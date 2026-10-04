Bất ngờ địa phương hút vốn nước ngoài nhiều nhất cho Việt Nam

Sau 9 tháng, Việt Nam đã thu hút 50,36 tỷ USD vốn FDI đăng ký, tăng hơn 76% so với cùng kỳ. Trong đó, có địa phương thu hút được tới 18 tỷ USD.

Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến ngày 30/9, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đã đạt 50,36 tỷ USD , tăng hơn 76% so với cùng kỳ năm trước. Con số này bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn điều chỉnh tăng thêm và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới đạt 29,24 tỷ USD với 3.108 dự án được cấp phép, tăng 6% về số dự án và tăng 2,4 lần về số vốn so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, có 948 lượt dự án đang hoạt động đăng ký điều chỉnh tăng vốn với tổng giá trị 14,15 tỷ USD , tăng 25%.

Hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài cũng ghi nhận 2.335 lượt giao dịch với tổng giá trị 6,97 tỷ USD , tăng 44% so với cùng kỳ.

Không chỉ tăng mạnh về vốn đăng ký, dòng vốn FDI thực hiện tại Việt Nam trong 9 tháng ước đạt 21,07 tỷ USD , tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức vốn thực hiện đáng chú ý, cho thấy dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục được giải ngân vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

TP.HCM dẫn đầu về thu hút vốn FDI, Thái Nguyên vươn lên thứ hai

Xét theo lĩnh vực, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ đạo khi thu hút 21,82 tỷ USD vốn FDI đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm, chiếm hơn 50% tổng vốn của 2 nhóm này. Tiếp đến là hoạt động kinh doanh bất động sản với 6,94 tỷ USD , chiếm 16%; các ngành còn lại đạt 14,63 tỷ USD .

Đối với vốn FDI đã thực hiện, công nghiệp chế biến, chế tạo cũng chiếm tỷ trọng áp đảo với 17,4 tỷ USD , tương đương gần 83% tổng vốn giải ngân. Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,59 tỷ USD , chiếm gần 8%, trong khi lĩnh vực sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 723,4 triệu USD , chiếm hơn 3%.

Xét theo địa phương, TP.HCM là điểm đến dẫn đầu cả nước của dòng vốn FDI trong 9 tháng đầu năm với tổng vốn đăng ký đạt 18,23 tỷ USD , chiếm hơn 36% cả nước. Địa phương này ghi nhận 1.593 dự án FDI, tương đương hơn 51% tổng số dự án được thống kê.

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới tại TP.HCM đạt 9,77 tỷ USD , còn vốn điều chỉnh tăng thêm đạt 5,13 tỷ USD . Với lợi thế về quy mô kinh tế, hệ sinh thái dịch vụ và công nghệ, thành phố tiếp tục là một trong những trung tâm thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất Việt Nam.

10 ĐỊA PHƯƠNG HÚT VỐN FDI MẠNH NHẤT VIỆT NAM Số liệu tính trong 9T2026. Nguồn: Cục Thống kê, Bộ Tài chính. Nhãn TP.HCM Thái Nguyên Bắc Ninh Hà Nội Hải Phòng Nghệ An Tây Ninh Ninh Bình Đồng Nai Phú Thọ Tổng vốn đăng ký tỷ USD 18.22 7.99 4.27 4.12 3.08 2.45 1.64 1.37 1.37 1.02

Đáng chú ý, Thái Nguyên đã vươn lên vị trí thứ hai cả nước với tổng vốn FDI đăng ký đạt gần 8 tỷ USD , dù chỉ ghi nhận 24 dự án. Quy mô vốn bình quân đạt khoảng 333,2 triệu USD /dự án, cao nhất trong nhóm địa phương được thống kê.

Kết quả này phản ánh đặc điểm thu hút đầu tư của Thái Nguyên, với trọng tâm là các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử và công nghiệp phụ trợ. Thay vì dựa vào số lượng dự án, địa phương này nổi bật nhờ khả năng thu hút những khoản đầu tư có giá trị lớn.

Nghệ An cũng là địa phương gây bất ngờ khi thu hút được 2,45 tỷ USD vốn FDI với 12 dự án từ đầu năm, tương đương bình quân hơn 204 triệu USD /dự án. Trong đó, vốn đăng ký cấp mới đạt 2,39 tỷ USD , chiếm khoảng 97% tổng vốn thu hút của địa phương. Điều này cho thấy phần lớn dòng vốn FDI tại Nghệ An trong kỳ đến từ các dự án đầu tư mới, thay vì mở rộng những dự án hiện hữu.

