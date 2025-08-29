Cảnh báo lừa đảo ăn theo việc tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân

Công an các tỉnh thành trên cả nước lưu ý người dân nâng cao cảnh giác đối với kẻ gian có hành vi lừa đảo ăn theo chính sách tặng quà 100.000 đồng/người nhân dịp Tết Độc lập.

Công an khuyến cáo người dân không bấm vào đường link lạ để nhận quà 100.000 đồng. Ảnh: Xuân Sang.

Ngày 29/8, công an tại nhiều địa bàn thuộc tỉnh Hải Phòng, Đắk Lắk, Đà Nẵng lên tiếng cảnh báo người dân tuyệt đối cảnh giác trước thủ đoạn gửi tin nhắn, email kèm đường link lạ với nội dung “Nhận quà tặng 100.000 đồng”, “Điền thông tin để nhận tiền”,… Khi bấm vào, kẻ gian sẽ đánh cắp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu.

Thậm chí, đối tượng xấu có thể giả danh cán bộ Nhà nước, công an, ngân hàng gọi điện hướng dẫn “cách nhận tiền hỗ trợ”, sau đó yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc chuyển tiền để “xác thực”, đồng thời lập fanpage, website giả mạo cơ quan chức năng để thu hút người dân nhập thông tin cá nhân.

Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm này, công an khuyến cáo người dân cần lưu ý mọi chính sách hỗ trợ của Chính phủ đều được thực hiện công khai, minh bạch, qua các kênh chính thống như UBND xã/phường, cơ quan Nhà nước, hoặc hệ thống ngân hàng theo thông báo chính thức.

Nhà nước không bao giờ phát quà qua đường link lạ, ứng dụng không chính thống. Người dân không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào cũng như không bấm vào đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Trong trường hợp nhận được tin nhắn, cuộc gọi đáng ngờ, người dân bình tĩnh kiểm chứng qua chính quyền địa phương hoặc liên hệ tổng đài ngân hàng để được hỗ trợ.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, mọi người cần báo ngay cho cơ quan Công an xã, phường, đặc khu nơi cư trú hoặc liên hệ trực tiếp cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.

Ngân hàng BIDV cũng lên tiếng cảnh báo các đối tượng lừa đảo thường có thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo “hướng dẫn nhận tiền hỗ trợ” nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Do đó, BIDV khuyến cáo khách hàng luôn theo dõi thông tin trên các kênh chính thống của Chính phủ và của BIDV và báo ngay cho chi nhánh/phòng giao dịch BIDV gần nhất (trong giờ hành chính) nếu phát hiện tài khoản có dấu hiệu bất thường.

Trước đó, ngày 28/8, Thủ tướng đã có Công điện số 149/CĐ-TTg về việc tặng 100.000 đồng mỗi người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tính đến hết ngày 28/8, 18 ngân hàng đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội, bao gồm Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank...

Để có thể liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội với tài khoản thanh toán của ngân hàng, người dùng cần có tài khoản ngân hàng. Sau khi có tài khoản, người dùng thực hiện theo các bước dưới đây.

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VneID, lựa chọn nhóm dịch vụ An sinh xã hội và chọn Tài khoản hưởng An sinh xã hội.

Bước 2: Hệ thống hiển thị các ngân hàng cho phép nhận trợ cấp từ các chính sách an sinh xã hội, chọn ngân hàng muốn liên kết. Hiện tại, hệ thống hỗ trợ 18 ngân hàng và ví điện tử.

Bước 3: Người dùng nhập thông tin liên kết, gồm số tài khoản thanh toán ngân hàng, và số CCCD (nếu có). Nếu thông tin tại ngân hàng đang dùng CMND 9 số, cần nhập thêm số CMND.

Nhấn tiếp tục, hệ thống sẽ gửi yêu cầu lên bộ phận tiếp nhận. Kết quả xác nhận sẽ được gửi về qua thông báo trên VNeID.

Sắp tới, nhiều ngân hàng sẽ triển khai việc liên kết với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Ngoài ra, người dân cũng có thể nhận tiền trợ cấp qua tài khoản Mobile Money của VNPT.