Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt hơn 250 doanh nghiệp

Chiều 30/8, hơn 250 doanh nghiệp tiêu biểu trong nước và quốc tế dự hội nghị gặp mặt do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, với chủ đề "80 năm đồng hành cùng đất nước".

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Chiều 30/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt đại diện 60 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, 141 doanh nghiệp tư nhân và 50 doanh nghiệp FDI... với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước".

Trình bày báo cáo mở đầu, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết trong 8 tháng đầu năm, kinh tế nước ta tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 7,52%, cao nhất trong cùng kỳ gần 20 năm, đưa Việt Nam dẫn đầu ASEAN và thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Tổng vốn FDI đăng ký 7 tháng đạt hơn 24 tỷ USD , vốn thực hiện 13,6 tỷ USD , cho thấy Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư nước ngoài.

Niềm tin của người dân và doanh nghiệp gia tăng, thúc đẩy đầu tư, mở rộng sản xuất, khởi nghiệp. Trong 8 tháng, cả nước có gần 128.200 doanh nghiệp và 73.855 hộ kinh doanh thành lập mới, 80.800 doanh nghiệp quay lại hoạt động - mức cao nhất từ trước tới nay...

Đại diện doanh nghiệp dự hội nghị, ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho biết sau hơn 50 năm hoạt động, đến nay tập đoàn đã trở thành doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, đứng thứ 11 Đông Nam Á với tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng , vốn chủ sở hữu hơn 840.000 tỷ, tổng doanh thu lũy kế 599 tỷ USD .

Petrovietnam cũng là doanh nghiệp đóng góp ngân sách nhiều nhất, với khoảng 142 tỷ USD , bình quân 5 năm gần đây trên 165.000 tỷ đồng /năm.

Hiện tập đoàn phát triển theo 3 trụ cột: năng lượng, công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật, đặt mục tiêu đến năm 2030 lọt vào Fortune 500. Ông Hùng khẳng định Petrovietnam sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng và mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam (trái) và ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel (phải), phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Viettel, cho biết sau hơn 36 năm xây dựng, Viettel đã làm chủ nhiều khí tài chiến lược, nghiên cứu chế tạo hơn 50 loại vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao phục vụ quốc phòng.

Chỉ tính từ 2017 đến nay, Viettel duy trì mức đóng góp trung bình gần 470 tỷ đồng /năm cho các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội... Doanh nghiệp nhiều năm đứng đầu về doanh thu, lợi nhuận và đóng góp ngân sách.

Trong lĩnh vực viễn thông, Viettel xây dựng hạ tầng rộng khắp, phủ sóng vùng sâu vùng xa, góp phần xóa khoảng cách số và đang hiện diện tại 10 thị trường quốc tế.

Về chuyển đổi số, Viettel đồng hành cùng nhiều cơ quan trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Trong công nghiệp công nghệ cao, tập đoàn đã làm chủ hệ sinh thái thiết bị 5G và đang tập trung nghiên cứu 9/11 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia.

Ở lĩnh vực thương mại và logistics, Viettel đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để phát triển hạ tầng quốc gia, thúc đẩy lưu thông hàng hóa trong nước, khu vực và thế giới.

Ông Thắng khẳng định trong giai đoạn tới, Viettel cam kết sẽ làm tốt hơn nữa chức năng đội quân chiến đấu, công tác và lao động sản xuất, là doanh nghiệp tiên phong, chủ lực của Việt Nam, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quân đội dành cho Viettel.