Trong khi đó, Bắc Ninh tiếp tục duy trì vị thế là một trong những trung tâm công nghiệp thu hút vốn FDI lớn ở phía Bắc. Địa phương này ghi nhận tổng vốn đăng ký đạt 4,27 tỷ USD với 277 dự án, trong đó vốn điều chỉnh tăng thêm đạt 2,42 tỷ USD , đứng thứ hai cả nước sau TP.HCM.

Hải Phòng cũng ghi nhận kết quả tích cực với 3,08 tỷ USD vốn FDI đăng ký, gồm 1,92 tỷ USD vốn cấp mới và 1,11 tỷ USD vốn điều chỉnh. Cơ cấu này cho thấy địa phương tiếp tục thu hút cả những dự án đầu tư mới lẫn dòng vốn mở rộng sản xuất, phù hợp với vai trò trung tâm công nghiệp và logistics tại khu vực phía Bắc.

Ngoài các trung tâm công nghiệp lớn, một số địa phương có quy mô dự án bình quân cao cũng thu hút sự chú ý. Điển hình, Điện Biên ghi nhận 3 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 549,4 triệu USD , bình quân khoảng 183,1 triệu USD /dự án. Toàn bộ số vốn này đến từ các dự án cấp mới.

Nước nào rót tiền nhiều nhất vào Việt Nam?

Xét theo đối tác đầu tư, Singapore tiếp tục là một trong những nguồn cung vốn FDI lớn nhất vào Việt Nam. Theo số liệu phân tích trong tài liệu, tổng vốn đầu tư từ Singapore vào Việt Nam đạt khoảng 12,85 tỷ USD , chiếm hơn 1/4 tổng vốn đăng ký.

Hàn Quốc đứng sau với tổng vốn đầu tư khoảng 9,75 tỷ USD và 341 dự án. Đáng chú ý, vốn điều chỉnh tăng thêm từ các nhà đầu tư Hàn Quốc đạt 3,87 tỷ USD , chiếm khoảng 40% tổng vốn đầu tư của đối tác này. Đây là mức vốn điều chỉnh cao nhất trong số các đối tác được đề cập, phản ánh xu hướng tiếp tục mở rộng hoạt động của các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam.

Trung Quốc nổi bật về số lượng dự án khi ghi nhận 1.104 dự án, chiếm gần 36% tổng số dự án trên cả nước. Tuy nhiên, tổng vốn đầu tư đạt khoảng 4,5 tỷ USD , tương ứng quy mô bình quân khoảng 4,08 triệu USD /dự án. Cơ cấu này cho thấy dòng vốn từ Trung Quốc có số lượng dự án lớn nhưng quy mô bình quân tương đối nhỏ so với một số đối tác khác.

NHÀ ĐẦU TƯ SINGAPORE, HÀN QUỐC ĐÃ RÓT HÀNG CHỤC TỶ USD VÀO VIỆT NAM Số liệu tính trong 9T2026. Nguồn: Cục Thống kê, Bộ Tài chính. Nhãn Singapore Hàn Quốc Hong Kong (Trung Quốc) Luxembourg Trung Quốc Malaysia Nhật Bản Indonesia Đài Loan Hà Lan Đan Mạch Tổng vốn đầu tư tỷ USD 12.85 9.74 5.4 4.99 4.5 3.23 2.65 1.74 1.45 0.67 0.4

Một nhà đầu tư FDI đáng chú ý của Việt Nam năm nay là Luxembourg. Dù chỉ có 2 dự án, tổng vốn đầu tư từ quốc gia châu Âu này đã đạt gần 4,99 tỷ USD , tương đương gần 2,5 tỷ USD /dự án. Phần lớn dòng vốn tập trung vào các dự án cấp mới, cho thấy sự hiện diện của những khoản đầu tư quy mô rất lớn.

Malaysia cũng ghi nhận tổng vốn đầu tư khoảng 3,24 tỷ USD vào Việt Nam giai đoạn này, trong đó vốn điều chỉnh tăng thêm đạt 3,08 tỷ USD . Điều này cho thấy phần lớn dòng vốn từ Malaysia trong kỳ đến từ hoạt động mở rộng các dự án hiện hữu.

Ở nhóm dự án cấp mới, Singapore cũng dẫn đầu với 9,26 tỷ USD , chiếm 32% tổng vốn đăng ký cấp mới. Hàn Quốc đứng thứ hai với 5,7 tỷ USD , chiếm 20%, tiếp đến là Luxembourg với 4,99 tỷ USD , chiếm 17%. Các nhà đầu tư đến từ Hong Kong (Trung Quốc), Trung Quốc đại lục và Nhật Bản lần lượt đăng ký 3,01 tỷ USD , 2,27 tỷ USD và 1,56 tỷ USD .