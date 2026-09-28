Công ty sản xuất VinFast sáp nhập một doanh nghiệp vốn 136.000 tỷ

CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast đã thông qua việc sáp nhập Công ty Tương lai. Sau sáp nhập, vốn điều lệ của VinFast sẽ tăng lên hơn 214.009 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast tăng lên 214.000 tỷ đồng sau sáp nhập. Ảnh: VinFast.

Ngày 26/9, Đại hội đồng cổ đông CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) đã thông qua việc sáp nhập CTCP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương Lai.

Sau khi hoàn tất sáp nhập, Công ty Tương Lai sẽ chấm dứt tồn tại. VFTP tiếp tục hoạt động dưới tên hiện tại và bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp được sáp nhập.

Đáng chú ý, vốn điều lệ của Công ty sản xuất VinFast sau sáp nhập sẽ tăng lên hơn 214.009 tỷ đồng.

Công ty sản xuất VinFast được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty Tương Lai. VFTP cũng kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Công ty Tương Lai theo hợp đồng sáp nhập.

Tiền thân của Công ty Tương Lai là CTCP Nghiên cứu và Phát triển Novatech, được thành lập trong quá trình Vingroup và VinFast tái cấu trúc vào tháng 8/2025.

Thời điểm mới thành lập, Novatech có vốn điều lệ hơn 105.806 tỷ đồng , Vingroup nắm 62,32% vốn, còn VinFast Auto Ltd. sở hữu 37,642%, tương đương khoảng 39.828 tỷ đồng .

Novatech được lập để tiếp nhận các tài sản liên quan đến chi phí đầu tư cho những dự án nghiên cứu và phát triển đã hoàn thành. Sau đó, VinFast đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn sở hữu tại Novatech cho ông Phạm Nhật Vượng bằng tiền mặt và hoàn tất thanh toán vào cuối năm 2025.

Sau giao dịch, VinFast thực hiện thuê lại quyền sử dụng các tài sản R&D từ Novatech. Việc chia tách này khiến vốn điều lệ của VFTP khi đó giảm từ 156.000 tỷ đồng xuống còn hơn 50.000 tỷ đồng .

Novatech sau đó đổi tên thành CTCP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương Lai. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại tầng 20A, Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, TP.HCM. Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Ngô Phi Hùng, sinh năm 1984.

Theo hồ sơ đăng ký kinh doanh, đến tháng 7/2026 vốn điều lệ của Công ty Tương Lai tăng từ khoảng 133.887 tỷ đồng lên 136.887 tỷ đồng , tức tăng thêm 3.000 tỷ. Toàn bộ nguồn vốn được ghi nhận là vốn tư nhân, không có vốn nước ngoài.

Cơ cấu vốn sau thay đổi gồm khoảng 70.948 tỷ đồng cổ phần phổ thông, chiếm 51,83%, và gần 65.939 tỷ đồng cổ phần ưu đãi cổ tức, chiếm 48,17%. Đăng ký thay đổi được cấp ngày 25/7/2026.

Trước đó, VinFast đã thành lập CTCP VinFast Việt Nam (VFVN) để tiếp nhận một phần tài sản được tách ra từ VFTP. Trong đó VinFast Việt Nam sẽ quản lý toàn bộ hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) toàn cầu, cùng mảng kinh doanh bán hàng và dịch vụ hậu mãi.

Theo cấu trúc mới, Công ty sản xuất VinFast được định hướng trở thành nền tảng sản xuất độc lập, đảm nhiệm hoạt động gia công và lắp ráp ôtô theo đơn đặt hàng, thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật do VinFast Việt Nam cung cấp.