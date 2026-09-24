Ngân hàng vào đợt tuyển dụng lớn nhất từ đầu năm

Agribank tuyển 744 người trong đợt tuyển dụng lớn nhất năm, nhiều ngân hàng khác cũng đăng tuyển hàng trăm vị trí, đặc biệt tăng nhu cầu nhân sự cho mảng quản lý gia sản.

Sau giai đoạn cắt giảm nhân sự, nhiều ngân hàng đang tăng tốc tuyển dụng trở lại, từ hàng trăm đến gần 1.000 vị trí mỗi nhà băng. Đáng chú ý, nhu cầu nhân sự không chỉ tập trung ở các mảng kinh doanh truyền thống mà đang mở rộng mạnh sang lĩnh vực quản lý gia sản.

Ngân hàng quốc doanh mở đợt tuyển dụng lớn nhất năm

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo tuyển 744 lao động tại các chi nhánh trên toàn hệ thống. Đây là đợt tuyển dụng có quy mô lớn nhất mà ngân hàng này công bố từ đầu năm đến nay.

Trong số 744 chỉ tiêu, Agribank cần 437 nhân sự tín dụng và 203 nhân sự kế toán. Các vị trí còn lại gồm 43 lái xe, 26 thủ quỹ, kiểm ngân, 19 nhân sự công nghệ thông tin, 10 nhân sự pháp chế, 5 nhân sự xây dựng cơ bản và một vị trí thanh toán quốc tế.

Quy trình tuyển dụng gồm 3 vòng, gồm sơ tuyển hồ sơ, thi chuyên môn nghiệp vụ trên máy tính và phỏng vấn. Kỳ thi dự kiến diễn ra trong tháng 10.

Một số vị trí tuyển dụng cần ứng viên có lợi thế đặc biệt. Đơn cử như vị trí tín dụng, kế toán, thanh toán quốc tế và pháp chế, ứng viên cần có ít nhất 3 năm kinh nghiệm liên quan tại các công ty kiểm toán lớn, ngân hàng lớn hoặc tốt nghiệp loại xuất sắc từ một số trường đại học theo danh sách của Agribank, nếu vượt qua vòng sơ tuyển sẽ được vào thẳng vòng phỏng vấn, không phải thi chuyên môn trên máy tính.

Agribank nhận hồ sơ từ ngày 23 đến 30/9 tại các chi nhánh loại I có chỉ tiêu. Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký một vị trí tại một chi nhánh trong đợt tuyển dụng này.

Trước đó, ngân hàng cũng liên tục bổ sung nhân sự trong năm nay. Tháng 3, Agribank tuyển 8 vị trí lãnh đạo tại Trụ sở chính, gồm phó trưởng ban và phó giám đốc tại một số đơn vị như Ban Công nghệ, Ban Ngân hàng số, Trung tâm Công nghệ thông tin và Trung tâm Quản lý dữ liệu.

Đến tháng 7, ngân hàng tiếp tục tuyển 79 nhân sự công nghệ thông tin và các vị trí chuyên môn khác tại Trụ sở chính, cùng 17 nhân sự làm việc tại Hà Nội và 11 người tại Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Agribank (Agribank AMC).

Tại ngày 30/6, Agribank có 40.263 nhân sự trên toàn hệ thống, bao gồm cả công ty con, giảm 316 người so với cuối năm 2025. Với quy mô này, Agribank tiếp tục là ngân hàng có lực lượng nhân sự lớn nhất hệ thống.

NHỮNG NGÂN HÀNG ĐÔNG NHÂN SỰ NHẤT Số lượng nhân viên tại ngày 30/6/2026 theo BCTC quý II/2026 Nhãn Agribank VPBank BIDV VietinBank Vietcombank HDBank MB Techcombank ACB Sacombank

người 40263 29613 28867 24490 23391 18922 18608 13277 13154 13078

Không chỉ Agribank, hoạt động tuyển dụng quy mô lớn cũng diễn ra tại nhiều ngân hàng trong những tháng gần đây.

Vietcombank vừa công bố đợt tuyển dụng thứ 3 trong năm với 292 chỉ tiêu tại hàng chục chi nhánh trên cả nước. Đáng chú ý, hơn 90% nhu cầu tuyển dụng thuộc nhóm vị trí không yêu cầu kinh nghiệm.

Trong khi đó, từ đầu quý II, VIB triển khai tuyển dụng trên toàn quốc với nhu cầu nhân sự lớn. Riêng nhóm vị trí quản lý khách hàng và kinh doanh đã có hơn 800 chỉ tiêu.

