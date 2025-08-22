Doanh nghiệp dệt may, da giày 'đau đầu' với hàng giả

Nhiều doanh nghiệp và hiệp hội trong ngành dệt may, da giày bày tỏ vấn nạn hàng giả, hàng nhái đang làm ảnh hướng đến sự phát triển của ngành ở ngay tại thị trường nội địa.

Tại hội nghị sáng 22/8, doanh nghiệp dệt may và da giày cho rằng phải giải quyết vấn nạn hàng giả để họ có thể phát triển tại thị trường nội địa. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chia sẻ tại Hội nghị "Phát triển thị trường trong nước ngành dệt may - da giày" do Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội Dệt may Việt Nam và Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam tổ chức sáng 22/8 tại TP.HCM, đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp cho biết việc mở rộng kinh doanh tại thị trường nội địa không phải là điều dễ dàng, trong bối cảnh thiếu nguồn cung nguyên liệu trong nước và vấn nạn hàng giả xuất hiện khắp nơi.

Hàng giả "bóp nghẹt" doanh nghiệp

Đại diện Biti's Việt Nam cho biết từ năm 2010, các đại lý phân phối cấp 1, cấp 2 của công ty đã bắt đầu nhập và bán hàng giả, hàng nhái thương hiệu một cách tràn lan, khiến cho việc mở rộng thị trường của Biti's gặp khó khăn.

Từ đó, doanh nghiệp chuyên sản xuất giày, dép này quyết định mở cửa hàng tiếp thị để bảo vệ thương hiệu dù vấp phải sự phản đối gay gắt đến từ đại lý phân phối.

Sau hơn 15 năm, Biti's đã có 200 cửa hàng tiếp thị trên cả nước và chiếm 70% doanh thu nội địa.

Không chỉ riêng Biti's, ông Lê Văn Thành, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CTCP Động Lực bày tỏ hơn 20% sản phẩm bóng của các thương hiệu Việt Nam bị làm giả và được bày bán công khai trên một số sàn TMĐT. Đây cũng là điều mà doanh nghiệp của ông đang phải tìm cách giải quyết triệt để.

Nói về vấn đề này, bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam (LEFASO) cho biết nhiều doanh nghiệp làm trong lĩnh vực xuất khẩu rất thành công nhưng khi bỏ hàng chục, hàng trăm tỷ đồng để xây dựng một thương hiệu thâm nhập vào thị trường nội địa lại thất bại nặng nề.

Bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký LEFASO chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Anh Nguyễn.

Trong đó, vấn đề quản lý hàng giả, hàng nhái được xem là thách thức lớn. Dù có chất lượng không thua kém, các thương hiệu Việt lại đuối sức trong “cuộc chiến” với sản phẩm đến từ nhiều hãng quốc tế nổi tiếng và hàng giả, hàng nhái.

Ngoài ra, doanh nghiệp hiện vẫn thiếu chiến lược bảo vệ thương hiệu và thực thi quyền sở hữu trí tuệ nên sản phẩm dễ bị làm nhái.

Nếu muốn giải quyết tình trạng này, bà Xuân đề xuất các cơ quan liên quan cần sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, sử dụng QR code để kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng.

Giải pháp trên cũng giúp minh bạch hóa thị trường, giảm thiểu được những rủi ro đối với hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

"Khi thị trường minh bạch, cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trở nên bình đẳng và cơ hội phát triển đối với công ty hoạt động chuẩn chỉnh sẽ rộng mở", bà Xuân nhấn mạnh.

Nguồn nguyên phụ liệu quyết định giá thành sản phẩm

Ngoài bất cập về hàng giả, hàng nhái, bà Xuân bày tỏ câu chuyện về nguyên phụ liệu cũng là rào cản khiến các doanh nghiệp Việt chưa thể chiếm lĩnh thị trường nội địa.

Ví dụ, thông qua Hiệp định thương mại tự do (FTA) ASEAN và Trung Quốc, thuế nhập khẩu giày nguyên chiếc từ Trung Quốc về chỉ 0%.

Trong khi đó, các doanh nghiệp nếu nhập khẩu nguyên phụ liệu về phải chịu thuế 5-10%, đồng thời kèm theo chi phí nhân công, chi phí quản lý nên sản phẩm da giày. Từ đó, doanh nghiệp Việt khó cạnh tranh được vì không thể bán sản phẩm với mức giá quá rẻ.

Đồng tình với quan điểm này, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) nhìn nhận doanh nghiệp Việt vẫn còn phụ thuộc nhiều vào nguồn cung nước ngoài.

Do đó, nếu muốn mở rộng kinh doanh đến thị trường nội địa, bà Xuân cho rằng các công ty trong lĩnh vực dệt may - da giày cần phải chủ động giải “nút thắt” liên quan đến vùng nguyên liệu, giúp tạo cơ hội không chỉ cho nội địa mà còn cho cả xuất khẩu.

"Nếu không chủ động phát triển vùng nguyên liệu, chúng ta vẫn tiếp tục thua thiệt trên sân nhà và kể cả thị trường nội địa cũng gặp khó khăn", bà Xuân nói.

Trong khi đó, Phó tổng thư ký VITAS khuyến nghị các doanh nghiệp cần phải đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, nâng cao chất lượng nguyên phụ liệu và quy trình kiểm soát chất lượng.

Mặt khác, doanh nghiệp phải thay đổi tư duy từ gia công sang phát triển sản phẩm có thương hiệu và tăng giá trị thiết kế.

Việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cũng như nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm đặc thù phù hợp với thị hiếu người Việt là các yếu tố giúp thúc đẩy doanh thu nội địa.

Thậm chí, các doanh nghiệp may mặc có thể liên kết với nhà thiết kế, nhà bán lẻ để ra mắt sản phẩm "Made in Vietnam" chất lượng cao. Mô hình này giúp nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được thị trường cao cấp hơn.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, việc giành thị trường trên sân nhà vừa là yêu cầu chiến lược, vừa là bước đệm để thương hiệu Việt vươn ra thế giới.

Theo báo cáo hiệp hội, quy mô thị trường dệt may, da giày trong nước khoảng 6- 6,5 tỷ USD , trong đó quần áo chiếm 5 tỷ USD , giày dép và túi xách 1,1- 1,2 tỷ USD .

Hiện, 50% thị phần thuộc về thương hiệu ngoại và 50% còn lại là thương hiệu Việt. Do đó, đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh việc tập trung khai thác thị trường trong nước không chỉ giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào xuất khẩu, mà còn mang đến cho người tiêu dùng nhiều cơ hội tiếp cận các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, được sản xuất bởi những doanh nghiệp uy tín, giàu kinh nghiệm.

Đây chính là hướng đi song hành giúp phát huy lợi thế trong nước cũng như chuẩn bị cho cạnh tranh toàn cầu.