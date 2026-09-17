NHNN nới tín dụng cho nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng

NHNN cho biết phần dư nợ tăng thêm cho nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái và nghỉ dưỡng sẽ không tính vào mức tăng trưởng tín dụng bất động sản trong năm 2026.

Quy định mới của NHNN nhằm tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng cấp vốn cho một số loại hình bất động sản phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và chính sách của các cấp có thẩm quyền. Ảnh: Nam Khánh.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành công văn hướng dẫn các tổ chức tín dụng về tăng trưởng tín dụng năm 2026. Đáng chú ý, cơ quan quản lý điều chỉnh cách tính dư nợ đối với một số loại hình bất động sản khi kiểm soát tăng trưởng tín dụng trong lĩnh vực này.

Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến 31/12 của năm nay, các tổ chức tín dụng không phải tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, khu sinh thái và khu nghỉ dưỡng vào dư nợ tín dụng bất động sản khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng của lĩnh vực này.

Công văn kèm danh sách 25 tổ chức tín dụng được áp dụng quy định trên. Danh sách này có nhiều ngân hàng thương mại lớn như VietinBank, Agribank, BIDV, MSB, Sacombank, Eximbank, Nam A Bank, ACB, Techcombank, VIB, SeABank, OCB, SHB, VPBank, TPBank, LPBank...

Theo NHNN, việc điều chỉnh nhằm tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng cấp tín dụng cho một số loại hình bất động sản phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và chính sách của các cấp có thẩm quyền.

Đây không phải lần đầu trong năm nay NHNN điều chỉnh cách tính dư nợ tín dụng bất động sản đối với một số lĩnh vực.

Trước đó, NHNN cũng quy định 25 tổ chức tín dụng không phải tính phần dư nợ tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất vào dư nợ tín dụng bất động sản khi kiểm soát tăng trưởng tín dụng lĩnh vực này.

Như vậy, một số lĩnh vực gắn với phát triển hạ tầng, sản xuất, du lịch và dịch vụ đang được tách khỏi cách tính dư nợ bất động sản thông thường. Việc này giúp các ngân hàng có thêm dư địa để cấp tín dụng cho những lĩnh vực được áp dụng.

Trong thời gian gần đây, ngành ngân hàng cũng đưa ra nhiều chính sách nhằm mở rộng khả năng cấp vốn cho các dự án quy mô lớn. Trong đó có đề xuất nâng giới hạn cho vay lên tới 52% vốn tự có đối với một số dự án tại Hà Nội, cũng như đề xuất loại dư nợ cho vay một số dự án của Vingroup, Sun Group và Masterise khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng hàng năm.

Tính đến ngày 28/8, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 20,5 triệu tỷ đồng , tăng hơn 10,2% so với cuối năm 2025.