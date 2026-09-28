TP.HCM dự kiến nhập siêu hơn 6 tỷ USD sau 9 tháng

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp TP.HCM sau 9 tháng ước đạt 158,26 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, cán cân nghiêng về phía nhập siêu hơn 6 tỷ USD.

Theo báo cáo của Sở Công Thương TP.HCM, trong quý cuối năm, các ngành còn dư địa tăng trưởng sản lượng bao gồm chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống; cơ khí, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản xuất thiết bị điện, sản xuất máy móc thiết bị và phương tiện vận tải khác; hóa dược - cao su - nhựa, sản xuất hóa chất, dược phẩm, bao bì; sản xuất vật liệu xây dựng; điện tử - công nghệ thông tin.

Ngành tăng tốc, ngành lo thiếu đơn hàng cuối năm

Trong đó, ngành chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống được kỳ vọng tăng sản lượng trong quý IV, khi đây là giai đoạn cao điểm sản xuất, dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Đinh Mùi 2027 và chương trình bình ổn thị trường. Tính trong 8 tháng đầu năm, nhiều sản phẩm duy trì tăng cao như bia chai, lon tăng (+15%), cà phê tăng (+18%), dầu đậu nành thô (+17%).

Sở Công Thương cho biết ngành cơ khí, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản xuất thiết bị điện, sản xuất máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải khác được hỗ trợ bởi tiến độ giải ngân đầu tư công và nhu cầu thiết bị cho các dự án hạ tầng, năng lượng đang triển khai trên địa bàn.

Đối với ngành hóa dược - cao su - nhựa, sản xuất hóa chất, dược phẩm, bao bì tăng sản lượng nhờ nhu cầu trong nước và xuất khẩu phục hồi.

Trong khi đó, ngành sản xuất vật liệu xây dựng (sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 19%) và ngành khai khoáng, dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu khí, tiến độ các công trình trọng điểm và hoạt động khai thác dầu khí trên địa bàn dự kiến làm nhóm này tăng sản lượng sản xuất.

Ngành sản xuất vật liệu xây dựng được kỳ vọng tăng sản lượng trong quý IV/2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Riêng ngành điện tử - công nghệ thông tin còn dư địa cải thiện trong quý IV nếu khai thác được nhu cầu tăng nhanh của các phân khúc phục vụ AI, trung tâm dữ liệu, thiết bị điện tử thông minh và bán dẫn.

Bên cạnh các ngành còn dư địa tăng trưởng, Sở Công Thương TP.HCM cũng chỉ ra nhóm ngành truyền thống như dệt may, da giày đang gặp khó khăn về đơn hàng, thị trường. Một số ngành ghi nhận sản lượng giảm do rào cản về chi phí, nguyên liệu như sản xuất kim loại, bao bì, túi giấy, xe đạp...

Ngoài áp lực về đơn hàng và chi phí đầu vào, doanh nghiệp còn đối mặt với các rào cản kỹ thuật và tiêu chuẩn ngày càng khắt khe.

Biến động địa chính trị tại Trung Đông cũng tác động đến hoạt động sản xuất thông qua thị trường tiêu thụ, nguồn cung nguyên, nhiên, vật liệu và vận chuyển hàng hóa.

Theo Sở Công Thương thành phố, các ngành chịu ảnh hưởng nhiều gồm hóa chất và sản phẩm từ dầu mỏ, điện - điện tử, may mặc, thủy hải sản và những ngành có thị trường tiêu thụ hoặc nguồn nguyên liệu chủ yếu liên quan đến Trung Đông và Liên minh châu Âu.

TP.HCM nhập siêu hơn 6 tỷ USD

Thống kê 8 tháng đầu năm, Sở Công Thương TP.HCM đánh giá lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn thành phố giữ đà tăng trưởng ổn định và có xu hướng cải thiện dần về cuối kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng gần 11% so với cùng kỳ; riêng tháng 8 tăng gần 11% so với cùng kỳ và tăng hơn 5% so với tháng trước. Ước tính 9 tháng đầu năm, IIP toàn ngành tăng 11%, cao hơn mức gần 7% của cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt khoảng 178.000 tỷ đồng , tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Trong các tháng cuối năm, dự báo hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực và có khả năng tăng tốc vào các tháng 11 và 12.

Doanh thu thương mại điện tử trên địa bàn trong 9 tháng ước đạt khoảng 131.632 tỷ đồng , chiếm khoảng 0% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng khoảng 35% so với cùng kỳ, với khoảng 580,8 triệu lượt bán và 123.400 gian hàng có lượt bán.

5 NHÓM HÀNG XUẤT/NHẬP KHẨU LỚN NHẤT CỦA TP.HCM SAU 9T2026 Giá trị kim ngạch nhập khẩu tính số âm (-). Nguồn: Sở Công Thương TP.HCM. Nhãn Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác Gỗ và sản phẩm gỗ Phương tiện vận tải và phụ tùng Sắt thép các loại Hóa chất Sắt thép các loại Chất dẻo nguyên liệu Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện Kim ngạch xuất/nhập khẩu Tỷ USD 16 6.95 5.7 1.96 1.57 -1.87 -2.43 -2.79 -8.29 -14.87

Đối với lĩnh vực xuất khẩu, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp thành phố trong 9 tháng ước đạt khoảng 158,26 tỷ USD , tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt khoảng 76,01 tỷ USD , tăng 11%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt khoảng 82,25 tỷ USD , tăng 13%; cán cân thương mại hàng hóa dự kiến nhập siêu khoảng 6,24 tỷ USD .

Theo số liệu ước tính 9 tháng trong dự thảo báo cáo, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của thành phố ( 17,81 tỷ USD ); đứng sau là Trung Quốc ( 10,31 tỷ USD ); và Hàn Quốc ( 9,24 tỷ USD )...

Nhiệm vụ, giải pháp tăng trưởng 2 con số năm nay

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, Sở Công Thương TP.HCM xác định một số nhóm nhiệm vụ chính.

Đối với khu vực dịch vụ, logistics, trọng tâm trong thời gian tới là cải thiện kết nối hạ tầng, nâng cao năng lực kho bãi, trung tâm phân phối và dịch vụ hỗ trợ, từng bước giảm chi phí logistics, nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Sở cũng sẽ phát triển xuất khẩu gắn với mở rộng thị trường và nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa, thông qua chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa giai đoạn 2026-2030; Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026.

Đối với sản xuất công nghiệp, mục tiêu đặt ra là củng cố năng lực cung ứng và nâng cao khả năng tham gia của doanh nghiệp thành phố vào các chuỗi giá trị.

Cùng với đó, TP.HCM dự kiến đẩy nhanh tiến độ các dự án, mô hình có khả năng tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Trong đó, việc hình thành và đưa vào hoạt động Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế được kỳ vọng tạo thêm không gian phát triển, thúc đẩy thương mại, đầu tư và xuất nhập khẩu.

Đồng thời, thành phố sẽ tiếp tục rà soát các dự án công nghiệp có khả năng đưa vào vận hành trong năm 2026, kịp thời xử lý những vướng mắc về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

Đối với lĩnh vực năng lượng, thành phố sẽ bảo đảm nguồn cung ổn định là điều kiện thiết yếu để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố.

Cùng với yêu cầu bảo đảm nguồn năng lượng cho tăng trưởng, quá trình chuyển dịch năng lượng và sử dụng năng lượng hiệu quả cần gắn với việc nâng cao khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững, tiêu chuẩn ESG và các yêu cầu về giảm phát thải carbon, trong đó có cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), nhằm hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường xuất khẩu.