ACB cũng mở đợt tuyển dụng với 118 vị trí, trải rộng từ Hà Nội đến các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Một số ngân hàng khác như HDBank, VietinBank cũng liên tục đăng tuyển từ hàng chục đến hàng trăm vị trí tại nhiều chi nhánh.

Đẩy mạnh tuyển người cho mảng quản lý gia sản

Bên cạnh tuyển dụng nhân sự cho các hoạt động kinh doanh truyền thống, nhu cầu nhân sự trong lĩnh vực quản lý gia sản đang trở thành một điểm đáng chú ý trong các đợt tuyển dụng của nhiều ngân hàng.

Techcombank tuyển chuyên gia cao cấp tư vấn quản lý gia sản, yêu cầu tối thiểu 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư hoặc chứng khoán, cùng kinh nghiệm tư vấn khách hàng có tài sản lớn.

Vị trí này không chỉ phụ trách giới thiệu sản phẩm mà còn phải xây dựng công cụ tư vấn cho đội ngũ quan hệ khách hàng, phân tích thị trường, đề xuất phương án phân bổ tài sản và thiết lập các biện pháp kiểm soát rủi ro.

Techcombank đồng thời tuyển Regional Private Banker tại các địa phương ngoài Hà Nội và TP.HCM. Vị trí này yêu cầu nhân sự chủ động tìm kiếm khách hàng có tài sản lớn, xây dựng mạng lưới quan hệ và phối hợp với các chuyên gia tư vấn để triển khai giải pháp quản lý tài sản.

Tại VPBank, ngân hàng tuyển chuyên gia tư vấn đầu tư với yêu cầu 8-10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, trong đó có 5-7 năm tư vấn đầu tư hoặc quản lý tài sản cho khách hàng VIP. Nhân sự đảm nhiệm vị trí này sẽ phối hợp với chuyên viên quan hệ khách hàng để đánh giá khẩu vị rủi ro, đề xuất danh mục đầu tư, theo dõi hiệu quả và đào tạo đội ngũ bán hàng.

Ngân hàng cũng tuyển chuyên viên cao cấp quản lý sản phẩm Wealth Management, phụ trách phát triển hồ sơ khách hàng, phân bổ tài sản, quản lý danh mục và các công cụ khuyến nghị đầu tư. Việc tuyển đồng thời nhân sự tư vấn và phát triển sản phẩm cho thấy nhu cầu xây dựng cả đội ngũ chuyên môn lẫn hệ thống hỗ trợ hoạt động quản lý gia sản.

Nhu cầu nhân sự trong lĩnh vực quản lý gia sản đang trở thành một điểm đáng chú ý trong các đợt tuyển dụng của nhiều ngân hàng đợt này. Ảnh: Pexels.

Tại ACB, nhu cầu nhân sự cũng mở rộng sang việc xây dựng mô hình vận hành cho mảng quản lý gia sản. Ngân hàng đang tuyển vị trí Wealth Organization Transformation Lead trong chương trình One Wealth House, với thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 31/10. Người đảm nhiệm vị trí này sẽ tham gia thiết kế cơ cấu tổ chức, mô hình vận hành, cơ chế quản trị và phương thức phối hợp giữa ngân hàng, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cùng các đơn vị liên quan.

ACB đồng thời tìm kiếm nhân sự xây dựng mô hình khẩu vị rủi ro, danh mục đầu tư mẫu, hành trình khách hàng và nền tảng dữ liệu phục vụ quản lý gia sản.

Còn với nhóm ngân hàng quốc doanh, BIDV cũng liên tục tuyển dụng nhân sự cho các trung tâm khách hàng cá nhân cao cấp trong năm nay. Riêng đợt tuyển dụng gần đây tại Hà Nội, ngân hàng tìm 7 nhân sự, gồm 2 chuyên viên cấp cao quản lý tài sản và 5 chuyên viên quản lý tài sản. Tại TP.HCM, BIDV tuyển thêm 3 chuyên viên quản lý tài sản, trong khi Trung tâm Private Banking miền Nam cũng có nhu cầu tuyển chuyên viên cấp cao.

Nhu cầu của BIDV không chỉ nằm ở các vị trí trực tiếp phục vụ khách hàng. Ngân hàng còn tuyển nhân sự xây dựng chính sách giá trị khách hàng, chiến dịch kinh doanh cho phân khúc Private và chuyên viên tư vấn đầu tư.