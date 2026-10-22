FPT lãi hơn 7.700 tỷ đồng sau 9 tháng

FPT ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 7.700 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 17% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ AI và phân tích dữ liệu tăng tới 55%.

FPT của Chủ tịch Trương Gia Bình ghi nhận gần 89% tổng doanh thu đến từ khối công nghệ. Ảnh: FPT.

CTCP FPT (HoSE: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với doanh thu đạt 40.023 tỷ đồng , tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế đạt 8.770 tỷ đồng , tăng 17%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 7.776 tỷ đồng , tăng gần 14%. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 7.778 tỷ đồng , tăng 13%.

Theo báo cáo, từ năm 2026, FPT chuyển sang ghi nhận kết quả tài chính của CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom) theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Doanh nghiệp đã điều chỉnh số liệu so sánh năm 2025 theo cùng phương pháp.

Trong cơ cấu kinh doanh, khối công nghệ tiếp tục đóng vai trò chủ lực khi đóng góp 35.515 tỷ đồng doanh thu, tăng 15%, chiếm gần 89% tổng doanh thu tập đoàn. Lợi nhuận trước thuế khối này đạt 5.052 tỷ đồng , tăng gần 17%.

Ở mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài, doanh thu đạt 28.538 tỷ đồng , tăng gần 12% so với cùng kỳ.

Nhật Bản tiếp tục là thị trường lớn nhất với doanh thu 13.197 tỷ đồng , tăng 17% khi quy đổi sang tiền đồng. Châu Âu ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất, đạt 35%, trong khi khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm gần 5%.

Đáng chú ý, doanh thu ký mới từ thị trường nước ngoài đạt 36.137 tỷ đồng , tăng 23%. FPT ghi nhận 163 hợp đồng có quy mô từ 1 triệu USD trở lên, tăng 29%, nhưng số hợp đồng trên 10 triệu USD giảm 16% còn 16 dự án.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, FPT ghi nhận doanh thu 14.411 tỷ đồng , tăng 16%. Riêng dịch vụ AI và phân tích dữ liệu đạt 2.915 tỷ đồng , tăng 55% so với cùng kỳ, trở thành một trong những mảng có tốc độ tăng trưởng cao của doanh nghiệp.

Bên cạnh thị trường nước ngoài, hoạt động công nghệ thông tin trong nước cũng ghi nhận sự cải thiện đáng kể.

Doanh thu mảng này đạt 6.977 tỷ đồng , tăng 30%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 542 tỷ đồng , tăng 109%. Theo FPT, kết quả này chủ yếu đến từ việc triển khai các dự án chuyển đổi số quy mô lớn cho cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp, đồng thời cải thiện hiệu quả vận hành.

Ở khối giáo dục, đầu tư và hoạt động khác, doanh thu đạt 4.508 tỷ đồng , giảm 3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế vẫn tăng gần 18% lên 3.719 tỷ đồng , chủ yếu nhờ tăng trưởng lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết.

Ngoài kết quả kinh doanh, FPT cho biết đang đẩy mạnh thương mại hóa các giải pháp AI. Trong quý III, doanh nghiệp trở thành đối tác Select Partner của OpenAI, đồng thời mở rộng hợp tác với Nvidia và phát triển các nền tảng AI phục vụ khách hàng doanh nghiệp.

Theo định hướng của tập đoàn, hoạt động AI sẽ được mở rộng từ các ứng dụng nâng cao năng suất nội bộ sang cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng trên quy mô lớn.