Cổ phiếu dầu khí đồng loạt lao dốc

Hàng loạt cổ phiếu dầu khí, phân bón và nhựa giảm mạnh. Áp lực này phần nào kìm hãm đà hồi phục của VN-Index.

Cổ phiếu dầu khí là nhóm ngành giảm hiếm hoi trong ngành VN-Index đi lên. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên hồi phục khá thuận lợi trong ngày 17/9. Dù khởi đầu còn giằng co và chưa thực sự tạo được động lực rõ ràng, VN-Index nhanh chóng ổn định trở lại khi dòng tiền nhập cuộc tích cực hơn tại nhiều nhóm cổ phiếu.

Sắc xanh dần lan rộng trên bảng điện tử, giúp chỉ số mở rộng đà tăng trong phần lớn thời gian giao dịch. Sự đồng thuận của nhóm tài chính, bất động sản và tiêu dùng, đặc biệt tại các cổ phiếu vốn hóa lớn, trở thành động lực chính giúp VN-Index lấy lại hơn 12 điểm sau phiên điều chỉnh trước đó.

Tuy nhiên, đà tăng của thị trường vẫn chịu lực cản nhất định khi một số nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn, trong đó có dầu khí, phân bón và hóa chất, đồng loạt chịu áp lực điều chỉnh. Điều này khiến VN-Index dù tăng mạnh nhưng chưa thể tiến sâu hơn trong phiên.

Thanh khoản cũng có sự cải thiện đáng kể. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt khoảng 19.200 tỷ đồng , tăng hơn 21% so với phiên liền trước, cho thấy dòng tiền đã chủ động trở lại sau những phiên thị trường rung lắc mạnh.

Kết phiên, VN-Index tăng 12,66 điểm (+0,7%) lên 1.822,77 điểm. HNX-Index tăng 0,68 điểm (+0,3%) lên 273,9 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,18 điểm (+0,1%) lên 126,16 điểm.

Độ rộng thị trường cũng nghiêng rõ rệt về bên mua. Toàn thị trường ghi nhận 401 mã tăng (gồm 14 mã tăng trần), 868 mã giữ tham chiếu và 278 mã giảm (gồm 10 mã giảm sàn).

VN-Index tiếp tục giữ vững mốc 1.800 điểm. Ảnh: TradingView.

Tại nhóm vốn hóa lớn, rổ VN30 gần như phủ kín sắc xanh khi có tới 27 mã tăng giá, 2 mã đứng tham chiếu và chỉ GAS giảm. Chỉ số VN30 theo đó tăng 27 điểm, lên 1.975 điểm.

Nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong nhịp hồi phục của thị trường. Phần lớn cổ phiếu trong nhóm này tăng giá, trong đó nhiều mã vốn hóa lớn ghi nhận mức tăng tương đối tích cực như VPB (+2,2%), CTG (1,8%), SSB (+4,9%), LPB (+2%), BID (+1%), HDB (+1,9%) và VCB (+0,5%). Sự đồng thuận của nhóm ngân hàng tạo nên lực đỡ đáng kể cho VN-Index trong bối cảnh dòng tiền vẫn phân hóa ở các nhóm ngành khác.

Bên cạnh ngân hàng, một số cổ phiếu phi tài chính vốn hóa lớn cũng góp phần duy trì đà tăng của chỉ số như VPL (+1,5%), VHM (+0,4%) và MWG (+2,2%).

Dù vậy, không phải toàn bộ nhóm ngành đều đồng thuận. Áp lực bán vẫn xuất hiện khá rõ tại nhóm dầu khí, phân bón và nhựa, qua đó hạn chế mức tăng chung của chỉ số.

Ở chiều ngược lại, GAS (-0,9%), PLX (-1,1%), PVD (-2,3%), DCM (-1,8%), PVT (-2,6%). Một số cổ phiếu khác cũng chịu áp lực bán mạnh như KOS (-4,9%), BVH (-2,3%), STG (giảm sàn), TDP (-6,8%).

Một điểm đáng lưu ý khác trong phiên là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Sau khi mua ròng trong phiên trước, khối ngoại đã quay lại bán ròng với giá trị khoảng 383 tỷ đồng trên thị trường.

Lực bán tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn và thanh khoản cao, gồm VHM với 185 tỷ đồng , VIC với 183 tỷ đồng và VIX với 160 tỷ đồng .

Ở chiều mua, HDB dẫn đầu với giá trị mua ròng 148 tỷ đồng , tiếp đến là MBB với 119 tỷ đồng , FPT với 118 tỷ đồng và BSR với 112 tỷ đồng .