Lãi lớn tại Việt Nam, một nhà băng chuyển gần 20.000 tỷ về ngân hàng mẹ

HSBC ghi nhận lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm tại thị trường Việt Nam. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, nhà băng này đã ghi nhận hơn 2.400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Theo báo cáo tài chính giữa niên độ 2026 mới công bố, Ngân hàng HSBC Việt Nam tiếp tục ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 2 chữ số trong nửa đầu năm nay, nối dài chuỗi kết quả kinh doanh thuận lợi trong nhiều năm qua tại thị trường Việt Nam.

Cùng với khả năng sinh lời, ngân hàng này cũng duy trì dòng lợi nhuận đáng kể được chia về ngân hàng mẹ tại Singapore.

Chuyển gần 20.000 tỷ tiền lãi về ngân hàng mẹ

Cụ thể, trong nửa đầu năm nay, HSBC Việt Nam ghi nhận 2.408 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt 1.920 tỷ đồng , cũng tăng 19%.

Động lực chính đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi với thu nhập lãi thuần tăng 16%, đạt 3.352 tỷ đồng . Trong khi đó, các mảng dịch vụ và kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng này cũng cải thiện so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng hơn 40%, lên 735 tỷ đồng . Khoản thu này cho thấy ngoài hoạt động tín dụng, nguồn thu từ các dịch vụ tài chính và ngoại hối tiếp tục đóng góp đáng kể vào khả năng sinh lời của HSBC Việt Nam.

HSBC LÃI HÀNG NGHÌN TỶ ĐỒNG MỖI NĂM TẠI VIỆT NAM Nguồn: BCTC ngân hàng. Nhãn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 6T2026 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 1971 1878 1455 1045 1229 1802 1779 3097 2981 1985 1647 4632 6514 4450 4142 2408

Thực tế, HSBC là một trong những ngân hàng 100% vốn ngoại hoạt động hiệu quả nhất tại Việt Nam với lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Đáng chú ý nhất là vào giai đoạn 2022-2023, khi lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng mạnh, cao điểm lên tới hơn 6.500 tỷ đồng trước thuế năm 2023, cũng là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Sau đỉnh lợi nhuận này, HSBC Việt Nam duy trì kết quả kinh doanh với khoản lãi trước thuế trên 4.000 tỷ mỗi năm.

Khả năng tạo lợi nhuận lớn trong nhiều năm cũng đi kèm với các khoản lợi nhuận được chia về ngân hàng mẹ HSBC. Riêng năm 2025, HSBC Việt Nam đã chuyển gần 2.800 tỷ đồng lợi nhuận về ngân hàng mẹ. Một năm trước đó, khoản lợi nhuận được chia cũng vượt 3.000 tỷ.

Nếu tính trong giai đoạn 2011-2025, tổng số lợi nhuận đã chia/chi trả của HSBC Việt Nam được ghi nhận lên tới khoảng 19.900 tỷ đồng .

HSBC VIỆT NAM LIÊN TỤC CHUYỂN LỢI NHUẬN VỀ NGÂN HÀNG MẸ Nguồn: BCTC ngân hàng. Nhãn 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lợi nhuận trước thuế chuyển về tỷ đồng 626 597 2857 895 348 2019 1512 1640 2011 0 693 791 3074 2796

Tài sản từng chạm gần 200.000 tỷ đồng

Cùng với khoản lợi nhuận nghìn tỷ, quy mô hoạt động của HSBC Việt Nam cũng thay đổi đáng kể trong hơn một thập kỷ qua.

Năm 2011, tổng tài sản của ngân hàng mới ở mức hơn 53.000 tỷ đồng . Đến năm 2018, con số này đã vượt 100.000 tỷ và tiếp tục mở rộng trong những năm sau đó.

Đến năm 2022, quy mô tài sản của HSBC Việt Nam đạt gần 199.000 tỷ đồng , trước khi thu hẹp trong các năm tiếp theo. Tuy nhiên, dư nợ cho vay khách hàng vẫn duy trì xu hướng tăng, cho thấy đà thu hẹp tài sản không đồng nghĩa với việc hoạt động tín dụng suy giảm.

Cuối năm 2025, tổng tài sản HSBC Việt Nam ở mức gần 141.000 tỷ đồng , trong đó số dư cho vay khách hàng đạt hơn 75.400 tỷ và tiền gửi khách hàng gần 117.800 tỷ đồng .

Đến cuối tháng 6/2026, quy mô tài sản của nhà băng này tiếp tục tăng lên gần 148.000 tỷ đồng , trong khi dư nợ cho vay khách hàng vượt 79.000 tỷ đồng .