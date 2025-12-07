Diễn biến mới tại doanh nghiệp được Vingroup cho vay lãi suất 0%

Thép Pomina lên kế hoạch họp cổ đông bất thường trong tháng 12, giữa lúc doanh nghiệp gây chú ý vì được Vingroup cấp khoản vay lãi suất 0% và chọn làm nhà cung cấp ưu tiên.

Pomina từng giữ gần 30% thị phần cung ứng sắt thép trong nước với 3 nhà máy lớn, song vài năm gần đây doanh nghiệp rơi vào khủng hoảng tài chính. Ảnh: POM.

CTCP Thép Pomina (UPCoM: POM) vừa cho biết sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 trong tháng 12 này. Cuộc họp dự kiến trình cổ đông báo cáo tài chính 9 tháng và phương án tái cấu trúc, song tờ trình chi tiết hiện chưa được công bố.

Trước đó, vào ngày 18/11, Thép Pomina đã chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Liên quan đến cổ phiếu POM, dù cổ phiếu này đang bị hạn chế giao dịch và chỉ được giao dịch vào các phiên thứ Sáu hàng tuần, POM vẫn ghi nhận chuỗi 5 phiên tăng trần liên tiếp (7/11, 14/11, 21/11, 28/11 và 5/12).

Tính đến ngày 5/12, thị giá mã chứng khoán này tạm dừng ở mức 3.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng với mức tăng 85% sau một tháng. Diễn biến này trùng với thời điểm Vingroup công bố thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Pomina.

Theo thỏa thuận, Vingroup (HoSE: VIC) thông qua CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal sẽ cấp cho Pomina khoản vay vốn lưu động tối đa 2 năm với lãi suất 0%, đồng thời chọn Pomina làm nhà cung cấp ưu tiên cho toàn bộ hệ sinh thái của tập đoàn. Nguồn vốn ưu đãi được kỳ vọng giúp Pomina cải thiện dòng tiền, khôi phục chuỗi cung ứng và ổn định sản xuất.

Bên cạnh việc cấp vốn, Vingroup cũng sẽ ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên trong hệ sinh thái như VinFast, Vinhomes, VinSpeed... nhằm góp phần đảm bảo đầu ra bền vững cho doanh nghiệp.

Vingroup cho biết việc ưu tiên chọn thép Pomina cũng là một phần trong kế hoạch gia tăng tỷ lệ nội địa hóa vật liệu trong các dự án lớn của tập đoàn.

Song song với gói hỗ trợ tài chính và đảm bảo kênh tiêu thụ cho Pomina, Vingroup cũng hỗ trợ Pomina tăng tốc quá trình tái cấu trúc, củng cố đội ngũ quản trị.

Tại VinMetal, vị trí Tổng giám đốc cũng đã được chuyển giao cho ông Phạm Nhật Quân Anh - con trai cả Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng - nhằm bảo đảm tính liên tục trong chiến lược phát triển lĩnh vực luyện kim của Vingroup.

Thép Pomina từng nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường thép xây dựng với hệ thống 3 nhà máy luyện phôi và cán thép có tổng công suất 1,1 triệu tấn thép và 1,5 triệu tấn phôi mỗi năm. Song, từ vị thế nắm gần 30% thị phần, Pomina những năm gần đây đang rơi vào "khủng hoảng" về mặt tài chính.

Năm 2022, Pomina báo lỗ hơn 1.000 tỷ đồng , mức kỷ lục trong lịch sử hoạt động, và tiếp tục ghi nhận khoản lỗ xấp xỉ nghìn tỷ trong cả năm 2023 và 2024.

Bước sang quý III/2025, tình hình vẫn chưa cho thấy điểm sáng. Doanh thu thuần của Pomina rơi xuống chỉ còn hơn 202 tỷ đồng , chưa bằng một nửa cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tiếp tục âm 183 tỷ đồng .

Lũy kế 9 tháng năm nay, doanh thu nhà sản xuất thép này đạt 1.694 tỷ đồng , tăng gần 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế âm 512 tỷ đồng , thấp hơn mức lỗ 792 tỷ đồng cùng kỳ, song vẫn phản ánh tình trạng kiệt quệ kéo dài.

Tính đến ngày 30/9, lỗ lũy kế chưa phân phối của Pomina đã vượt 3.050 tỷ đồng , chính thức "ăn mòn" toàn bộ vốn góp của cổ đông và kéo vốn chủ sở hữu về mức âm gần 187 tỷ đồng . Đầu năm, chỉ số này vẫn dương 263 tỷ đồng .