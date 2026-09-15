Cổ phiếu nhóm Gelex lên xuống 'như tàu lượn'

Chỉ một ngày sau khi giảm sàn hàng loạt, nhóm cổ phiếu Gelex bất ngờ bật tăng hết biên độ trong phiên thị trường chứng khoán hồi phục.

Cổ phiếu nhóm Gelex đang biến động dữ dội trong 2 phiên gần đây. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch hồi phục tích cực trong ngày 15/9. Sau tổng cộng hơn 40 điểm bị đánh mất từ 2 phiên gần nhất, VN-Index mở cửa trong sắc xanh và duy trì đà tăng trong phần lớn thời gian giao dịch.

Ngay từ đầu phiên, dòng tiền chủ động quay trở lại ở nhiều nhóm cổ phiếu giúp sắc xanh lan tỏa khá rộng trên bảng điện tử. Lực cầu tập trung tại các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt ở nhóm tài chính, năng lượng, công nghiệp và một số cổ phiếu đầu ngành, qua đó tạo lực kéo đáng kể cho chỉ số.

Thanh khoản trên toàn thị trường có phần hạ nhiệt so với phiên liền trước. Tổng giá trị giao dịch trên HoSE, HNX và UPCoM đạt khoảng 17.700 tỷ đồng , giảm hơn 14%. Việc thanh khoản suy giảm trong một phiên hồi phục cho thấy áp lực bán đã phần nào dịu lại, trong khi dòng tiền bắt đáy bắt đầu trở lại nhưng chưa thực sự tạo ra trạng thái giao dịch quá sôi động.

Kết phiên, VN-Index tăng 22,92 điểm (+1,3%) lên 1.811,15 điểm. HNX-Index tăng 2,19 điểm (+0,8%) lên 274,13 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm nhẹ 0,16 điểm (-0,1%) xuống 125,47 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên mua với 470 mã tăng (gồm 28 mã tăng trần), 858 mã giữ tham chiếu và 219 mã giảm (gồm 11 mã giảm sàn).

Riêng rổ VN30 ghi nhận 25 mã tăng và chỉ 5 mã giảm. Chỉ số VN30 theo đó tăng khoảng 22 điểm lên 1.951 điểm, đóng góp đáng kể vào đà hồi phục của VN-Index.

VN-Index trở lại mốc 1.800 điểm. Ảnh: TradingView.

Động lực chính giúp VN-Index lấy lại hơn 22 điểm trong phiên hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu đầu ngành như GAS (+6,7%), VCB (+2,6%), BSR (tăng trần), BID (+2,9%), CTG (+2,4%), SSB (tăng trần), LPB (+3,3%), GVR (+3,2%), VPB (+1,7%) và PLX (+6%).

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu Gelex cũng có màn hồi phục mạnh sau khi đồng loạt giảm sâu trong phiên 14/9. Phần lớn các mã trong nhóm tăng hết biên độ, trong đó GEX, GEE và GEL đều tăng trần.

Trước đó, cổ phiếu thuộc nhóm Gelex chịu áp lực bán mạnh trong phiên đầu tuần, sau thông tin ông Đặng Phan Tường - Thành viên HĐQT CTCP Điện lực Gelex (HoSE: GEE) - bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, PC1 và các công ty liên quan.

Đến chiều tối 14/9, Tập đoàn Gelex đã phát đi thông tin liên quan vụ việc. Doanh nghiệp cho biết sự việc liên quan đến cá nhân ông Đặng Phan Tường phát sinh từ giai đoạn trước khi ông tham gia công tác tại hệ thống Gelex. Theo Gelex, vụ việc không liên quan đến hoạt động của Gelex, Gelex Electric và các công ty trong hệ thống.

Thông tin này phần nào giúp tâm lý nhà đầu tư ổn định trở lại đối với nhóm cổ phiếu Gelex. Tuy nhiên, mức tăng mạnh sau phiên giảm sàn cũng phản ánh trạng thái giao dịch biến động rất lớn của nhóm cổ phiếu này trong 2 phiên gần đây.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn tạo sức ép lên chỉ số như VHM (-0,4%) dẫn đầu nhóm cản bước thị trường cùng với CRV (-5,2%), VIC (-0,1%), STB (-0,5%), FRT (-3%), DGC (-3,6%), KBC (-1,5%), SAB (-0,5%), HVN (-0,2%) và EVF (-1,3%).

Một điểm tích cực khác trong phiên 15/9 là hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp với giá trị hơn 700 tỷ đồng .

Dòng tiền ngoại tập trung đáng kể vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó VCB được mua ròng khoảng 228 tỷ đồng , BSR khoảng 158 tỷ đồng , BID khoảng 124 tỷ đồng và TCB khoảng 104 tỷ đồng .

Ở chiều bán ra, VIC dẫn đầu danh mục bán ròng của khối ngoại với giá trị khoảng 343 tỷ đồng . VHM và STB lần lượt bị bán ròng khoảng 212 tỷ đồng và 66 tỷ đồng .