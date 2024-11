Doanh nghiệp dệt may TP.HCM trắng đơn hàng suốt 18 tháng

Công ty CP Garmex Sài Gòn đã không có đơn hàng dệt may hơn một năm nay, doanh nghiệp buộc phải bán bớt tài sản để duy trì hoạt động nhưng vẫn chìm trong thua lỗ.

Garmex Sài Gòn vẫn chưa tìm được lối thoát cho hoạt động kinh doanh. Ảnh: GMC.

Báo cáo tài chính quý III của Công ty CP Garmex Sài Gòn (HoSE: GMC) cho thấy doanh nghiệp này chỉ ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 116 triệu đồng trong 3 tháng gần nhất. Đồng thời, thu không đủ bù chi khiến công ty lỗ gần 9 tỷ đồng trong quý.

Lũy kế 9 tháng, Garmex Sài Gòn chỉ ghi nhận doanh thu hơn 474 triệu đồng, tương đương 6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, phần lớn doanh thu đến từ hoạt động cung cấp dịch vụ và thanh lý máy móc.

Dù đã cố gắng tiết giảm chi phí, tổng chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp vẫn lên đến hơn 32 tỷ đồng . Kết quả là sau 9 tháng, doanh nghiệp dệt may TP.HCM này báo lỗ ròng gần 8 tỷ đồng . Khoản lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán theo đó tăng lên gần 82 tỷ đồng . Tình trạng thua lỗ kéo dài khiến cổ phiếu doanh nghiệp chưa thể thoát tình trạng bị kiểm soát.

Trước đó, mã chứng khoán của Garmex Sài Gòn đã bị HoSE đưa vào diện kiểm soát từ cuối tháng 8 vì ghi nhận lỗ lũy kế gần 73 tỷ đồng .

GAMEX SÀI GÒN TRẮNG ĐƠN HÀNG SUỐT 18 THÁNG QUA Kết quả kinh doanh những năm gần đây của Gamex Sài Gòn. Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 9T2024 Doanh thu thuần Tỷ đồng 2039 1748 1474 1065 297 8 47 Lợi nhuận sau thuế

120 104 46 43 -85 -52 -8

Tại báo cáo giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, GMC cho biết tính đến nay, công ty tiếp tục không có đơn hàng may trang phục.

Để khắc phục, công ty vẫn đang thực hiện nghiên cứu đầu tư các ngành mới theo xu thế để phát triển công ty trong trung và dài hạn. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục tiết giảm chi phí, thực hiện thanh lý các tài sản không sử dụng, đồng thời theo dõi, thúc đẩy đối tác giao hàng.

Ngoài kinh doanh thêm mảng nhà thuốc tại mặt bằng sẵn có 213 Hồng Bàng (quận 5, TP.HCM), GMC cũng đang thúc đẩy công ty con hoàn thành dự án nhà ở Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) để bán sản phẩm, thu hồi vốn đầu tư. Công ty cũng có kế hoạch tiếp tục khai thác các mặt bằng hiện hữu.

Garmex Sài Gòn từng là doanh nghiệp lớn trong ngành dệt may TP.HCM với doanh thu mỗi năm hàng nghìn tỷ đồng và trên 4.000 nhân công. Công ty này có 5 nhà máy gồm An Nhơn, An Phú, Bình Tiên (TP.HCM), Tân Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) và Quảng Nam với tổng diện tích hơn 10 ha, gồm 70 dây chuyền sản xuất.

Tuy nhiện, tại thời điểm 31/12/2023, tổng số lao động của doanh nghiệp này chỉ còn vỏn vẹn 35 người, giảm 2.066 người so với năm 2022. Tính chung 2 năm gần nhất, doanh nghiệp này đã cắt giảm tổng cộng khoảng 3.775 lao động.

Kể từ đầu năm ngoái, ngành dệt may đã phải đối diện với nhiều thách thức do tác động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước. Trong đó, vấn đề lạm phát ở các thị trường chủ lực như Mỹ và châu Âu đã khiến sức mua và đơn hàng sụt giảm.