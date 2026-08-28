Lãi suất qua đêm chỉ còn hơn 1%/năm

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng bất ngờ giảm 0,35% xuống còn 1,2%/năm. Cùng lúc, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bơm ròng hơn 9.596 tỷ đồng ra thị trường qua kênh OMO.

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng liên tục giảm mạnh, về chỉ còn 1,2%/năm trong phiên giao dịch ngày 27/8. Ảnh: Nam Khánh.

Theo số liệu từ Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam (Vira), trong phiên giao dịch gần nhất (ngày 27/8), lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng tiền Đồng đã giảm 0,35-0,8 điểm % ở các kỳ hạn qua đêm và 1 tháng trong khi giữ nguyên ở kỳ hạn 1 tuần và tăng 0,2 điểm % ở kỳ hạn 2 tuần so với phiên trước đó.

Cụ thể sau điều chỉnh, lãi suất qua đêm giảm còn 1,2%/năm; 1 tuần là 6,3%/năm; 2 tuần ở 6,6%/năm và 1 tháng ở 6,55%/năm.

Với giao dịch bằng đồng USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng không thay đổi ở tất cả kỳ hạn. Theo đó, lãi suất qua đêm ở mức 3,65%/năm; 1 tuần ở 3,7%/năm; 2 tuần là 3,76%/năm và 1 tháng ở 3,81%/năm.

Lãi suất trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp tăng ở các kỳ hạn 5 năm và 10 năm trong khi đi ngang ở các kỳ hạn còn lại, chốt phiên ở kỳ hạn 3 năm là 3,7%; 5 năm là 4,27%; 7 năm là 4,32%; 10 năm là 4,45% và 15 năm là 4,58%.

Trên kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chào thầu 8.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày, 1.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 35 ngày, 3.000 tỷ đồng kỳ hạn 63 ngày, 5.000 tỷ đồng kỳ hạn 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,5%.

Có hơn 13.569 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có gần 3.973 tỷ đồng đáo hạn. NHNN không chào thầu tín phiếu NHNN. Như vậy, NHNN bơm ròng hơn 9.596 tỷ đồng ra thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở trong phiên hôm qua. Có hơn 200.982 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.