TP.HCM khẩn trương cấp kinh phí tặng 100.000 đồng/người dịp 2/9

Sau khi có số liệu dân cư, Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND TP.HCM bố trí và tạm cấp kinh phí ngay cho các xã, phường để trao tặng 100.000 đồng mỗi người dân ăn Tết Độc lập.

Sở Tài chính TP.HCM cho biết sẽ tham mưu UBND TP bố trí kinh phí tặng 100.000 đồng/người dịp 2/9. Ảnh: Znews.

Ngày 29/8, Sở Tài chính TP.HCM đã có văn bản đề nghị Công an Thành phố cung cấp số liệu về công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn từng xã, phường, đặc khu để kịp thời triển khai việc tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Trên cơ sở số liệu dân cư, Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND TP.HCM bố trí kinh phí thực hiện và tạm cấp kinh phí cho các chính quyền phường, xã.

Song song với phương thức nhận tiền mặt tại địa phương, người dân có thể nhận quà tặng 100.000 đồng qua VNeID. Công an TP.HCM sẽ hướng dẫn Công an các phường, xã phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai.

Hiện, nhiều ngân hàng thương mại lớn như BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank, MB, HDBank, Sacombank... đã phối hợp với Bộ Công an để triển khai dịch vụ liên kết tài khoản ngân hàng với ứng dụng VNeID.

Thông qua việc liên kết, người dân có thể nhận các khoản chi trả an sinh xã hội của Nhà nước, bao gồm cả khoản quà tặng 100.000 đồng dịp 2/9 một cách nhanh chóng, an toàn và tiện lợi.

Trước đó, tại văn bản số 17129-CV/VPTW ngày 28/8 của Văn phòng Trung ương, Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Để kịp thời triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, cùng ngày 28/8, Thủ tướng đã ký Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8, yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, hoàn thành trước ngày Quốc khánh 2/9.

Mức quà tặng là 100.000 đồng mỗi người dân. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định trước ngày 29/8, bố trí nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện, bảo đảm cân đối ngân sách Nhà nước.

NHNN được giao chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo hệ thống thanh toán và cung ứng tiền mặt hoạt động thông suốt, kịp thời, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ ai và tránh trùng lặp.

Các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo có thể lợi dụng chính sách này để trục lợi.

Để có thể liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội với tài khoản thanh toán của ngân hàng, người dùng cần có tài khoản ngân hàng. Sau khi có tài khoản, người dùng thực hiện theo các bước dưới đây. Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VneID, lựa chọn nhóm dịch vụ An sinh xã hội và chọn Tài khoản hưởng An sinh xã hội. Nhập Passcode (mật khẩu 6 ký tự). Bước 2: Hệ thống hiển thị các ngân hàng cho phép nhận trợ cấp từ các chính sách an sinh xã hội, chọn ngân hàng muốn liên kết. Hiện tại, hệ thống hỗ trợ 18 ngân hàng và ví điện tử. Bước 3: Người dùng nhập thông tin liên kết, gồm số tài khoản thanh toán ngân hàng, và số CCCD (nếu có). Nếu thông tin tại ngân hàng đang dùng CMND 9 số, cần nhập thêm số CMND. Nhấn tiếp tục, hệ thống sẽ gửi yêu cầu lên bộ phận tiếp nhận. Kết quả xác nhận sẽ được gửi về qua thông báo trên VNeID. Một số lưu ý khi thực hiện bao gồm tài khoản liên kết phải là tài khoản VND, cùng chủ sở hữu, đang hoạt động và không bị hạn chế. Người nhận trợ cấp cần dùng đúng thông tin định danh (CCCD, mã số định danh cá nhân) để đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư. Trong trường hợp có thay đổi cần thông báo kịp thời cho ngân hàng để tránh gián đoạn quá trình nhận tiền.