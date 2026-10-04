Vinhomes cho 'đại gia' thép một thời vay hơn 1.100 tỷ không lãi suất

Vinhomes đã giải ngân hơn 1.115 tỷ đồng cho Thép Pomina, khoản hỗ trợ nằm trong hạn mức tối đa 1.352 tỷ đồng và không tính lãi trong 2 năm.

Pomina từng là doanh nghiệp lớn trong ngành thép. Ảnh: POM.

CTCP Thép Pomina (UPCoM: POM) vừa công bố thêm tài liệu liên quan đến hợp đồng khung hợp tác, hỗ trợ với CTCP Vinhomes (HoSE: VHM). Trong đó cho biết nhà phát triển bất động sản thành viên của Tập đoàn Vingroup đã rót hơn 1.100 tỷ đồng cho vay với nhà sản xuất thép nổi tiếng một thời này.

Theo thỏa thuận, Vinhomes cung cấp cho nhóm Pomina hạn mức vốn lưu động tối đa 1.352 tỷ đồng , nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, bổ sung vốn lưu động và thanh toán cho các nhà cung cấp.

Hợp đồng khung được ký ngày 31/1 giữa Vinhomes và các đơn vị thuộc Pomina Group, gồm CTCP Thép Pomina, Chi nhánh Nhà máy Thép Pomina 1, CTCP Thép Pomina 2 và Chi nhánh Nhà máy Luyện phôi thép Pomina 3.

Đến ngày 30/6, Pomina đã ghi nhận hơn 1.115 tỷ đồng phải trả dài hạn với Vinhomes. Khoản phải trả này chưa phát sinh tại cuối quý I/2026, cho thấy phần lớn hạn mức hỗ trợ được giải ngân trong quý II.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản hỗ trợ này không tính lãi trong thời hạn 2 năm, hợp đồng có hiệu lực đến ngày 31/12/2027. Nguồn tiền sẽ được thu hồi thông qua các giao dịch mua bán hàng hóa giữa hai bên hoặc từ các nguồn thu khác của Pomina theo thỏa thuận.

Ở chiều ngược lại, Pomina cũng ghi nhận Vinhomes là khách hàng. Tại thời điểm cuối tháng 6, khoản phải thu ngắn hạn từ Vinhomes ở mức 172 tỷ đồng .

Thỏa thuận này được triển khai sau kế hoạch hợp tác với Pomina mà Tập đoàn Vingroup công bố cuối tháng 11/2025. Khi đó, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết sẽ hỗ trợ Pomina vốn lưu động với lãi suất 0% trong tối đa 2 năm, đồng thời ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp này làm nhà cung cấp thép cho hệ sinh thái.

Điểm đáng chú ý, trong kế hoạch ban đầu, Vingroup cho biết VinMetal sẽ là đơn vị cung cấp vốn. Tuy nhiên, thỏa thuận được triển khai thực tế với Vinhomes là bên cấp vốn.

Nguồn vốn từ Vinhomes xuất hiện trong giai đoạn Pomina đang nỗ lực khôi phục hoạt động sau thời gian dài gặp khó khăn.

Từ tháng 3, Nhà máy Thép Pomina 1 và Pomina 2 đã vận hành trở lại, giúp doanh thu 6 tháng đầu năm tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, lên gần 1.950 tỷ đồng . Lợi nhuận gộp đạt gần 170 tỷ đồng .

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của Pomina vẫn chịu sức ép lớn. Trong nửa đầu năm nay, nhà sản xuất thép này vẫn lỗ sau thuế hơn 329 tỷ đồng . Tính đến cuối tháng 6, tổng lỗ lũy kế của công ty đã vượt 3.800 tỷ. Trong khi tổng dư nợ vay cùng thời điểm cũng vào khoảng 5.744 tỷ đồng , phần lớn là nợ vay ngắn hạn.

Cũng tại báo cáo bán niên 2026, đơn vị kiểm toán AFC Việt Nam tiếp tục lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của Pomina. Theo phía kiểm toán, tại thời điểm phát hành báo cáo, doanh nghiệp chưa cung cấp được kế hoạch khả thi và đầy đủ để chứng minh khả năng cải thiện tình hình tài chính cũng như đảm bảo nguồn vốn cần thiết cho hoạt động bình thường trong tương lai.

Pomina từng là một trong những doanh nghiệp thép xây dựng lớn nhất thị trường Việt Nam. Theo bản cáo bạch niêm yết trước đây, doanh nghiệp từng chiếm khoảng 29,37% thị phần thép xây dựng trong nước vào giai đoạn 2010. Tuy nhiên, việc thị trường xuất hiện nhiều nhà sản xuất thép vốn nước ngoài cùng sự lớn mạnh của Tập đoàn Hòa Phát đã khiến Pomina mất dần thị phần và liên tục thua lỗ trong các năm gần đây.