Doanh nghiệp xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc tiết lộ tiến độ

Các UAV của doanh nghiệp Việt đang trong quá trình bay thử nghiệm cho đến khi đủ giờ bay theo quy định để được cấp phép, bàn giao chính thức cho phía Hàn Quốc.

CT UAV và đối tác đã cùng thực hiện chuyến bay thử nghiệm thành công nguyên mẫu UAV AB-U60 tại sân bay Boryeong, Chungcheongnam-do, Hàn Quốc ngày 18/9. Ảnh: CT Group.

Tại chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ 85 do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) tổ chức mới đây, ông Trần Kim Chung, Chủ tịch CT Group, đã chia sẻ về tiến độ của dự án xuất khẩu UAV (thiết bị không người lái) vận tải sang Hàn Quốc.

Ông cho biết hai bên đang thực hiện chương trình thử nghiệm tại sân bay lớn nhất Hàn Quốc. Thử nghiệm cho thấy UAV Việt Nam đã bay rất tốt trên bầu trời. Các UAV đang tiếp tục bay thử cho đến khi đủ giờ bay theo quy định để được cấp phép, bàn giao chính thức.

"Nhiều người hỏi rằng tại sao chúng tôi có thể xuất khẩu UAV loại lớn sang một thị trường khó như Hàn Quốc. Đây không chỉ là thị trường công nghệ cao mà là còn thị trường có tính dân tộc rất cao. Tuy nhiên, chúng tôi đã làm được và chứng minh khả năng sản xuất tối ưu", Chủ tịch CT Group chia sẻ.

Chủ tịch CT Group Trần Kim Chung chia sẻ tại chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ 85 do HUBA tổ chức ngày 27/9. Ảnh: Hoàng Chương.

Ông Chung cũng nhấn mạnh việc đầu tư vào khoa học - công nghệ của doanh nghiệp mang tính rủi ro cao, do công nghệ thường thay đổi rất nhanh. Nếu doanh nghiệp đầu tư không đủ lớn thì không chiếm lĩnh được thị trường, song đầu tư rồi lại có công nghệ mới "giết" hẳn công nghệ mình đang làm thì lại là thảm họa.

"Và nhà đầu tư cũng không biết ngày mai công nghệ nào sẽ thay thế mình", ông Chung nói thêm.

Lãnh đạo CT Group cũng chỉ ra cái khó là Việt Nam hiện chưa có hệ sinh thái công nghệ thực sự. Chẳng hạn, muốn làm một UAV mà không có phụ tùng của Trung Quốc thì rất khó vì Việt Nam chưa có ngành phụ trợ.

Chính vì điều kiện như vậy, các doanh nghiệp nói chung và CT Group nói riêng sẽ bắt buộc phải nghiên cứu và phát triển, tự làm mọi thứ nên sẽ mất nhiều thời gian hơn để chuẩn bị.

Ngày 12/8, CT Group và một công ty công nghệ UAV mới nổi ở Hàn Quốc đã ký kết bản ghi nhớ về đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV. Đây được xem là lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu UAV sang Hàn Quốc. Song song đó, CT Group cũng cho biết có đơn hàng ATP xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn cho đối tác Hàn Quốc.