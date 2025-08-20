Con đường vượt chông gai đến thành tựu UAV

Ít ai biết, đơn hàng xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái của CT Group là kết quả của chặng đường 10 năm đối mặt những thất bại nhưng luôn “lì đòn” không bỏ cuộc.

Từ những năm 2016-2017, CT Group đã có chiến lược phát triển ngành máy bay không người lái (UAV) và bắt đầu nghiên cứu về UAV. Đến năm 2020, giữa đại dịch Covid-19, lúc ngành UAV tại Việt Nam còn sơ khai, CT Group đã liên kết với một đơn vị làm UAV về nông nghiệp lớn nhất Việt Nam lúc đó và thành lập Công ty Dr One có ý nghĩa là “Tiến sĩ số 1”, khi viết liền 2 chữ lại thì chính là Drone, giấc mơ khoa học Việt Nam đầu tiên.

Tuy nhiên, “Tiến sĩ số 1” phải đối mặt với muôn vàn thách thức không chỉ là đại dịch, mà còn là sự cô đơn của những người đi tiên phong. Khi CT Group chọn cách tiến vào nghiên cứu và phát triển (R&D) - một lĩnh vực tốn kém và đầy rẫy rủi ro, các cổ đông khác của liên doanh lại cho rằng nên đi vào phân phối để đạt hiệu quả kinh tế, lợi nhuận dễ hơn là lao vào R&D. Khủng hoảng kinh tế, mâu thuẫn nội bộ, cùng khó khăn thời cuộc khi đó là Covid-19 đã khiến cho Dr One “lả dần đi” và kết thúc.

Một sản phẩm của Dr One.

Không nản chí, nhóm nghiên cứu xoay qua UAV quân sự và công nghiệp, chọn thị trường Trung Đông để khởi sự, nhóm liên kết với một công ty Việt Nam khác, cả hai phía đều thống nhất đi theo con đường nghiên cứu và phát triển. Đối tác hợp tác lần này là một công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực phát triển UAV quân sự và công nghiệp.

CT Group đã nhiều lần tài trợ cho nhóm liên kết này quyết liệt thâm nhập thị trường Trung Đông trong suốt hai năm 2022 và 2023. Cuối cùng, sản phẩm đã được trình diễn trước tư lệnh của một quốc gia Ả Rập lớn.

Năm 2023, nhóm đã thành lập công ty CT AirUAV. Lần này vận may vẫn chưa mỉm cười với CT AirUAV, nhóm liên tục thất bại trong các chiến dịch ở Trung Đông - thị trường khó chiều. Khi tốc độ nghiên cứu không theo kịp nhu cầu của thị trường, Trung Đông là nơi mà anh tài cả thế giới đều hội tụ. Những giọt mồ hôi và vốn liếng nhanh chóng mất hút dưới cát sa mạc nóng bỏng. Lần này thì cả những “fan trung thành” nhất cũng quay lưng với nhóm UAV.

Công ty mang sản phẩm đến thị trường Trung Đông vào năm 2023.

Chính vào lúc khó khăn nhất, ban lãnh đạo tập ra quyết định rất quyết liệt, không bỏ cuộc và không thể để những bài học quý trở nên vô dụng. Nhóm thực hiện cũng rút ra bài học sâu sắc về việc làm chủ công nghệ lõi ngành UAV và đảm bảo được tốc độ nghiên cứu phải nhanh hơn tốc độ thay đổi của thị trường. Mọi người đồng lòng cùng tiến lên lần thứ ba, làm lại nhận diện thương hiệu và nhận diện lại chính mình với tên mới là CT UAV.

Dần dần, nhờ sự “lì đòn” và tích cực học hỏi, CT UAV đã đứng dậy, đi nhanh hơn rồi chạy về phía trước với bước chạy nhanh dần trong năm 2024 và năm 2025. Hiện nay, CT UAV là một trong những đơn vị có tốc độ R&D nhanh nhất thị trường, tạo nên lợi thế cạnh tranh vượt trội. Doanh nghiệp cũng đang mời gọi đồng đội từ khắp năm châu về để cùng nhau thực hiện giấc mơ lớn, xuất khẩu UAV Việt Nam đi khắp thế giới.