 14.827 tỷ đồng , tăng 18% nếu tính bằng đồng Việt Nam và 24% nếu tính bằng đồng yên.

Giá trị hợp đồng ký mới tại thị trường nước ngoài đạt 40.130 tỷ đồng , tăng 21% so với cùng kỳ.

Riêng tháng 10, doanh thu dịch vụ CNTT nước ngoài của FPT đạt khoảng 3.541 tỷ đồng , tăng 17%. Giá trị hợp đồng ký mới tăng khoảng 3%. Theo FPT, tốc độ tăng trưởng của cả hai chỉ tiêu đều cải thiện so với tháng trước, nổi bật tại thị trường Nhật Bản.

Ở lĩnh vực chuyển đổi số, doanh thu lũy kế 10 tháng đạt 16.197 tỷ đồng , tăng 16%.

Trong đó, dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu ghi nhận doanh thu 3.292 tỷ đồng , tăng 50% so với cùng kỳ. Đây là một trong những mảng có tốc độ tăng trưởng nổi bật trong hoạt động kinh doanh công nghệ của FPT.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, FPT tiếp tục mở rộng hoạt động tại các thị trường quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực AI và điện toán đám mây.

Trong tháng 10, doanh nghiệp công bố hợp tác với NAVER Cloud (Hàn Quốc) nhằm mở rộng dịch vụ FPT AI Factory và dịch vụ cung cấp năng lực xử lý đồ họa (GPUaaS) tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

FPT cũng khai trương văn phòng đầu tiên tại Cairo (Ai Cập), hướng tới mở rộng hoạt động cung cấp dịch vụ công nghệ tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Các lĩnh vực trọng tâm gồm AI, phân tích dữ liệu, điện toán đám mây và phần mềm nhúng.

Đầu tháng 11, FPT cùng Vietnam Airlines và Skywise của Airbus công bố biên bản ghi nhớ về nghiên cứu, ứng dụng AI trong ngành hàng không, đồng thời dự kiến thành lập một trung tâm nghiên cứu AI hàng không.

Kinh doanh tăng trưởng, cổ phiếu vẫn lao dốc

Trái ngược với kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng, cổ phiếu FPT trên thị trường chứng khoán lại trải qua giai đoạn giao dịch kém tích cực, liên tục mất giá trong những tháng gần đây.

Trong phiên sáng 18/11, cổ phiếu FPT có thời điểm giảm xuống 46.900 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2023. Đến khoảng 11h, thị giá FPT giao dịch ở mức 47.150 đồng/cổ phiếu, giảm 2,8% so với tham chiếu.

Cổ phiếu FPT đang ở mức thấp nhất hơn 3 năm. Ảnh: TradingView.

Đây cũng là phiên giảm thứ 3 liên tiếp của mã chứng khoán này. Chỉ tính từ đầu tháng 11 đến nay, thị giá FPT đã giảm từ 52.700 đồng xuống còn 47.150 đồng/cổ phiếu, tương đương mức giảm gần 11%.

Nếu so với vùng đỉnh khoảng 115.000-120.000 đồng/cổ phiếu thiết lập vào đầu năm 2025 trên biểu đồ, thị giá FPT hiện đã mất gần 60% giá trị. Vốn hóa thị trường theo đó thu hẹp còn khoảng 89.000 tỷ đồng .

Áp lực bán từ nhà đầu tư nước ngoài cũng là điểm đáng chú ý. Riêng phiên 18/11, tính đến thời điểm ghi nhận, khối ngoại bán ra hơn 4,44 triệu cổ phiếu FPT, trong khi chỉ mua vào khoảng 405.000 đơn vị, tương ứng bán ròng hơn 4 triệu cổ phiếu.

Diễn biến này cho thấy sự tương phản rõ rệt giữa hoạt động kinh doanh và diễn biến trên sàn chứng khoán của FPT, khi doanh thu, lợi nhuận vẫn duy trì đà tăng nhưng cổ phiếu chưa thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài.