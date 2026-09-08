Công ty tỷ phú Trần Bá Dương đề xuất 2 dự án trồng sâm 3.800 ha tại Đà Nẵng

Thaco Agri, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương, vừa đề xuất hai dự án phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh và dược liệu tại TP Đà Nẵng.

Tỷ phú Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco. Ảnh: Nam Khánh.

Sở Tài chính TP Đà Nẵng vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) đối với hai dự án phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh và dược liệu, với tổng diện tích khoảng 3.800 ha.

Dự án đầu tiên là Trồng sâm Ngọc Linh và dược liệu tập trung quy mô lớn - ứng dụng công nghệ cao, diện tích khoảng 1.200 ha tại xã Trà Linh và Trà Tập. Dự án hướng đến hình thành khu sản xuất, chế biến tập trung, đồng bộ từ trồng đến chế biến sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu.

Thaco Agri dự kiến trồng, bảo tồn nguồn gen và phát triển sâm Ngọc Linh theo phương pháp công nghiệp, trong nhà màng và dưới tán rừng. Đồng thời nghiên cứu, gieo ươm, nuôi cấy mô, cấy ghép giống và phát triển cây lâm nghiệp tạo tán.

Cây Ươi bay được lựa chọn để tạo tán, kết hợp chăn nuôi hươu, nuôi ong mật theo mô hình tích hợp, tuần hoàn.

Dự án cũng bao gồm sơ chế, bảo quản, chế biến sâm Ngọc Linh và dược liệu thành nguyên liệu, dược liệu sơ chế, tinh chế và sản phẩm giá trị gia tăng. Cùng với đó là sản xuất giá thể, phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh và kinh doanh cây, con giống, nông sản, dược liệu…

Dự án thứ hai là Trồng dược liệu quy mô lớn - ứng dụng công nghệ cao, diện tích khoảng 2.600 ha tại xã Đức Phú và Tam Anh. Dự án được định hướng tập trung phát triển các loại dược liệu như Dó bầu, Cà gai leo, Ngưu tất, Nhàu, nấm Linh chi... đồng thời trồng cây lâm nghiệp tạo tán nhằm phục vụ kết hợp chăn nuôi các giống loài phù hợp dưới tán cây.

Bên cạnh nghiên cứu, gieo ươm, nuôi cấy mô và phát triển giống, dự án còn kết hợp chăn nuôi hươu, nuôi ong mật. Đồng thời sơ chế, chế biến dược liệu và sản xuất giá thể, phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh phục vụ nông nghiệp, dược liệu và lâm nghiệp…

Cả hai dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Nhà đầu tư đề xuất hình thức chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Nguồn vốn gồm vốn góp của nhà đầu tư và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Thaco Agri được thành lập năm 2019, là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Thaco do tỷ phú Trần Bá Dương sáng lập và giữ cương vị Chủ tịch HĐQT. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, với vốn điều lệ ban đầu 17.200 tỷ đồng .

Theo thông tin trên website, Thaco Agri hoạt động theo mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, kết hợp trồng trọt, chăn nuôi và chế biến. Doanh nghiệp hiện triển khai hoạt động tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Tại Đà Nẵng, Thaco đã và đang triển khai nhiều dự án như Khu công nghiệp Thaco Chu Lai, Khu công nghiệp cơ khí ôtô mở rộng. Năm 2025, tập đoàn đóng góp hơn 21.000 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, trong đó riêng tại Đà Nẵng là hơn 17.000 tỷ đồng , đồng thời tạo việc làm ổn định cho hơn 15.000 lao động tại địa phương.

Năm 2026, Thaco đặt mục tiêu đóng góp ngân sách hơn 27.000 tỷ đồng , trong đó tại Đà Nẵng phấn đấu nộp hơn 21.000 tỷ đồng , gồm hơn 12.800 tỷ đồng thuế nội địa và hơn 8.000 tỷ đồng thuế nhập khẩu.