Doanh nghiệp xuất khẩu UAV sang Hàn Quốc nói gì khi gặp Thủ tướng?

Trong cuộc gặp gỡ doanh nghiệp do Thủ tướng thủ trì, Chủ tịch CT Group cho biết chỉ sau 6 tháng thực hiện Nghị quyết 57, tập đoàn đã làm khối lượng công việc tương đương 2 năm.

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn CT Group phát biểu tại hội nghị chiều 30/8. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước", ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn CT Group - doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu UAV sang Hàn Quốc - cho biết từ một công ty nhỏ thành lập năm 1992, khi đất nước bắt đầu mở cửa và hội nhập, đến nay CT Group đã có 68 công ty thành viên tại nhiều quốc gia, hoạt động trong 9 lĩnh vực công nghệ lõi và các ngành truyền thống.

Bước vào thời kỳ mới của dân tộc, ông Chung nhấn mạnh chỉ trong 6 tháng triển khai Nghị quyết 57, CT Group đã thực hiện khối lượng công việc tương đương 2 năm, với hơn 100 hội nghị, hội thảo xoay quanh chủ đề Tuổi trẻ Việt Nam và Nghị quyết 57, cùng nhiều hoạt động về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo ông Chung, ngày 20/8 vừa qua, CT Group đã được chính phủ Indonesia lựa chọn làm đối tác chính phát triển hệ sinh thái kinh tế không gian tầm thấp và ngành UAV, phục vụ các lĩnh vực năng lượng, nông, lâm nghiệp... Lễ ký kết hợp tác đã diễn ra tại Jakarta.

"Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp tư nhân Việt Nam được một nước G20 lựa chọn làm đối tác chính cho một lĩnh vực công nghệ cao, đó là kinh tế không gian tầm thấp và UAV", ông Chung nhấn mạnh.

Trước đó, CT Group cùng UBND Hà Nội và Tập đoàn Gelex đã khởi công Trung tâm Đổi mới sáng tạo 4.0 tại Hà Nội, xây dựng trên nền tảng AI, Web3 và blockchain.

Ngày 29/4, doanh nghiệp khánh thành trung tâm 4.0 đầu tiên của Việt Nam, sắp tới sẽ đưa vào hoạt động trung tâm thứ hai ở Hà Nội. Ngày 30/4, CT Group khởi công giai đoạn 2 nhà máy chip bán dẫn đầu tiên do Việt Nam làm chủ công nghệ; đến 29/6 đã ra mắt mẫu chip 12 bit tốc độ, mẫu 200 MSPS đầu tiên do 100% kỹ sư Việt Nam thiết kế.

Ngày 12/8, trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm, CT Group đạt đơn hàng xuất khẩu 500 máy bay vận tải không người lái hạng nặng sang Hàn Quốc. Hiện nay, hai bên đang làm việc rất chặt chẽ và 5 nhà máy của công ty đang ráo riết chuẩn bị đơn hàng này.

Đồng thời, doanh nghiệp còn có đơn hàng xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn sang Hàn Quốc và đơn hàng này cũng đang được chuẩn bị.

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, CT Group cũng công bố sản phẩm trong lĩnh vực biotech, kỳ vọng mang lại cơ hội cải thiện thị lực cho khoảng 600.000 người mù vĩnh viễn và 300.000 người đang phải chăm sóc.

Ông Trần Kim Chung khẳng định CT Group sẽ tiếp tục phát huy nguồn lực trí tuệ, tinh thần sáng tạo để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển đất nước.

Cũng tại hội nghị, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Sun Group, chia sẻ doanh nghiệp khởi nghiệp tại Đà Nẵng từ năm 2007 và tiên phong phát triển du lịch thông qua hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trải dài từ Bắc vào Nam.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group. Ảnh: VGP.

Bên cạnh du lịch, Sun Group cũng tham gia nhiều dự án hạ tầng quan trọng như sân bay, cảng biển, đường cao tốc, góp phần phát triển kinh tế địa phương và kết nối điểm đến.

Trong bối cảnh mới, ông Trường khẳng định Sun Group cùng cộng đồng doanh nghiệp nhận thức rõ trách nhiệm đồng hành cùng Chính phủ hướng tới phát triển nhanh, bền vững, xây dựng một Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng. Với mục tiêu ngành du lịch đóng góp khoảng 10% GDP, Sun Group cam kết tiếp tục đầu tư để thúc đẩy sự phồn vinh chung.

Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước" diễn ra vào chiều 30/8 do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì. Sự kiện có sự tham dự của đại diện 60 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, 141 doanh nghiệp tư nhân và 50 doanh nghiệp FDI...