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Kinh doanh

FPT Telecom tiếp tục có quý lãi nghìn tỷ

  • Thứ hai, 26/10/2026 13:57 (GMT+7)
  • 25 phút trước

FPT Telecom tiếp tục ghi nhận lợi nhuận trước thuế trên 1.000 tỷ đồng trong quý III. Công ty cũng đang nắm hơn 16.000 tỷ đồng tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Viễn thông FPT - FPT Telecom (UPCoM: FOX) ghi nhận doanh thu thuần gần 5.917 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ. Nhờ sự cải thiện về giá vốn hàng bán, biên lợi nhuận gộp của nhà mạng này được cải thiện từ khoảng 38% lên hơn 43%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 346 tỷ đồng, tăng tới 72% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng gia tăng tương ứng, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay.

Trong khi đó, các loại chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giữ ổn định và không có biến động cụ thể.

Sau khi trừ các khoản chi phí, FPT Telecom ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.022 tỷ đồng, tăng hơn 9%, đánh dấu quý thứ hai liên tiếp doanh nghiệp viễn thông này báo lãi ròng vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, FPT Telecom ghi nhận doanh thu thuần gần 16.691 tỷ đồng, tăng khoảng 17%. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.934 tỷ đồng, tăng hơn 33%.

Trong năm 2026, FPT Telecom đặt mục tiêu doanh thu 22.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 5.100 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 76% kế hoạch doanh thu và hơn 72% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

FPT TELECOM CÓ 2 QUÝ LIÊN TIẾP LÃI NGHÌN TỶ
KQKD hàng quý của FPT Telecom; Nguồn: BCTC DN.
NhãnI/2025IIIIIIVI/2026IIIII
Doanh thu thuần tỷ đồng 4582477549305220515856165917
Lợi nhuận sau thuế
77390390590590010111022

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản FPT Telecom đạt gần 31.904 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với đầu năm.

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 727 tỷ đồng, trong khi đầu tư tài chính ngắn hạn đạt gần 15.571 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp đạt gần 16.300 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng tài sản.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, phần lớn khoản đầu tư ngắn hạn là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3-12 tháng.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả đạt hơn 17.818 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay và nợ thuê tài chính chiếm tỷ trọng 57%.

Được thành lập vào tháng 1/1997, FPT Telecom khởi nguồn từ Trung tâm Dịch vụ trực tuyến với sản phẩm Internet đầu tiên của Việt Nam mang tên "Trí tuệ Việt Nam - TTVN". Sau gần 3 thập kỷ phát triển, doanh nghiệp hiện là một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet hàng đầu trong nước.

Từ năm 2025, quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại FPT Telecom đã được chuyển từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về Bộ Công an.

Mới đây, Bộ Công an tổ chức lễ bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại FPT Telecom cho Tổng công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu (GTINX).

GTINX có tiền thân là Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (Gtel), doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an. Từ ngày 1/10, doanh nghiệp chính thức sử dụng tên gọi và nhận diện thương hiệu GTINX, chuyển định hướng phát triển từ công nghệ, viễn thông sang công nghệ, công nghiệp và công nghiệp an ninh.

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Minh Khánh

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  • Công ty cổ phần FPT là một trong số ít doanh nghiệp CNTT và viễn thông đầu tiên tại Việt Nam. FPT đồng thời là nhóm công ty niêm yết sớm nhất trên sàn chứng khoán Việt. Hiện tập đoàn này có 11 công ty thành viên, 3 công ty liên kết.

    • Thành lập: 1988
    • Sáng lập: Trương Gia Bình và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: FPT

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