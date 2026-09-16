Đứt gãy chuỗi cung ứng ảnh hưởng dòng tiền của doanh nghiệp Việt

Khảo sát của HSBC cho biết tốc độ thu hồi nợ chậm và rủi ro tín dụng gia tăng đang khiến dòng tiền bị “kẹt” lâu hơn trong doanh nghiệp.

HSBC vừa phát hành báo cáo tổng hợp phân tích ý kiến của các chuyên gia quản lý nguồn vốn, ngân quỹ và tài chính tại 11 thị trường châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm Việt Nam, trong đó chỉ ra thực trạng doanh nghiệp Việt Nam đang vừa phải xoay xở với chuỗi cung ứng đứt gãy, vừa kỳ vọng lớn vào AI nhưng chưa đủ nguồn lực để triển khai.

Theo khảo sát, khi được hỏi phần vốn lưu động nào đang chịu sức ép nhiều nhất từ tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng, có tới 53% nhà quản lý nguồn vốn và ngân quỹ tại Việt Nam chỉ ra rằng đó chính là các khoản phải thu.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ tốc độ thu hồi nợ chậm lại và rủi ro tín dụng gia tăng, hai yếu tố đang trực tiếp bào mòn dòng tiền của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Căng thẳng địa chính trị cùng môi trường thuế quan thương mại thay đổi liên tục là những yếu các nhà quản lý nguồn vốn và ngân quỹ Việt Nam đánh giá khiến việc quản lý dòng tiền trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Họ cho rằng quản lý nguồn vốn và ngân quỹ trong bối cảnh tỷ giá và lãi suất bất định sẽ được xếp là ưu tiên hàng đầu trong 12 tháng tới. Tiếp theo là chuyển đổi số các quy trình tài chính - ngân quỹ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Một điểm đáng chú ý khác của khảo sát là mức độ ảnh hưởng gần như tuyệt đối từ các diễn biến địa chính trị tại Trung Đông. 100% nhà quản lý nguồn vốn và ngân quỹ tham gia khảo sát tại Việt Nam cho biết doanh nghiệp đã chịu tác động đáng kể.

Gần một nửa ghi nhận ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến vận chuyển, thời gian vận tải và tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng nói chung, trong khi 33% doanh nghiệp cho biết nhu cầu từ khách hàng biến động rõ rệt.

Chính áp lực này khiến nhu cầu ứng dụng AI trong quản lý ngân quỹ trở nên cấp thiết hơn, với 52% doanh nghiệp cho rằng bộ phận của họ đang đi sau so với tốc độ ứng dụng AI chung của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, con đường đến với AI tại Việt Nam lại có một điểm nghẽn khác biệt so với phần còn lại của khu vực.

Trong khi các nhà quản lý nguồn vốn và ngân quỹ doanh nghiệp trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho rằng vấn đề tích hợp hệ thống mới là rào cản lớn nhất, vượt xa yếu tố chuyên môn và chi phí thì tại Việt Nam, vấn đề thiếu chuyên môn mới là rào cản lớn nhất khi triển khai AI.

Điều này cho thấy bài toán nhân lực có kỹ năng đang là nút thắt cấp bách hơn cả vấn đề công nghệ hay tài chính tại thị trường trong nước.

Khác biệt về điểm nghẽn này cũng phần nào lý giải cho mức độ kỳ vọng thận trọng hơn của các chuyên gia Việt Nam.

Dù 100% người được hỏi tin rằng AI sẽ hữu ích trong 3 năm tới, phần lớn vẫn chỉ đánh giá AI sẽ "tương đối hữu ích". Con số này dè dặt hơn so với mức độ lạc quan chung của toàn khu vực, khi khảo sát cho thấy có tới 72% nhà quản lý kỳ vọng AI sẽ "rất hữu ích" hoặc "cực kỳ hữu ích".