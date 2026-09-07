Trung tâm Tài chính Quốc tế phải có thương vụ, sản phẩm vào tháng 11

Phó thủ tướng yêu cầu đến tháng 11, hai Cơ quan điều hành tại TP.HCM và Đà Nẵng phải có sản phẩm, thương vụ cụ thể để đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế vào vận hành thực chất.

Theo Báo Chính phủ, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa chủ trì phiên họp thứ ba của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Trung tâm Tài chính Quốc tế chuyển sang giai đoạn vận hành thực chất

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết thể chế và bộ máy của trung tâm đến nay đã cơ bản hình thành.

Trung tâm Tài chính Quốc tế được tổ chức tại TP.HCM và Đà Nẵng với Hội đồng điều hành ở Trung ương, 2 Cơ quan điều hành tại 2 thành phố và một Cơ quan giám sát chung. Hai Cơ quan điều hành đã ban hành quy trình đăng ký, công nhận Thành viên, thực hiện thống nhất từ ngày 17/8/2026. Nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán, tổ chức quản lý tài sản và nhà đầu tư đã ký biên bản ghi nhớ, chứng nhận cam kết hoặc nộp hồ sơ.

Theo Bộ Tài chính, định vị cạnh tranh của trung tâm cần dựa trên các lợi thế của Việt Nam về quy mô và triển vọng kinh tế, vị trí trong chuỗi sản xuất, thương mại và dịch vụ hậu cần; nhu cầu vốn trung và dài hạn cho kết cấu hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh, cùng dư địa phát triển thị trường vốn, quản lý quỹ, quản lý tài sản và công nghệ tài chính.

6 nhóm sản phẩm, dịch vụ được đề xuất gồm quỹ đầu tư và quản lý tài sản; tài sản mã hóa dựa trên tài sản thực; tín chỉ carbon quốc tế; hạ tầng giao dịch hàng hóa và phái sinh gắn với thương mại, tài trợ chuỗi cung ứng; công nghệ tài chính và trái phiếu phát hành tại trung tâm. Các nhóm này có mức độ sẵn sàng khác nhau nên sẽ được phân tầng theo lộ trình, không triển khai đồng loạt.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VGP/Đức Tuân.

Trước mắt, Bộ Tài chính đề xuất tập trung 3 chương trình trọng tâm: Lựa chọn một số dự án năng lượng, hạ tầng, dịch vụ hậu cần, chuyển đổi xanh gắn với ngân hàng đồng hành và nhà đầu tư chiến lược; phát triển hệ sinh thái quỹ đầu tư và quản lý tài sản quốc tế; phát triển thị trường hàng hóa gắn với thương mại và tài trợ chuỗi cung ứng.

Bộ Tài chính cũng kiến nghị tiếp tục vận hành trung tâm theo mô hình hiện hành, đồng thời thống nhất tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình, dữ liệu và cơ chế phối hợp giữa TP.HCM và Đà Nẵng, bảo đảm đây là một trung tâm thống nhất, không hình thành 2 thị trường tách biệt.

Tại phiên họp, đại diện Cơ quan điều hành tại TP.HCM cho biết thành phố xác định chuyển mạnh từ giai đoạn xây dựng sang vận hành thực chất, tập trung vào 4 trụ cột gồm thể chế, thành viên, sản phẩm và hạ tầng. Trong 7 quy trình cần ban hành, quy trình về thành viên đã hoàn thành trong tháng 8; 6 quy trình còn lại dự kiến tập trung hoàn thiện trong tháng 9 và tháng 10.

TP.HCM cũng đang sàng lọc các thành viên theo hướng không mở rộng tràn lan mà lựa chọn những tổ chức gắn với sản phẩm cụ thể và các dự án thực của nền kinh tế. Dự kiến từ nay đến đầu năm 2027, một số lượng giới hạn khoảng 7-12 thành viên có thể được cấp phép, gắn với các sản phẩm và mục tiêu của trung tâm.

Về sản phẩm, thành phố đang làm việc với các nhà đầu tư để huy động vốn cho các dự án hạ tầng; đồng thời chuẩn bị cơ sở cho phát hành trái phiếu quốc tế và trái phiếu đô thị. Danh mục hơn 21 dự án đã được chuẩn bị và dự kiến lựa chọn 5-7 dự án có tính khả thi cao để ưu tiên xúc tiến với các nhà đầu tư chiến lược.

Trong khi đó, đại diện Cơ quan điều hành tại Đà Nẵng cho biết đang tập trung triển khai một số dự án cụ thể thông qua trung tâm.

Hai Cơ quan điều hành cũng đang phối hợp hoàn thiện các quy trình, tiêu chí lựa chọn thành viên và khung pháp lý cần thiết, theo nguyên tắc Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam là một thực thể thống nhất, đồng thời phát huy lợi thế của từng địa phương.

Đến tháng 11 phải có sản phẩm, thương vụ cụ thể

Kết luận phiên họp, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh việc xây dựng và đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế vào vận hành là nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai khẩn trương, đồng bộ, thực chất; bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, cơ chế quản lý, giám sát để các sản phẩm, dịch vụ tài chính sớm được triển khai an toàn, hiệu quả.

Theo Phó thủ tướng, 2 Cơ quan điều hành tại TP.HCM và Đà Nẵng đã chính thức vận hành. Do đó, không chờ đến khi hoàn thiện tất cả điều kiện mới triển khai mà cần đồng thời hoàn thiện thể chế và lựa chọn một số sản phẩm đã có cung, có cầu để làm việc, đàm phán với các nhà đầu tư.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng điều hành phiên họp. Ảnh: VGP/Đức Tuân.

Phó thủ tướng yêu cầu 2 Cơ quan điều hành chủ động làm việc với các quỹ đầu tư, doanh nghiệp. Với những sản phẩm đã sẵn sàng và đáp ứng đủ điều kiện, cần đề xuất để triển khai ngay.

Đối với phát triển các sản phẩm tài chính, Phó thủ tướng yêu cầu xác định rõ cơ chế, chính sách cần thiết đối với từng sản phẩm, cơ quan soạn thảo, thẩm quyền ban hành và thời hạn thực hiện để kiểm đếm tiến độ; đồng thời xây dựng cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát khả thi, hiệu quả nhưng không làm phát sinh thêm nhiều thủ tục.

Hai Cơ quan điều hành cũng cần khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để trung tâm vận hành đầy đủ, vừa hoàn thiện thể chế, bộ máy, nhân lực, vừa đàm phán, hiện thực hóa các thương vụ. Các bộ, ngành và 2 Cơ quan điều hành phải bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ đã đề ra.

Đáng chú ý, Phó thủ tướng giao đến tháng 11, hai Cơ quan điều hành phải có sản phẩm, thương vụ cụ thể.

Về hạ tầng công nghệ thông tin, Phó thủ tướng giao Cơ quan điều hành tại TP.HCM nghiên cứu thuê tư vấn xây dựng thiết kế kiến trúc nền tảng hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm Tài chính Quốc tế.