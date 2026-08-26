Chứng chỉ tiền gửi lãi 9%/năm, có nên rút tiền tiết kiệm chuyển sang?

Chứng chỉ tiền gửi lên tới 9%/năm, cao hơn nhiều lãi suất tiết kiệm. Dù vậy rào cản về thanh khoản, quy định không được rút trước hạn là bài toán người gửi tiền phải cân nhắc.

Trước nhu cầu cân đối nguồn vốn trung và dài hạn, các ngân hàng thương mại đang tích cực phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao, kỳ hạn dài. Khảo sát thực tế cho thấy mức lãi suất niêm yết của chứng chỉ tiền gửi tại nhiều ngân hàng hiện cao hơn nhiều so với lãi suất tiết kiệm cùng kỳ hạn. Thậm chí, ở một số nhà băng, chênh lệch lãi suất giữa hai sản phẩm huy động này lên tới gần 3%.

Chứng chỉ tiền gửi "bỏ xa" tiền gửi tiết kiệm

Ở kỳ hạn 6 tháng tại khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, VPBank đang treo mức lãi suất chứng chỉ tiền gửi lên tới 9%/năm đối với các khoản tiền từ 100 triệu đồng. So với mức lãi suất tiết kiệm trực tuyến (online) cao nhất cùng kỳ hạn của chính nhà băng này là 6,2%/năm, chứng chỉ tiền gửi đang có mức lãi suất vượt trội tới 2,8%. Ngay cả với hạn mức nhỏ hơn từ 10 triệu đồng, lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 6 tháng của VPBank cũng đang được áp dụng mức lãi suất 7,8%/năm, bỏ xa lãi gửi tiết kiệm thông thường 1,6%.

Tương tự, Techcombank cũng áp dụng mức lãi suất cao cho chứng chỉ tiền gửi lên tới 8%/năm tại kỳ hạn 6 tháng đối với nhóm khách hàng Priority & Private, cao hơn 1,45% so với lãi suất gửi tiết kiệm online cùng kỳ hạn (6,55%/năm). Với các nhóm khách hàng Inspire và Hội viên khác, mức lãi suất cho chứng chỉ tiền gửi hiện dao động 7,5-7,8%/năm.

Tại nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank đang phát hành chứng chỉ tiền gửi với mệnh giá từ 100.000 đồng/chứng chỉ, lãi suất kỳ hạn 6 tháng đạt 7,5%/năm; 9 tháng ở mức 7,7%/năm và lên tới 7,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Khi đặt lên bàn cân với lãi suất huy động online cùng kỳ hạn của nhà băng này (khoảng 6,6-6,8%/năm), khách hàng chọn chứng chỉ tiền gửi tại Vietcombank sẽ bỏ túi khoản chênh lệch lên đến 1,1-1,3%.

Cùng nhóm ngân hàng quốc doanh, VietinBank cũng đang phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất chạm mốc 7,5%/năm, tùy kỳ hạn và điều kiện áp dụng. So với mức lãi gửi tiết kiệm 6,6%/năm của kỳ hạn 6 tháng, sản phẩm chứng chỉ tiền gửi của VietinBank tạo ra khoảng chênh tới 0,9%.

Lãi suất chứng chỉ tiền gửi hiện hấp dẫn hơn khi đặt lên bàn cân so sánh với lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường cùng kỳ hạn. Ảnh: Nam Khánh.

Ngay cả ở các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng, nơi lãi suất thường bị khống chế chặt chẽ, chênh lệch giữa 2 sản phẩm huy động này vẫn rất đáng kể.

Tại MB, lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 1 tháng hiện được ấn định ở mức 6,5%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 6,7%/năm và 3-5 tháng lên tới 7%/năm. Riêng kỳ hạn 6 tháng, chứng chỉ tiền gửi tại MB đạt 7,1%/năm.

