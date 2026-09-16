Dòng tiền ngoại chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán gần như đi ngang trong phiên 16/9, trong khi khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 3 liên tiếp với 260 tỷ đồng, tập trung vào SBT, FPT và BSR.

Khối ngoại đã mua ròng phiên thứ 3 liên tiếp. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua phiên giao dịch giằng co trong ngày 16/9 khi lực cầu và áp lực bán duy trì thế cân bằng. Dù vừa có phiên hồi phục hơn 22 điểm trước đó, chỉ số VN-Index vẫn chưa thể tạo thêm một nhịp tăng rõ ràng khi dòng tiền nhập cuộc thận trọng.

Ngay từ đầu phiên, chỉ số sàn HoSE có thời điểm tăng nhẹ nhưng đà đi lên nhanh chóng suy yếu. Trong phần lớn thời gian giao dịch, chỉ số VN-Index dao động quanh tham chiếu với biên độ hẹp. Sự phân hóa diễn ra rõ nét giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến thị trường thiếu một nhóm ngành đủ sức đóng vai trò dẫn dắt.

Thanh khoản cũng cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn hôm nay chỉ đạt khoảng 16.300 tỷ đồng , giảm hơn 10% so với phiên liền trước. Dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại sau nhịp điều chỉnh vừa qua, trong khi bên mua vẫn chủ yếu tập trung vào một số cổ phiếu riêng lẻ.

Kết phiên, VN-Index giảm 1,04 điểm (-0,1%) xuống 1.810,11 điểm; HNX-Index giảm 0,91 điểm (-0,3%) xuống 273,22 điểm; UPCoM-Index tăng 0,51 điểm (+0,4%) lên 125,98 điểm.

Thị trường chung tiếp tục nghiêng về phía giảm. Trên cả 3 sàn, có 360 cổ phiếu giảm (gồm 18 mã sàn), 886 cổ phiếu giữ tham chiếu và 301 cổ phiếu tăng (gồm 22 mã tăng trần).

Tại nhóm vốn hóa lớn, rổ cổ phiếu VN30 ghi nhận 16 mã giảm, 3 mã đứng giá và 11 mã tăng. Tuy nhiên, nhờ một số cổ phiếu ngân hàng và công nghệ tăng tốt, chỉ số VN30-Index vẫn tăng hơn 3 điểm, lên 1.954 điểm.

VN-Index đang tìm điểm cân bằng sau khi trở lại mốc 1.800 điểm. Ảnh: TradingView.

Ở chiều giảm, chỉ số VN-Index chịu sức ép từ các mã VCB (-1,2%), GAS (-2,2%), VHM (-0,6%), BID (-1,2%), LPB (-2%), VPL (-1,6%), HPG (-1,2%), HVN (-2,7%), TCX (-1,2%) và VCK (-1,8%).

Trong khi đó, nhiều mã ngân hàng tăng tích cực, giúp hạn chế đà giảm của chỉ số. SSB tăng hết biên độ, trong khi ACB tăng 2,3%, MBB tăng 1,5%, CTG tăng 1% và TCB tăng 0,8%.

Một số cổ phiếu ngoài nhóm ngân hàng cũng đóng góp tích cực cho thị trường, điển hình có GVR (+3,7%), DMX (+4,9%), MCH (+1,4%), FPT (+1,5%) và PLX (+2,3%). Nhóm cổ phiếu này cùng với các mã ngân hàng tăng giá giúp VN-Index duy trì được vùng 1.810 điểm thay vì tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh.

Điểm đáng chú ý trong phiên giao dịch hôm nay là hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 3 liên tiếp trên thị trường chứng khoán Việt Nam với giá trị khoảng 260 tỷ đồng .

Tính từ đầu tuần, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 1.800 tỷ đồng . Dòng tiền này tập trung vào một số cổ phiếu như SBT với giá trị mua ròng khoảng 230 tỷ đồng , FPT (+119 tỷ) và BSR (+112 tỷ).

Ở chiều ngược lại, VHM chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với giá trị 205 tỷ đồng . VIC cũng bị bán ròng 149 tỷ đồng , trong khi VIX bị bán ròng khoảng 66 tỷ đồng .