'Dấu chân' 2 tỷ phú USD Việt Nam trong loạt dự án trăm nghìn tỷ

Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long đang tham gia loạt dự án lớn cùng Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương, trải rộng từ hạ tầng, bất động sản đến năng lượng tái tạo.

CTCP Chứng khoán Vietcap vừa có báo cáo triển vọng về Tập đoàn Hòa Phát (HPG), trong đó cho biết vài tháng qua, doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long đang ngày càng tham gia sâu vào một số dự án quy mô lớn cùng Thaco và CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (công ty thành viên Thaco) của tỷ phú Trần Bá Dương.

Các dự án trải rộng trong lĩnh vực hạ tầng, bất động sản, năng lượng tái tạo và khoáng sản như dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, các khu đô thị tại Lĩnh Nam và Thư Lâm - Đông Anh, CTCP Điện gió ngoài khơi Sông Hậu và CTCP Khoáng sản Thủ Đô (liên quan đến mỏ quặng sắt Quý Xa).

Theo thông tin từ Vietcap, trong số các dự án trên, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô lớn nhất, khoảng 11.400 ha với tổng mức đầu tư 737.000 tỷ đồng . Hòa Phát hiện tham gia liên danh nhà đầu tư cùng Đại Quang Minh và Thaco.

Chủ trương đầu tư dự án được phê duyệt vào tháng 5. Theo công ty chứng khoán này, mức lợi nhuận kỳ vọng dành cho các nhà đầu tư hiện chưa được công bố.

Vietcap cho biết Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long hiện sở hữu khoảng 20,3% vốn Tập đoàn Tương lai Sông Hồng, sau khi hoàn tất giao dịch hoán đổi cổ phần CTCP Phát triển Bất động sản Hòa Phát (HPRE) vào tháng 7 vừa qua. Phần sở hữu còn lại chưa được công bố.

Tập đoàn Tương lai Sông Hồng do ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch Đại Quang Minh, làm Chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp hiện là chủ đầu tư 3 dự án lớn tại Hà Nội, gồm Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - Đông Anh, Khu đô thị tái định cư Lĩnh Nam và Khu đô thị đa mục tiêu Lĩnh Nam.

Trong đó, Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - Đông Anh có quy mô 730 ha, tổng vốn đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng . Dự án được khởi công đầu tháng 2 và dự kiến hoàn thành trong quý II/2029.

Khu đô thị tái định cư Lĩnh Nam có quy mô 98 ha, vốn đầu tư xây dựng cơ bản dự kiến 49.100 tỷ đồng . Khu đô thị đa mục tiêu Lĩnh Nam có quy mô 169,5 ha, vốn đầu tư xây dựng cơ bản dự kiến 174.800 tỷ đồng . Cả hai dự án đã được khởi công vào tháng 8 vừa qua.

Ở lĩnh vực năng lượng, mối liên hệ giữa các doanh nghiệp thể hiện qua cơ cấu vốn tại CTCP Điện gió ngoài khơi Sông Hậu.

Theo thông tin từ Vietcap, Hòa Phát hiện sở hữu 30% vốn Công ty Sông Hậu, KVS Investment sở hữu 30%, Chủ tịch Trần Đình Long sở hữu cá nhân 20% và ông Trần Đăng Khoa sở hữu 20%. Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 2.000 tỷ đồng .

Công ty đã trình đề xuất nghiên cứu và khảo sát dự án điện gió ngoài khơi công suất 20 GW tại Cần Thơ, với vốn đầu tư xây dựng cơ bản sơ bộ 1,5 triệu tỷ đồng .

Dự án hiện vẫn đang ở giai đoạn đề xuất nghiên cứu, khảo sát. Đến thời điểm báo cáo, Hòa Phát đã công bố phần vốn góp 600 tỷ đồng , tương ứng 30% vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp điện gió.

Bên cạnh năng lượng, Hòa Phát còn có mối liên hệ với nguồn nguyên liệu đầu vào thông qua mỏ quặng sắt Quý Xa tại Lào Cai. Theo đơn vị nghiên cứu, CTCP Khai thác và Chế biến Kim loại Thủ đô được cho là đang nắm giữ 99,85% cổ phần tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) - đơn vị vận hành mỏ, tăng từ mức 45%.

CTCP Khai thác và Chế biến Kim loại Thủ Đô được thành lập vào tháng 12/2025 với vốn điều lệ ban đầu 1.200 tỷ đồng và tăng lên 3.000 tỷ đồng chỉ vài tháng sau đó.

Tại thời điểm thành lập, các cổ đông của công ty bao gồm CTCP Gang thép Hòa Phát góp 40% vốn và ông Trần Đình Long góp 10%. Các cổ đông còn lại gồm CTCP Đầu tư KVS (10%), ông Trần Đăng Khoa (25%), ông Phạm Anh Đức (5%), ông Nguyễn Mạnh Tuấn (5%) và ông Nguyễn Ngọc Quang (5%). Tuy nhiên, sau khi được nâng vốn lên 3.000 tỷ đồng , công ty không công bố cơ cấu cổ đông.

Các cổ đông liên quan đến Hòa Phát trước đây nắm giữ tổng cộng 55% cổ phần tại CTCP Khai thác và Chế biến Kim loại Thủ Đô nhưng đã thoái toàn bộ và hiện không còn sở hữu cổ phần tại mỏ này, theo ban lãnh đạo.

Vietcap cho biết dù không sở hữu cổ phần tại mỏ, Hòa Phát đã đạt thỏa thuận mua 70-80% sản lượng hàng năm từ năm sau. Với công suất khoảng 5 triệu tấn/năm, lượng quặng sắt Hòa Phát dự kiến mua tương đương 3,5-4 triệu tấn/năm, so với nhu cầu khoảng 22 triệu tấn/năm của tập đoàn.

Thỏa thuận này có thể giúp Hòa Phát giảm phụ thuộc vào quặng nhập khẩu, hạn chế rủi ro tỷ giá và cải thiện lợi thế chi phí so với hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, chưa có thông tin công bố về mức chênh lệch giá giữa quặng trong nước và quặng nhập khẩu. Vietcap đánh giá đây có thể là yếu tố hỗ trợ biên lợi nhuận của Hòa Phát trong thời gian tới.