Trong khi đó, biểu lãi suất tiết kiệm online của MB kỳ hạn 3 tháng hiện chỉ dừng ở 4,7%/năm và 6 tháng là 5,8%/năm. Như vậy, khách hàng chọn mua chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn ngắn tại MB có thể hưởng lợi suất cao hơn 1,3-2,3% so với gửi tiết kiệm.

Khi nào nên chọn chứng chỉ tiền gửi thay vì gửi tiết kiệm?

Dù sở hữu mức lãi suất cao hơn nhiều tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi không hoàn toàn giống với gửi tiết kiệm truyền thống. Việc nắm rõ tính thanh khoản, điều kiện tất toán và khả năng chuyển nhượng sẽ giúp người gửi tiền tối ưu lợi nhuận mà vẫn bảo đảm an toàn cho dòng tiền tài chính cá nhân.

Về bản chất, chứng chỉ tiền gửi là một loại giấy tờ có giá do ngân hàng phát hành, đóng vai trò là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ của ngân hàng đối với người sở hữu trong một thời hạn nhất định. Các thông tin cốt lõi như mệnh giá, kỳ hạn, lãi suất và phương thức thanh toán đều được quy định chặt chẽ theo điều khoản của đợt phát hành. Người sở hữu chứng chỉ tiền gửi sẽ được hưởng mức lãi suất cam kết và nhận lại toàn bộ tiền gốc khi đến hạn.

Dù lãi suất chứng chỉ tiền gửi thường nhỉnh hơn đáng kể so với tiền gửi tiết kiệm, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài hạn, người gửi tiền cần cân nhắc kỹ các rào cản trước khi quyết định xuống tiền.

Cụ thể, khó rút vốn trước hạn là điểm khác biệt lớn nhất giữa 2 sản phẩm huy động này. Khi gửi tiết kiệm online, khách hàng có thể chủ động tất toán hoặc rút một phần gốc bất kỳ lúc nào trên ứng dụng (dù phải chấp nhận hưởng lãi suất không kỳ hạn cho phần rút trước).

Ngược lại, phần lớn sản phẩm chứng chỉ tiền gửi không cho phép khách hàng tất toán trước hạn. Trong trường hợp cần tiền gấp, người sở hữu chỉ có thể chuyển nhượng lại giấy tờ có giá này hoặc thế chấp chính chứng chỉ tiền gửi đó để vay lại tiền từ ngân hàng.

Nếu tiền gửi tiết kiệm cho phép người dân tích lũy số tiền nhàn rỗi từ giá trị rất nhỏ, chứng chỉ tiền gửi lại phụ thuộc vào khung mệnh giá phát hành của ngân hàng. Tùy từng đợt huy động, mệnh giá tối thiểu có thể dao động từ vài trăm nghìn đồng cho đến hàng chục triệu đồng.

Do đó, quyết định lựa chọn chứng chỉ tiền gửi hay gửi tiết kiệm phụ thuộc hoàn toàn vào mục tiêu tài chính của mỗi cá nhân.

Theo các chuyên gia, nên chọn chứng chỉ tiền gửi khi sở hữu khoản tiền nhàn rỗi dài hạn, xác định rõ ràng chưa cần sử dụng tới trong suốt kỳ hạn gửi và muốn "khóa" một mức sinh lời cố định ở vùng cao để tối đa hóa lợi nhuận.

Trước khi giao dịch, người dân nên kiểm tra kỹ các điều khoản về phương thức trả lãi (đầu kỳ, định kỳ hay cuối kỳ), phí chuyển nhượng, điều kiện thế chấp vay lại và khả năng thanh khoản trên thị trường thứ cấp. Đồng thời, chỉ thực hiện mua chứng chỉ tiền gửi tại các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép phát hành để đảm bảo tính pháp lý và an toàn tối đa cho tài sản.

Ngược lại, người dân nên chọn gửi tiền tiết kiệm khi cần duy trì một quỹ dự phòng linh hoạt, có thể phát sinh nhu cầu đột xuất bất cứ lúc nào và ưu tiên khả năng rút vốn nhanh chóng thay vì chạy theo mức chênh lệch lãi suất.