'Ông lớn' Vietcombank tài trợ vốn cho một trong 18 dự án trọng điểm

Trong danh mục 18 dự án, hạng mục trọng điểm được NHNN phê duyệt, Vietcombank đang tài trợ vốn cho dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - công trình phục vụ APEC 2027.

Theo báo cáo mới công bố của CTCP Chứng khoán MB (MBS), Vietcombank hiện là ngân hàng tài trợ vốn cho dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, một trong các dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Cơ hội từ dòng vốn hạ tầng

Báo cáo của MBS ghi nhận thông tin từ ban lãnh đạo Vietcombank cho biết dự án dự kiến có nguồn thu ngoại tệ để trả nợ. Nguồn thu này sẽ giúp ngân hàng bổ sung nguồn ngoại tệ và giảm chi phí vốn. Nhà băng cũng đang xem xét thêm một số cơ hội khác và sẽ cập nhật khi quyết định được hoàn tất.

Ban lãnh đạo Vietcombank cho rằng các dự án hạ tầng quy mô lớn không chỉ mở ra cơ hội tăng trưởng tín dụng mà còn giúp ngân hàng gia tăng thu nhập ngoài lãi thông qua quản lý dòng tiền, thanh toán, bảo lãnh, tài trợ chuỗi cung ứng và dịch vụ ngoại hối.

Tuy nhiên, ngân hàng vẫn giữ nguyên nguyên tắc thẩm định tín dụng, ưu tiên các dự án có dòng tiền rõ ràng, năng lực trả nợ tốt và phù hợp với khẩu vị rủi ro.

Trước đó, NHNN đã có văn bản gửi các ngân hàng thương mại hướng dẫn việc cấp tín dụng đối với một số dự án trọng điểm theo kiến nghị của doanh nghiệp. Trong văn bản này, nhà điều hành cho biết đã nhận được đề xuất của Vingroup, Sun Group, Masterise về việc loại trừ một phần dư nợ cấp tín dụng khi tính toán các chỉ tiêu an toàn tín dụng đối với các dự án đang triển khai.

Danh mục gồm 18 dự án và hạng mục được NHNN phê duyệt có tổng nhu cầu vốn huy động khoảng 752.138 tỷ đồng . Theo kế hoạch do các doanh nghiệp báo cáo, nhu cầu huy động ở mức 210.047 tỷ đồng trong năm 2026, 244.188 tỷ năm 2027 và 187.018 tỷ năm 2028.

Trong đó, dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc nằm trong nhóm công trình phục vụ APEC 2027, cùng với Trung tâm tổ chức hội nghị APEC, Khu đô thị hỗn hợp - Bãi Đất Đỏ, Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán, Tuyến tàu điện đô thị Phú Quốc giai đoạn 1.

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có tổng mức đầu tư điều chỉnh 59.351 tỷ đồng , gồm 8.903 tỷ đồng vốn tự có và 50.448 tỷ đồng vốn huy động. Ở giai đoạn 1, dự án để phục vụ APEC 2027, các hạng mục từ xây mới đường băng số 2 cho đến nhà ga VIP và nhà ga T2 đều được xây dựng.

Sau khi hoàn thành mở rộng, sân bay Phú Quốc sẽ có hơn 120 vị trí đỗ tàu bay. Dự án sẽ được vận hành bởi Changi Airport Group, đơn vị quản lý vận hành sân bay Changi (Singapore).

Nơi đây được ứng dụng đồng bộ loạt công nghệ hàng không hàng đầu thế giới, như mô hình vận hành tổng thể TAM - Total Airport Management, hệ thống sinh trắc học cho hành trình liền mạch, không chạm, hệ thống xử lý hành lý hiện đại ICS, hệ thống soi chiếu cao cấp từ Tập đoàn Smiths Detection của Đức, cũng như các công nghệ tự động hóa bãi đỗ, tiếp nhiên liệu ngầm và ống lồng hiện đại...

Với dự án mở rộng, công suất khai thác của sân bay Phú Quốc sẽ được nâng lên 20 triệu lượt hành khách/năm từ năm 2027, đồng thời hướng tới chuẩn sân bay thông minh hàng đầu khu vực. Trong giai đoạn 2, sân bay sẽ tiếp tục được nâng công suất đến 50 triệu khách/năm.

Vietcombank tăng trưởng tích cực

Việc VCB tài trợ dự án sân bay Phú Quốc diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của ngân hàng vẫn đang tăng trưởng tích cực. Theo MBS, lợi nhuận trước thuế quý II/2026 của Ngân hàng Ngoại Thương đạt 17.420 tỷ đồng , tăng gần 58% so với cùng kỳ năm trước và là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong lịch sử Vietcombank.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế nhà băng này đạt 29.222 tỷ đồng , tăng 34% so với cùng kỳ, hoàn thành hơn 63% kế hoạch cả năm.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản Vietcombank đã vượt 2,6 triệu tỷ đồng , tăng khoảng 8% so với đầu năm; dư nợ cho vay khách hàng khoảng 1,76 triệu tỷ đồng , trong khi tiền gửi của khách hàng khoảng 1,73 triệu tỷ đồng , với tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) quanh 32%.

Động lực chính cho tăng trưởng lợi nhuận của Vietcombank đến từ thu nhập lãi thuần, tăng khoảng 32% so với cùng kỳ, nhờ NIM (biên lãi thuần) phục hồi và danh mục tín dụng dịch chuyển sang các khoản vay có lợi suất cao hơn.

NIM quý II/2026 của nhà băng này đạt khoảng 2,9-3%, cải thiện đáng kể so với khoảng 2,6% cuối năm 2025.

Theo MBS, tín dụng Vietcombank đã tăng khoảng 5% từ đầu năm, chủ yếu nhờ khối doanh nghiệp với mức tăng khoảng 8%. Trong đó, phân khúc FDI tăng hơn 16%, doanh nghiệp lớn và vừa tăng 6%, SME tăng 10%. Ngược lại, tín dụng cá nhân chỉ tăng 1,2% do cho vay mua nhà chậm lại và cho vay sản xuất kinh doanh giảm khoảng 9%.