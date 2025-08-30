Doanh nghiệp dệt may tuyển thêm hàng nghìn lao động

Nửa đầu năm nay, hàng loạt doanh nghiệp dệt may mở rộng tuyển dụng, với tổng số lượng hàng nghìn nhân sự. Dù vậy, ngành vẫn đối diện không ít áp lực trong giai đoạn tới.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Công ty TNHH May mặc Dony cho biết trong nửa đầu năm nay, tổng số đơn hàng của doanh nghiệp đã tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện, công ty đã có đủ đơn hàng để đáp ứng nhu cầu sản xuất đến khoảng tháng 10.

Theo ông Quang Anh, thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp khá đa dạng, trải rộng từ Mỹ, Trung Đông, châu Phi, Đông Nam Á cho đến thị trường nội địa. Trong đó, Mỹ là thị trường duy nhất ghi nhận tăng trưởng đột biến trong nửa đầu năm, trong khi các thị trường khác nhìn chung ổn định.

Để đáp ứng lượng đơn hàng tăng vọt, Dony đã mở rộng diện tích nhà xưởng lên gấp đôi và tuyển dụng thêm lượng lớn lao động. "Số lượng nhân sự cao điểm trong tháng 6, tháng 7 này đã tăng gấp đôi so với đầu năm", ông Quang Anh chia sẻ.

Đồng loạt tăng tuyển dụng

Không chỉ Dony, nhiều doanh nghiệp dệt may lớn cũng đã đẩy mạnh tuyển dụng trong nửa đầu năm. Đơn cử, báo cáo tài chính bán niên của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) cho thấy đến cuối tháng 6, công ty có gần 19.700 lao động, tăng hơn 640 người so với cuối 2024.

CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (UPCoM: SGI) và CTCP May Sông Hồng (HOSE: MSH) cũng lần lượt tăng thêm 285 người và 261 người. Một loạt doanh nghiệp khác trong ngành như Gilimex (GIL), Hòa Thọ (HTG), Dệt May Huế (HDM), May Hữu Nghị (HNI), Sợi Thế Kỷ (STK) hay Dệt - May Nha Trang (NTT) đều ghi nhận mức tăng từ vài chục đến vài trăm lao động trong nửa đầu năm.

Đáng chú ý, số lượng nhân sự tăng thêm này song hành với sự phục hồi mạnh mẽ về lợi nhuận. Nửa đầu năm, TNG lãi hơn 163 tỷ đồng , tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sài Gòn 3 Group sau khi lỗ gần 50 tỷ đồng trong nửa đầu 2024 đã quay lại có lãi hơn 33 tỷ đồng nửa đầu năm nay. May Sông Hồng báo lợi nhuận trước thuế 267 tỷ đồng sau 6 tháng, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước. Nhiều doanh nghiệp khác trong ngành cũng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận hai con số.

Riêng với Dony, ông Quang Anh cho biết nguyên nhân chính khiến đơn hàng tại doanh nghiệp tăng mạnh là nhờ sự dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. "Điều này xảy ra do khách hàng muốn chuyển dịch sản xuất ra khỏi Trung Quốc để tránh rủi ro từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và thuế suất cao áp lên hàng hóa Trung Quốc", ông phân tích.

Thực tế, số liệu của Cục Thống kê cho thấy trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu dệt may đạt hơn 26 tỷ USD , tăng 9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 5,3 tỷ USD . Đây là tín hiệu tích cực so với giai đoạn suy giảm đơn hàng trước đó.

Đơn hàng bắt đầu dịch chuyển ngược

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu 47- 48 tỷ USD cả năm, trung bình mỗi tháng còn lại ngành dệt may phải xuất khẩu trên 4 tỷ USD . Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng, nhất là khi thuế quan Mỹ áp với Việt Nam ở mức 20%, không phải là lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh khác tại thị trường này.

Hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS) cũng thừa nhận ngành vẫn đối mặt với nhiều thách thức lớn như áp lực cạnh tranh từ các quốc gia sản xuất khác, yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn xanh, bền vững, biến động khó lường của kinh tế và thương mại toàn cầu, đặc biệt là tác động từ chính sách thuế đối ứng từ Mỹ.

"Đây sẽ là phép thử quan trọng cho khả năng thích ứng và đổi mới của doanh nghiệp dệt may Việt Nam trong thời gian tới", Hiệp hội nhấn mạnh.

Thực tế, theo ông Quang Anh, từ tháng 8, khi mức thuế Mỹ áp lên hàng dệt may Việt Nam và Trung Quốc không còn chênh lệch nhiều, một phần đơn hàng đã quay trở lại Trung Quốc. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy lợi thế cạnh tranh của Việt Nam sẽ khó duy trì nếu chỉ trông vào sự dịch chuyển đơn hàng.

Lãnh đạo danh nghiệp dệt may cho biết khi chênh lệch thuế đối ứng mà Mỹ áp lên hàng dệt may Việt Nam và Trung Quốc thu hẹp, một phần đơn hàng đã quay lại Trung Quốc. Ảnh: Dony.

Ngoài ra, việc Mỹ bãi bỏ chính sách "de minimis" cũng khiến lợi thế cạnh tranh ngành dệt may tại Việt Nam giảm. "Trước đây, chính sách này miễn thuế cho các đơn hàng có giá trị dưới 800 USD từ các nước khác (bao gồm Việt Nam), trong khi các đơn hàng tương tự từ Trung Quốc vẫn bị tính thuế . Việc bỏ chính sách này khiến Việt Nam mất đi lợi thế cạnh tranh về thuế", ông Quang Anh nói thêm.

Khi lợi thế thuế quan không còn, Mỹ - thị trường từng tăng trưởng mạnh nhất nửa đầu năm - lại trở thành thị trường sụt giảm mạnh nhất. Điều này khiến công suất tại Dony trở nên dư thừa do quy mô mở rộng nhưng đơn hàng lại giảm.

Để ứng phó, hiện Dony không tuyển bù khi lao động nghỉ việc. Đồng thời, công ty cũng đang nỗ lực đàm phán, tìm kiếm đơn hàng ở thị trường khác và đưa ra mức giá cạnh tranh nhằm bù đắp sản lượng thiếu hụt.

Tuy nhiên, ông Quang Anh thừa nhận đây chỉ là giải pháp tạm thời, bởi sự dịch chuyển đơn hàng diễn ra quá nhanh theo chính sách thuế. Các nguồn đơn hàng thay thế cũng thiếu tính bền vững.

Theo ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, từ nay đến cuối năm, để chủ động sản xuất, các doanh nghiệp xuất khẩu hiện nay ngoài việc nỗ lực giữ vững các thị trường xuất khẩu truyền thống, việc mở rộng thêm nhiều đối tác mới cũng rất quan trọng.

"Sau những bài học từ chính sách thuế quan và các yêu cầu của châu Âu về sử dụng sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường, ngành dệt may Việt Nam phải thay đổi tư duy, tăng cường hợp tác trong chuỗi để nâng cao sức cạnh tranh. Mỗi doanh nghiệp dệt may cũng cần chủ động xây dựng liên kết chuỗi chặt chẽ hơn", ông Giang nói.