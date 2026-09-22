Tập đoàn bán dẫn Hàn Quốc thanh lý công ty tại Việt Nam

Sau 3 năm liên tiếp thua lỗ, Hanmi Semiconductor, nhà sản xuất thiết bị bán dẫn Hàn Quốc, quyết định thanh lý Hanmi Vietnam, pháp nhân tại Việt Nam của công ty.

Tờ News1 của Hàn Quốc mới đây cho biết Hanmi Semiconductor - nhà sản xuất thiết bị bán dẫn - đã quyết định giải thể và thanh lý Hanmi Vietnam, pháp nhân được thành lập tại Việt Nam từ tháng 4/2023. Hanmi Semiconductor cho biết các thủ tục liên quan sẽ được tiến hành theo quy định pháp luật địa phương.

Lỗ 3 năm liên tiếp tại Việt Nam

Kết quả kinh doanh của Hanmi Vietnam cho thấy pháp nhân này đã liên tục thua lỗ trong những năm đầu hoạt động.

Cụ thể, vào năm 2023, Hanmi Vietnam lỗ khoảng 264,2 triệu won ( 190.000 USD ), khoản lỗ sau đó tăng lên 275,9 triệu won ( 200.000 USD ) vào năm 2024.

Riêng trong quý I/2025, Hanmi Vietnam chỉ ghi nhận doanh thu 35,18 triệu won ( 26.000 USD ) và lỗ ròng 74,9 triệu won ( 55.000 USD ).

Đến cuối năm 2025, Hanmi Vietnam có tổng tài sản 98,524 triệu won ( 73.000 USD ), trong đó nợ phải trả lên tới 478,051 triệu won ( 350.000 USD ) và vốn chủ sở hữu âm 379,526 triệu won ( 280.000 USD ). Cả năm 2025, pháp nhân này ghi nhận khoản lỗ ròng 349,1 triệu won ( 260.000 USD ).

HANMI VIETNAM LIÊN TỤC THUA LỖ TẠI VIỆT NAM Số liệu: Hanmi Semiconductor. Nhãn Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Lợi nhuận USD -190000 -200000 -260000

Đáng chú ý, Hanmi Vietnam vẫn được Hanmi Semiconductor ghi nhận là công ty con do doanh nghiệp này sở hữu 100% tại thời điểm cuối quý I/2026. Vào ngày 2/1, tức chỉ vài tháng trước khi thông qua quyết định giải thể và thanh lý, Hanmi Semiconductor đã phê duyệt khoản vay cho pháp nhân này.

Hanmi Vietnam được thành lập ngày 24/4/2023, đặt trụ sở tại TP Bắc Ninh. Theo hồ sơ doanh nghiệp, pháp nhân này hoạt động trong lĩnh vực phát triển, bán thiết bị sản xuất chất bán dẫn cùng các linh kiện, vật tư liên quan. Hanmi Semiconductor ghi nhận mục đích đầu tư vào Hanmi Vietnam để tăng cường hoạt động kinh doanh tại Đông Nam Á.

Hanmi Vietnam được thành lập ngày 24/4/2023, đặt tại tỉnh Bắc Ninh và do Hanmi Semiconductor sở hữu 100% vốn. Ảnh: News1.

Việc thu hẹp hoạt động tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Hanmi Semiconductor vẫn duy trì và điều chỉnh mạng lưới pháp nhân ở các thị trường khác.

Công ty này thành lập Hanmi Singapore vào tháng 10/2025 nhằm tăng cường khả năng đáp ứng khách hàng toàn cầu trong bối cảnh ngành bán dẫn AI tăng trưởng.

Tại thời điểm cuối tháng 3/2026, Hanmi Semiconductor có 3 công ty con ở nước ngoài gồm Hanmi Taiwan, Hanmi Vietnam và Hanmi Singapore, đều do công ty mẹ sở hữu 100%.

Đầu tư vào thị trường Mỹ

Ngoài thị trường Việt Nam, pháp nhân tại Singapore do Hanmi Semiconductor vận hành cũng đang gặp khó khăn. Trong nửa đầu năm nay, pháp nhân này ghi nhận doanh thu 124,53 triệu won ( 83.200 USD ) và lỗ ròng 207,44 triệu won ( 138.500 USD ).

Tháng 10 năm ngoái, Hanmi Semiconductor thành lập pháp nhân tại Singapore để đón đầu việc mở rộng sản xuất tại nhà máy Singapore của Micron. Với vai trò là đối tác của Micron, một trong những nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất của Mỹ, công ty bố trí các kỹ sư có kinh nghiệm tại địa phương để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn.

Tuy nhiên, công ty dự kiến cần thêm thời gian để sản lượng tại nhà máy Singapore của Micron được mở rộng.

Trong khi đó, pháp nhân tại Đài Loan (Trung Quốc) của Hanmi Semiconductor ghi nhận doanh thu 8,3 tỷ won ( 6,1 triệu USD ) và lợi nhuận ròng 4,4 tỷ won ( 3,2 triệu USD ) trong nửa đầu năm nay.

Dù quy mô doanh thu không lớn, pháp nhân này có tỷ suất lợi nhuận hoạt động 22,5%. Tuy nhiên, so với doanh thu 18,2 tỷ won ( 13 triệu USD ) và lợi nhuận ròng 4,1 tỷ won ( 3 triệu USD ) trong cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng trưởng có phần đi xuống.

Doanh thu của Hanmi Semiconductor tại khu vực châu Á cũng sụt giảm mạnh. Doanh thu tại châu Á của nhà sản xuất chip nhớ Hàn Quốc đã giảm 11%, từ 324,8 tỷ won ( 240 triệu USD ) trong nửa đầu năm ngoái xuống 289,9 tỷ won ( 210 triệu USD ) trong nửa đầu năm nay.

Tuy vậy, doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn trong quý II vẫn đạt hơn 251 tỷ won ( 190 triệu USD ) và lợi nhuận hoạt động 130,3 tỷ won ( 96 triệu USD ), là mức cao kỷ lục tính theo quý. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu công ty đã tăng 40% và lợi nhuận hoạt động tăng 51%.

Trong thời gian tới, Hanmi Semiconductor có kế hoạch thông qua pháp nhân tại Mỹ để đáp ứng nhu cầu thiết bị khi khách hàng mở rộng sản xuất chip AI.

Đầu tháng 8 vừa qua, tập đoàn này cho biết sẽ đầu tư khoảng 2,1 tỷ won ( 1,5 triệu USD ) để thành lập pháp nhân tại Mỹ - Hanmi USA. Qua đó đón đầu các khách hàng của công ty như SK Hynix và Micron đang xây dựng các nhà máy bán dẫn tại Mỹ.

Hanmi Semiconductor cho biết việc thành lập pháp nhân tại Mỹ nhằm chủ động ứng phó với việc đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất bán dẫn tại Mỹ và nhu cầu thiết bị gia tăng do thị trường chip AI, trong đó có bộ nhớ băng thông cao (HBM), tăng mạnh.

Song song đó, kế hoạch này cũng hướng đến việc tăng cường hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng cho khách hàng tại địa phương.