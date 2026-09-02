Đại Quang Minh tính huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Đại Quang Minh dự kiến phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất 11%/năm, tài sản bảo đảm là gần 165 triệu cổ phần Thaco Agri.

Theo báo cáo xếp hạng tín nhiệm của Saigon Ratings, CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh dự kiến phát hành riêng lẻ 10.000 trái phiếu DQML12601, mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng .

Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 11%/năm, trả lãi 6 tháng/lần. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Nguồn tiền thu được dự kiến dùng để thanh toán trước hạn một phần khoản vay giữa Đại Quang Minh và CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) ký ngày 31/12/2025, cùng một khoản vay tại BIDV theo hợp đồng tín dụng ký tháng 12/2023.

Tài sản bảo đảm là 164,89 triệu cổ phần CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) thuộc sở hữu của Thaco. Theo chứng thư định giá, số cổ phần này có giá trị 2.000 tỷ đồng , tương đương 200% giá trị lô trái phiếu dự kiến phát hành.

Ngoài tài sản bảo đảm, Thaco sẽ bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của lô trái phiếu, gồm tiền gốc, lãi và các khoản phải trả khác. Cam kết bảo lãnh có tổng mệnh giá tối đa 1.000 tỷ đồng và có hiệu lực cho đến khi các nghĩa vụ được bảo lãnh hoàn thành đầy đủ.

Saigon Ratings xếp hạng tín nhiệm vnA đối với Đại Quang Minh và vnA+ đối với lô trái phiếu DQML12601, cùng triển vọng “Ổn định”. Mức xếp hạng cao hơn của trái phiếu đến từ việc đánh giá tài sản bảo đảm.

Theo Saigon Ratings, Đại Quang Minh có lợi thế nhờ nguồn lực quỹ đất và danh mục dự án quy mô lớn, đồng thời là doanh nghiệp thành viên chiến lược trong hệ sinh thái Thaco. Doanh nghiệp cũng có hoạt động đa dạng trong phát triển bất động sản, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và khu đô thị.

Ở chiều ngược lại, tổ chức xếp hạng lưu ý doanh nghiệp đang trong giai đoạn mở rộng quy mô đầu tư, khiến nhu cầu vốn trung và dài hạn tăng. Đại Quang Minh vì vậy phụ thuộc tương đối lớn vào khả năng vay mới hoặc tái tài trợ từ các kênh huy động vốn để triển khai các dự án theo kế hoạch.

Hiện Đại Quang Minh do ông Trần Đăng Khoa làm Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Hoàng Tuệ làm Tổng giám đốc. Thaco hiện nắm 77,5% vốn tại Đại Quang Minh, phần còn lại thuộc về ông Trần Bá Dương và gia đình.

Đại Quang Minh là tập đoàn thành viên phụ trách mảng đầu tư - xây dựng của Thaco, hoạt động trong các lĩnh vực phát triển khu đô thị, bất động sản, hạ tầng giao thông và khu công nghiệp. Doanh nghiệp được biết đến với vai trò chủ đầu tư Khu đô thị Sala và các dự án hạ tầng lớn tại Thủ Thiêm như 4 tuyến đường chính, Quảng trường Trung tâm - Công viên bờ sông, cầu Thủ Thiêm 2 và cầu đi bộ.

Hiện Đại Quang Minh tiếp tục mở rộng sang các dự án hạ tầng quy mô lớn. Doanh nghiệp là đại diện liên danh đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại Hà Nội, đồng thời tham gia các dự án giao thông, metro và khu công nghiệp tại phía Nam.

Để chuẩn bị nguồn lực cho kế hoạch đầu tư quy mô lớn, từ đầu năm đến nay, Đại Quang Minh đã thực hiện 3 đợt tăng vốn điều lệ liên tiếp, nâng vốn từ 18.200 tỷ đồng lên 32.000 tỷ đồng vào giữa tháng 5.

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 12.000 tỷ đồng , đồng thời dự kiến giải ngân hơn 21.000 tỷ đồng chi phí đầu tư để tạo nền tảng nâng doanh số lên 37.000 tỷ đồng trong năm sau.