Một công ty dệt may lớn ở TP.HCM sắp họp bàn giải thể

CTCP May Quốc tế Thắng Lợi sẽ trình cổ đông thông qua thời gian thực hiện giải thể công ty tại đại hội bất thường sắp tới.

CTCP May Quốc tế Thắng lợi sẽ trình cổ đông các kế hoạch liên quan thủ tục giải thể. Ảnh: TLI.

CTCP May Quốc tế Thắng Lợi (UPCoM: TLI) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 vào ngày 4/9 tại TP.HCM.

Tại đại hội, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 18/6 tại Điều 7, tức Đại hội chọn thông qua chủ trương giải thể công ty.

Đồng thời, xin ý kiến cổ đông thông qua thời gian thực hiện hoàn tất thủ tục giải thể là tối thiểu 12 tháng kể từ khi thông qua chủ trương. HĐQT lý giải là công ty cần thời gian chấm dứt các hoạt động tại trụ sở chính và chi nhánh để tiến hành các thủ tục giải quyết giải thể theo đúng trình tự của pháp luật.

Cũng trong đại hội sắp tới, HĐQT sẽ lấy ý kiến về việc thành lập Ban Thanh lý và các chính sách hỗ trợ người lao động khi công ty chấm dứt hoạt động. Theo tờ trình, Ban Thanh lý gồm 5 thành viên, trong đó 4 thành viên được ĐHĐCĐ chỉ định và 1 thành viên do HĐQT lựa chọn từ công ty kiểm toán độc lập.

Người lao động có tên trong danh sách tính đến ngày 30/6 được công ty đề xuất tổng mức hỗ trợ bằng 1; 1,2 và 1,5 tháng tháng lương, kèm phụ cấp thâm niên cũng như quà kỷ niệm.

Tại các đại hội trước, phương án giải thể công ty từng nhiều lần bị bác bỏ. Năm 2024, chỉ hơn 20% cổ đông ủng hộ và gần 70% phản đối. Sang đến đại hội thường niên năm 2025 diễn ra hôm 18/6, tỷ lệ tán thành mới đạt gần 97%.

CTCP May Quốc tế Thắng Lợi được thành lập năm 2007 tại TP.HCM. Đơn vị này từng được xem là doanh nghiệp dệt may lớn trên địa bàn, với công suất hơn 4 triệu sản phẩm/năm gồm chăn drap gối, áo jacket, áo sơ mi và hàng xuất khẩu.

Giai đoạn trước Covid-19 (từ 2012 đến 2019), doanh thu hàng năm của công ty đều đạt hơn trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, từ 2020 đến 2024, doanh thu liên tục sụt giảm, với mức lỗ lũy kế hơn 12 tỷ đồng .

Trong khi đó, số lao động cuối năm ngoái chỉ còn 136 người, giảm 81 người so với 2023 và giảm gần 700 người so với thời điểm 10 năm trước.

Cổ phiếu TLI niêm yết trên UPCoM từ tháng 1/2019 và từng đạt đỉnh hơn 32.000 đồng/cổ phiếu. Nhưng kết thúc phiên giao dịch ngày 28/8, thị giá ở mức 4.700 đồng/cổ phiếu.