'Bí kíp' kiếm tiền Warren Buffett thuộc lòng từ năm 7 tuổi

Cuốn sách kinh doanh xuất bản từ năm 1936 đã trở thành “cẩm nang kiếm tiền” của tỷ phú Warren Buffett khi ông mới 7 tuổi, với những bài học về lãi kép và cách tận dụng thời cơ.

Tỷ phú Warren Buffett là cựu Chủ tịch của Berkshire Hathaway, một trong những tập đoàn đầu tư đa ngành lớn nhất thế giới. Ông được mệnh danh là "nhà tiên tri xứ Omaha" nhờ trường phái đầu tư giá trị huyền thoại, tập trung vào các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững như Apple, Coca-Cola hay American Express.

Sự nghiệp và triết lý đầu tư của Buffett đã được đề cập trong hàng trăm bài báo, sách và phim tài liệu. Tuy nhiên, ít người biết rằng một cuốn sách kinh doanh xuất bản từ năm 1936 đã có ảnh hưởng đáng kể đến tư duy của Buffett từ khi ông còn nhỏ, theo CNBC.

Cuốn sách Buffett “gần như thuộc lòng” khi mới 7 tuổi

Từ nhỏ, Buffett đã đặc biệt hứng thú với những vấn đề liên quan đến tiền bạc và kinh doanh.

“Ngay từ khi còn rất nhỏ, có lẽ khoảng 7 tuổi, tôi đã mượn cuốn sách này từ thư viện Benson. Nó có tên One Thousand Ways to Make 1.000 USD ”, Buffett kể trong bộ phim tài liệu năm 2017 của HBO.

Xuất bản năm 1936, cuốn sách One Thousand Ways to Make 1.000 USD của Frances C. Minaker tập hợp những câu chuyện về các doanh nhân đã tìm cách kiếm tiền, tích lũy vốn và gây dựng công việc kinh doanh riêng.

Nhân vật trong sách trải rộng từ Charles E. Hires, người sáng lập thương hiệu Hires Root Beer, đến James Cash Penney, nhà sáng lập chuỗi bán lẻ J.C. Penney. Mỗi chương xoay quanh một chủ đề cụ thể như khởi nghiệp, phát triển sản phẩm, bán hàng hay gây quỹ từ thiện.

Theo Fortune, Buffett yêu thích cuốn sách đến mức “gần như thuộc lòng”. Những câu chuyện trong sách cũng truyền cảm hứng để ông thử sức kinh doanh từ khi còn nhỏ, với những mặt hàng như Coca-Cola, kẹo cao su và báo.

Những nguyên tắc kinh doanh vẫn còn giá trị

Nhiều ý tưởng kinh doanh trong cuốn sách One Thousand Ways to Make 1.000 USD đã không còn phù hợp với thời đại hiện nay, chẳng hạn nuôi dê lấy sữa, sản xuất ghế chạy bằng động cơ hay cho thuê bàn bi-a.

Dù vậy, những nguyên tắc cốt lõi của cuốn sách vẫn xoay quanh các yếu tố quen thuộc của kinh doanh: sáng tạo, khả năng bán hàng, sự chăm chỉ và biết cách tận dụng nguồn lực.

Đáng chú ý, nhiều nguyên tắc trong sách cũng có điểm tương đồng với cách Buffett nhìn nhận việc đầu tư và kinh doanh.

- Biến lãi kép thành lợi thế

Cuốn sách One Thousand Ways to Make 1.000 USD . Ảnh: Bookbot.

Trong bộ phim tài liệu của HBO, Buffett cho biết chương khiến ông ấn tượng nhất là câu chuyện về một chiếc cân siêu nhỏ.

Khi còn nhỏ, ông nghĩ rằng nếu sở hữu một chiếc cân như vậy, ông có thể cho người khác thuê để sử dụng hàng chục lần mỗi ngày. Từ đó, Buffett bắt đầu tính toán chi phí mua chiếc cân đầu tiên, thời gian cần thiết để thu hồi vốn và số tiền có thể tạo ra để tiếp tục mua thêm những chiếc khác.

“Tôi đã lập những bảng tính lãi kép để xem làm thế nào có thể để mỗi người trên thế giới đều có một chiếc cân”, Buffett kể.

Điều khiến ông thích thú không chỉ là ý tưởng kinh doanh mà còn là khả năng mở rộng quy mô nhờ tái đầu tư lợi nhuận. Một chiếc cân có thể tạo ra dòng tiền để mua chiếc thứ hai, rồi tiếp tục nhân lên.

Đây cũng là một trong những khái niệm gắn liền với triết lý tài chính của Buffett: thời gian và tái đầu tư có thể giúp tiền bạc tăng trưởng theo cấp số nhân.

- Tham gia vào thị trường lớn nhưng phải hiểu rõ

Các sản phẩm được đề cập trong cuốn sách như đồng phục công nghiệp, vest may đo, thiệp chúc mừng hay khăn tay đều hướng tới những nhu cầu phổ biến của người tiêu dùng thời bấy giờ.

Một nguyên tắc khác được Minaker nhấn mạnh là chỉ kinh doanh những sản phẩm mà mình hiểu rõ hoặc sẵn sàng dành thời gian để tìm hiểu.

Điều này cũng có điểm tương đồng với quan điểm đầu tư của Buffett. Ông nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chỉ đầu tư vào những doanh nghiệp mà mình có thể hiểu được mô hình kinh doanh và triển vọng dài hạn.

Trong nhiều năm, Buffett cũng hạn chế đầu tư vào các doanh nghiệp công nghệ mà ông cho rằng khó dự đoán về khả năng thành công trong tương lai. Tuy nhiên, Berkshire Hathaway sau đó đã trở thành một cổ đông lớn của Apple, cho thấy quan điểm của Buffett có thể thay đổi khi ông hiểu rõ hơn về một doanh nghiệp.

- Đừng chờ đến khi mọi điều kiện hoàn hảo

One Thousand Ways to Make 1.000 USD cũng đề cao việc bắt đầu sớm thay vì chờ đợi một thời điểm hoàn hảo.

Cuốn sách được xuất bản giữa thời kỳ Đại suy thoái, khi tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ ở mức gần 17%. Tuy nhiên, Minaker cho rằng một trong những nguyên nhân lớn khiến mọi người không kiếm được tiền là họ tiếp tục chờ đợi cho đến khi nền kinh tế khởi sắc.

Thông điệp này được tác giả nhấn mạnh xuyên suốt cuốn sách: nếu muốn bắt đầu kinh doanh, không nên trì hoãn chỉ vì điều kiện chưa hoàn hảo.

Một số câu trong sách vẫn giữ nguyên tinh thần đó: “Nếu bạn đi thẳng và tiếp tục di chuyển, bạn sẽ đến được đích. Nhưng bạn sẽ không đến được đó, hay bất cứ nơi nào khác, nếu bạn không bắt đầu” hay “Kinh doanh là một trò chơi cho đi và nhận lại - bạn không thể nhận lại nếu chưa cho đi”.