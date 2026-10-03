CPI quý III tăng 4,8%

CPI quý III/2026 tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Giá xăng dầu tăng trở lại là một trong những yếu tố đẩy mặt bằng giá lên cao.

Giá xăng dầu tác động đến CPI quý III. Ảnh: Phạm Ngôn.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,62% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới. Mức tăng trong tháng cũng cao hơn 5,08% so với cùng kỳ năm trước. Còn so với cuối năm 2025, mặt bằng giá tháng 9 tăng 4,2%.

Trong tháng 9, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng giá, 2 nhóm giảm. Tính chung quý III, CPI tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng, chỉ số này tăng 4,52%.

Lạm phát cơ bản có mức tăng thấp hơn CPI. Chỉ số này tăng 4,26% trong 9 tháng, so với mức tăng 4,52% của CPI bình quân chung. Riêng tháng 9, lạm phát cơ bản tăng 0,11% so với tháng trước và 4,45% so với cùng kỳ.

Giá vàng tiếp tục là một diễn biến đáng chú ý. Chỉ số giá vàng tháng 9 tăng 2,38% so với tháng trước và 12,42% so với cùng kỳ năm trước. Tính bình quân 9 tháng, giá vàng tăng 42,67%.

Ở chiều ngược lại, chỉ số giá USD tháng 9 giảm so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và cuối năm 2025. Tuy nhiên, tính bình quân 9 tháng, chỉ số này vẫn tăng 1,01% so với cùng kỳ.

Cục Thống kê cho biết thị trường hàng hóa thế giới trong 9 tháng tiếp tục diễn biến phức tạp do căng thẳng địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông, làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung năng lượng và vận tải quốc tế.

Trong nước, Chính phủ triển khai các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Trong bối cảnh đó, các chỉ số giá sản xuất và giá nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ sản xuất đều tăng so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng, giá sản xuất sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,11%, công nghiệp tăng 4,37% và dịch vụ tăng 4,02%. Giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất tăng 5,12%.

Diễn biến giá được ghi nhận trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng mạnh. GDP quý III tăng 9,95%, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01% so với cùng kỳ năm trước.