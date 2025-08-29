Người lao động nghỉ 2/9, doanh nghiệp có phải trả lương?

Theo quy định, người lao động sẽ được nghỉ những dịp Lễ, Tết và vẫn được giữ nguyên lương.

Quốc khánh 2/9 là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm, được đông đảo người dân mong chờ không chỉ bởi ý nghĩa lịch sử to lớn mà còn vì đây là thời điểm để nghỉ ngơi, sum vầy cùng gia đình. Vậy theo quy định của pháp luật, người lao động nghỉ lễ 2/9 có được doanh nghiệp trả lương?

Theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương trong các ngày lễ lớn, trong đó có ngày Quốc khánh 2/9. Đáng chú ý, từ năm 2021, dịp Quốc khánh người lao động được nghỉ 2 ngày, bao gồm ngày 2/9 và thêm một ngày liền kề trước hoặc sau do Chính phủ quy định hàng năm.

Điều này có nghĩa là vào dịp 2/9, người lao động sẽ có ít nhất hai ngày nghỉ liên tiếp, vừa để nghỉ ngơi, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển, du lịch hoặc trở về thăm gia đình. Đây cũng là chính sách nhân văn nhằm bảo đảm quyền lợi, chăm lo đời sống tinh thần của người lao động.

Người lao động nghỉ làm ngày 2/9 vẫn được hưởng nguyên lương. (Ảnh minh họa)

Về tiền lương, theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, nếu người lao động nghỉ theo lịch lễ 2/9 thì vẫn được trả đủ 100% lương theo hợp đồng. Trong trường hợp doanh nghiệp yêu cầu làm việc trong ngày này, người lao động sẽ được trả lương làm thêm giờ với mức ít nhất 300% lương, chưa kể tiền lương ngày lễ. Như vậy, tổng thu nhập có thể lên tới 400% lương/ngày, chưa tính các khoản cộng thêm nếu làm ban đêm.

Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm, ngoài việc trả lương theo quy định, còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.