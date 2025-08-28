Miễn phí vé đi metro Bến Thành - Suối Tiên ngày 2/9

Vào ngày 2/9, hành khách sẽ được đi metro số 1 miễn phí bằng cách quét thẻ Căn cước, Căn cước công dân gắn chip hoặc sử dụng mã "QR Độc lập" trên ứng dụng HCMC Metro.

Mã "QR Độc lập" sẽ bắt đầu xuất hiện trên ứng dụng HCMC Metro HURC từ ngày 2/9 và chỉ có hiệu lực sử dụng trong ngày. Ảnh: Linh Huỳnh.

Chiều 28/8, Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HURC1) cho biết sẽ phối hợp với cùng CTCP Thương mại Quảng cáo Hoa Sen triển khai chương trình miễn phí vé tàu tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vào ngày 2/9, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Theo đó, hành khách có thể đi tàu miễn phí bằng cách quét thẻ Căn cước/Căn cước công dân gắn chip tại cổng soát vé, hoặc sử dụng mã "QR Độc lập" trên ứng dụng HCMC Metro HURC. Mã này sẽ bắt đầu xuất hiện trên ứng dụng từ ngày 2/9 và chỉ có hiệu lực sử dụng trong ngày.

Đơn vị vận hành lưu ý nếu hành khách vẫn mua vé theo các hình thức thông thường, hệ thống sẽ tính phí và không hoàn tiền.

Hiện tại, tuyến metro số 1 chấp nhận 8 phương thức mua vé, gồm trả tiền mặt tại máy bán vé, quầy vé hoặc kiosk; quẹt thẻ ngân hàng, thẻ Visa, Mastercard, Napas; dùng điện thoại liên kết ngân hàng hoặc ví điện tử để quét QR tại cổng; sử dụng Căn cước/Căn cước Công dân cho vé tháng, đối tượng ưu tiên; hoặc mua trực tuyến trên ứng dụng HCMC Metro HURC và nhận mã QR để đi tàu.

Từ ngày 29/8, HURC1 đưa vào vận hành 44 kiosk bán vé giấy tự động tại toàn bộ nhà ga.

Ngoài ra, thông qua Miniapp Metro trên ứng dụng MoMo, hành khách có thể mua vé lượt, vé ngày (1 ngày, 3 ngày), vé tháng; liên kết vé tháng đã mua với Căn cước hoặc Căn cước công dân gắn chip để đi tàu; và theo dõi lịch sử mua, sử dụng vé ngay trên ứng dụng.

Để thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, từ ngày 15/9, HURC1 sẽ thí điểm ngừng bán vé giấy có chứa mã QR tại quầy ở 4 ga Nhà hát Thành phố, Ba Son, Văn Thánh và Phước Long.

"Hành khách cần sự trợ giúp sẽ được nhân viên nhà ga hướng dẫn hỗ trợ", HURC1 nhấn mạnh.